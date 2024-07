Mở nhiều cơ hội phát triển

Ngày 15-7, HĐND TP HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ 17. Dự phiên khai mạc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên; Chủ tịch UBND TP HCM, Trưởng Đoàn Đại biểu (ĐB) Quốc hội TP HCM Phan Văn Mãi.



Kỳ họp diễn ra trong 2,5 ngày với nhiều nội dung quan trọng

Kết quả khả quan

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ cho biết kỳ họp diễn ra trong 2,5 ngày quyết định nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội TP HCM.

Kỳ họp sẽ tập trung đánh giá khách quan, toàn diện tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội và quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng thời, tập trung thảo luận, xem xét thông qua nhiều nghị quyết liên quan đến kinh tế, đô thị, văn hóa - xã hội, giáo dục... Những nghị quyết được thông qua đóng vai trò quan trọng, mở ra nhiều cơ hội cho thành phố trong những tháng cuối năm 2024 và nhiều năm tiếp theo, tác động trực tiếp đến đời sống của người dân.

Chủ tịch HĐND TP HCM đề nghị ĐB tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ để có những ý kiến đóng góp sâu sắc, giải pháp chất lượng cho từng nội dung.

Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại kỳ họp

Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Ngọc Hải cho biết 6 tháng đầu năm, thành phố đạt một số kết quả tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 6,46% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 8,8%; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 5,5%; thu ngân sách nhà nước ước đạt 55,38% dự toán, tăng 17,31% so với cùng kỳ…

Quân tâm chính sách nhà ở, đất đai

Thảo luận về kinh tế - xã hội thành phố, ĐB Châu Trương Hoàng Thảo đặt câu hỏi làm thế nào để quản lý chất lượng công trình của các chung cư dành cho người có thu nhập thấp. Theo ĐB Thảo, người dân với tài sản không nhiều, dốc hết để mua một căn chung cư nhưng nhiều điều khiến họ chưa thể yên tâm mà luôn nơm nớp lo lắng.

Dẫn chứng vừa qua hơn 200 hộ dân tại một chung cư bị ngân hàng siết nợ do chủ đầu tư lấy sổ hồng làm tài sản thế chấp ngân hàng vay tiền, hay hàng trăm hộ khác đang sống tại chung cư hoàn thành mọi thủ tục nhưng 10 năm vẫn chưa được cấp sổ hồng... Do đó, đại biểu cho rằng cần giải pháp thiết thực để người dân an tâm khi mua chung cư.

Trong khi đó, ĐB Hoàng Thị Tố Nga nhận xét những chuyển biến trong quản lý đất đai chưa thực sự rõ nét, nhất là trong bối cảnh Luật Đất đai vừa được Quốc hội thông qua. ĐB Nga nói thành phố cần nhanh chóng tận dụng Nghị định 84/2024 về thí điểm phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực cho chính quyền TP HCM, cùng với Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố để có nhiều giải pháp thúc đẩy kinh tế, xã hội.

Liên quan vấn đề giải ngân vốn đầu tư công, ĐB Hoàng Thanh Hùng nêu ý kiến kết quả của 6 tháng đầu năm chưa như chờ đợi, nhiều dự án phải đề xuất tăng tổng mức đầu tư do chậm bồi thường giải phóng mặt bằng. Từ đó, ĐB Hùng đề nghị có giải pháp về tăng cường giải phóng mặt bằng.

Triển khai tốt nhiều đầu việc

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên đánh giá kỳ họp lần này bàn nhiều nội dung lớn, có ý nghĩa quan trọng nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân thành phố trước mắt, trung hạn và dài hạn. Bí thư Thành ủy TP HCM ghi nhận và biểu dương những nỗ lực lớn, quyết tâm cao, hoạt động hiệu quả của HĐND-UBND TP HCM, các cơ quan, tổ chức trực thuộc và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính quyền.

Nhắc lại những điểm sáng của 6 tháng đầu năm, ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh trong bối cảnh nhiều thách thức, những kết quả đạt được là hết sức có ý nghĩa. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điểm chưa làm được, không ít chỉ tiêu chưa đạt, một số vấn đề chưa được tháo gỡ đến nơi đến chốn. Do đó, ông đề nghị có sự tập trung nhìn nhận, bàn và đưa ra giải pháp khả thi để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Theo Bí thư Thành ủy TP HCM, thời gian tới thành phố phải thực hiện khối lượng công việc rất lớn để thể chế hóa chủ trương, nghị quyết của Trung ương. Do đó, các văn bản thuộc thẩm quyền của HĐND, UBND TP HCM để thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội vừa thông qua và các nghị định của Chính phủ phải được ban hành kịp thời.

Cụ thể, trong triển khai Nghị định 84/2024, HĐND-UBND thành phố cần chủ động đôn đốc, triển khai nhanh, đồng bộ các nội dung để nghị định sớm đi vào cuộc sống. Bên cạnh đó, thực hiện tốt chính sách đất đai đồng thời với việc tăng cường kiểm tra, giám sát, giải quyết có hiệu quả những vướng mắc liên quan đến quản lý, sử dụng đất trên địa bàn. Bí thư Thành ủy TP HCM cũng yêu cầu khẩn trương cụ thể hóa các nội dung thuộc thẩm quyền trong Luật Bảo hiểm Xã hội nhằm bảo đảm tốt nhất quyền lợi của người dân.

Về hoạt động giám sát trong thời gian tới của HĐND TP HCM, Bí thư Thành ủy TP HCM lưu ý nhiều nội dung. Trong đó, sâu sát lĩnh vực lao động việc làm; thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội; quản lý nhà nước về trật tự đô thị; vấn đề môi trường, chống ngập, kẹt xe, quản lý lòng lề đường hè phố…

Tăng cường phối hợp giữa HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP HCM để giám sát, lắng nghe ý kiến cử tri và người dân; huy động các nguồn lực trong dân; có kênh đo được sự hài lòng của người dân trên tất cả lĩnh vực để từ đó nỗ lực phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp… là những công tác tiếp theo Bí thư Thành ủy TP HCM yêu cầu chú trọng.

Tại kỳ họp này, lần đầu tiên HĐND TP HCM dùng "trợ lý ảo". Đây là phần mềm số hóa toàn bộ quy trình thẩm tra dự thảo nghị quyết của HĐND thành phố; tra cứu văn bản, tóm tắt nội dung chính của văn bản, chuyển giọng nói thành văn bản… Kết quả cuối cùng là hỗ trợ xuất các biên bản thẩm tra dự thảo nghị quyết.



Bầu bổ sung 2 ủy viên UBND TP HCM Thực hiện công tác nhân sự, HĐND TP HCM bầu bổ sung Ủy viên UBND TP HCM nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Sở Tài chính TP HCM và ông Trần Văn Bảy, Chánh Thanh tra TP HCM. Lãnh đạo thành phố chúc mừng các nhân sự mới HĐND TP HCM cũng tiến hành bầu bà Phạm Thị Thanh Hương, Ủy viên chuyên trách Ban Đô thị HĐND TP HCM, giữ chức phó trưởng ban này; bầu bà Nguyễn Thị Nga, Ủy viên chuyên trách Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP HCM, giữ chức Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP HCM.

Tiếng nói cử tri Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP HCM Nguyễn Thành Trung thông báo về công tác xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2024. Ông Trung cho biết nhân dân TP HCM phấn khởi trước những kết quả đạt được về tăng trưởng kinh tế; tổ chức đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm; tập trung tìm cách tháo gỡ các dự án vướng mắc… của thành phố. Nhân dân đánh giá cao việc HĐND thành phố nỗ lực thông qua nhiều nghị quyết cụ thể hóa Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội. Bên cạnh đó, cử tri và nhân dân bày tỏ lo lắng khi giá một số mặt hàng, dịch vụ thiết yếu tăng đã tác động trực tiếp đến các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và ảnh hưởng đến đời sống một bộ phận nhân dân và người lao động thu nhập thấp. Cử tri thành phố cũng nêu ý kiến trước việc tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp; tiến độ thực hiện một số công trình, dự án lớn, trọng điểm kéo dài, gây lãng phí cơ hội, nguồn lực đất đai, nguồn vốn đã đầu tư.