Mở lối giao thông

Một giải pháp đơn giản nhưng rất hiệu quả với tình hình giao thông rất căng thẳng như hiện nay ở TP HCM.

Cũng dễ nhận thấy đây là bước nối tiếp của một cách làm khác là lắp đèn cho phép rẽ phải tại các giao lộ, kẻ vạch ưu tiên cho xe rẽ phải. Sự linh động này đã "tháo nghẽn" ở hàng loạt tuyến đường nội đô, nhất là vào giờ cao điểm.

Khi hoàn tất các biện pháp trên, cơ quan chức năng nên thực hiện việc kết nối toàn bộ hệ thống đèn giao thông về trung tâm điều khiển chung để điều tiết bất cứ lúc nào khi có kẹt xe xảy ra. Tiếp đến là lắp đặt hệ thống camera AI ghi nhận tất cả các trường hợp vi phạm luật giao thông để kịp thời xử lý, ngăn chặn.

Vui vì có giải pháp mới để thoát cảnh gian nan lưu thông trên đường. Nhưng cũng phải ngẫm lại, đây chỉ là biện pháp tình thế buộc phải thực hiện khi hệ thống đường nội đô đã quá tải. Kế tiếp không còn cách nào khác là mở rộng đường, tăng diện tích cho giao thông, xây dựng hệ thống đường trên cao và phát triển đồng bộ hệ thống giao thông công cộng (metro). Xe buýt dù được ưu tiên và trợ giá thời gian dài nhưng ai cũng thấy quỹ đất giao thông hạn chế thì tác dụng của loại phương tiện này cũng ì ạch bao năm qua.

Trong chỉ tiêu của TP HCM, đến năm 2025, tỉ lệ đất dành cho giao thông trên đất xây dựng đô thị khoảng 15%. Tuy con số này không quá cao nhưng cũng khó đáp ứng được yêu cầu, bởi đặc thù là các trung tâm sản xuất, kinh tế dồn vào nội đô, mật độ dân số quá cao. Trong khoảng thời gian dài, chúng ta cho phát triển nóng đô thị cao tầng và tập trung xây dựng khu dân cư ở các vùng lõi đô thị nên tình hình giao thông càng bức bách.

Trong khoảng thời gian ngắn vài năm qua, Nhà nước đầu tư lớn cho hạ tầng và diện tích giao thông tăng nhưng chủ yếu tập trung các tuyến liên vùng, kết nối khu vực. Đơn cử như hàng loạt tuyến cao tốc từ TP HCM đi các tỉnh lân cận; hệ thống đường vành đai 3, 4… Trong khi đó, với các tuyến đường nội đô, việc mở rộng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu.

Bài học muôn thuở vẫn là giao thông đi trước một bước. Tự nó sẽ kết nối văn hóa, kinh tế để vực dậy từng vùng dân cư. Từ sau hợp nhất, TP HCM mới càng có yêu cầu phát triển giao thông vượt bậc. Chúng ta hy vọng đề án quy hoạch tổng thể đô thị của TP HCM (sau khi sáp nhập) và bản đồ giao thông toàn vùng sẽ giải quyết được vấn nạn kẹt xe nội đô và điều tiết dân cư, kinh tế trên tổng thể một đô thị trù phú nhất nước.

Lợi thế của TP HCM đã rất rõ ràng, có bờ biển dài lặng sóng gần như không bị uy hiếp bởi bão tố. Hệ thống sông rạch nội vùng chằng chịt và có mực nước khá cao để dễ dàng phát triển giao thông thủy với chi phí thấp. Hệ thống metro đã được khởi động bằng các tuyến huyết mạch xuyên qua các vùng hay ùn ứ nhất: Trung tâm (quận 1 cũ), xa lộ Hà Nội, ngã tư Bảy Hiền, đường Trường Chinh… Kế hoạch đã có, việc đầu tư đã thực hiện, việc kế tiếp là phải đẩy nhanh tiến độ để có thể nhanh chóng phục vụ cho giai đoạn phát triển mới, mà cụ thể hơn là phục vụ tốt nhu cầu của người dân.