Mơ hồ thượng đỉnh Mỹ - Triều giữa hai ông Donald Trump và Kim Jong-un

Theo đài truyền hình Đức Deutsche Welle (DW), mặc dù chính Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, nhưng không có tín hiệu nào từ chính quyền Washington cho thấy đang chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh lần thứ 4. Có vẻ như cả hai bên vẫn không nhượng bộ về vấn đề then chốt liên quan đến chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Ngày 29-9, ông Kim Jong-un nói rằng chương trình hạt nhân của Triều Tiên sẽ không phải là một con bài mặc cả và nhắc lại lập trường rằng bất kỳ cuộc gặp nào với ông Donald Trump đều phụ thuộc vào việc Washington từ bỏ "nỗi ám ảnh về phi hạt nhân hóa" hay không.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh: "Phi hạt nhân hóa là hoàn toàn không thể".

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: ZUMA/IMAGO

Đáp lại tuyên bố của ông Kim Jong-un, Bộ Ngoại giao Mỹ tuần này tái khẳng định chính quyền ông Donald Trump vẫn cam kết với mục tiêu "phi hạt nhân hóa hoàn toàn" Triều Tiên.

Chính quyền ông Kim Jong-un xem chương trình hạt nhân là yếu tố sống còn cho sự tồn tại của mình. Các nhà phân tích cho rằng trong bất kỳ cuộc đàm phán nào với ông chủ Nhà Trắng, ông Kim Jong-un sẽ đưa vấn đề Mỹ công nhận Triều Tiên là một cường quốc hạt nhân lên bàn đàm phán.

Vào cuối tháng 10, ông Donald Trump sẽ tham dự Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại TP Gyeongju của Hàn Quốc.

Giáo sư Mason Richey thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ Hankuk (ở Seoul) cho biết khi ông Donald Trump gặp nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tại APEC, Bắc Kinh có thể tạo cơ hội cho một cuộc gặp giữa ông Donald Trump và ông Kim Jong-un.

Giáo sư Richey nhận định ngoài mục tiêu chính là để Mỹ công nhận Triều Tiên là một cường quốc hạt nhân, ông Kim Jong-un có thể đồng thời tìm cách dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Theo giáo sư Park Jung-won thuộc Trường Đại học Dankook, ông Kim Jong-un đang muốn tận dụng vị thế ngoại giao mới của mình, thể hiện qua việc ông xuất hiện cùng lúc với các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Nga tại cuộc diễu binh ở Bắc Kinh hồi đầu tháng 9.

Tuy nhiên, giáo sư Park Jung-won không tin rằng cuộc gặp thượng đỉnh của lãnh đạo Mỹ-Triều sắp diễn ra. Ông lý giải tại hội nghị APEC tháng 10, ông Donald Trump sẽ tập trung vào các vấn đề thương mại với Trung Quốc và gặp gỡ các lãnh đạo khác.

Ông Park nghĩ một cuộc gặp thượng đỉnh khó có thể diễn ra sớm do ông Donald Trump đang bận giải quyết nhiều vấn đề trong nước và ở nước ngoài.