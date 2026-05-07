Thời sự

Mở ra các hướng hợp tác mới

Thục Anh - Lê Thúy

Ấn Độ là đối tác hữu nghị truyền thống ở khu vực Nam Á mà Việt Nam rất coi trọng và mong muốn đưa quan hệ lên tầm cao mới

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo "động lực mới cho mối quan hệ song phương vững mạnh" và mở ra các hướng hợp tác mới giữa hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ, ngày 6-5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tại Khu tưởng niệm Mahatma Gandhi ở thủ đô New Delhi. Ông Mahatma Gandhi (2.10.1869 - 30.1.1948), là nhà hoạt động chính trị nổi tiếng, được tôn vinh là Cha già dân tộc, lãnh tụ tinh thần của nhân dân Ấn Độ.

Sau khi đặt vòng hoa tưởng niệm Mahatma Gandhi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã xúc động ghi sổ Lưu bút: "Tôi và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rất xúc động và thành kính tưởng nhớ Mahatma Gandhi - vị Lãnh tụ vĩ đại, biểu tượng của hòa bình, độc lập dân tộc và tinh thần bất bạo động. Cuộc đời và sự nghiệp của Ngài mãi là tấm gương chói sáng trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc tại châu Á nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Tư tưởng và ý chí của Mahatma Gandhi sẽ luôn là nguồn cảm hứng bất tận về tinh thần tự cường đối với Nhân dân Ấn Độ, Nhân dân Việt Nam cùng toàn thể nhân loại".

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nằm trong Công viên G20 ở thủ đô New Delhi. Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh là công trình có ý nghĩa chính trị - ngoại giao đặc biệt, thể hiện sinh động mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa các lãnh đạo và nhân dân hai nước, cùng tình cảm đặc biệt của Nhà nước và nhân dân Ấn Độ với Chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung.

Ấn Độ là đối tác hữu nghị truyền thống ở khu vực Nam Á mà Việt Nam rất coi trọng và mong muốn đưa quan hệ lên tầm cao mới. Việt Nam và Ấn Độ thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1972, nhưng lịch sử quan hệ hai nước đã bắt nguồn từ quá trình giao lưu văn hóa, tôn giáo từ lâu đời và được Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Thủ tướng Ấn Độ Jawaharlal Nehru gây dựng, vun đắp. Thời gian qua, quan hệ Việt Nam - Ấn Độ phát triển ổn định, nhất quán, ngày càng đi vào chiều sâu, đặc biệt việc thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện từ năm 2016 đã tạo bước chuyển về chất.

Chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được giới chức và truyền thông Ấn Độ đánh giá cao, xem là dấu mốc quan trọng khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ, chuyến thăm sẽ tạo "động lực mới cho mối quan hệ song phương vững mạnh" và mở ra các hướng hợp tác mới giữa hai nước.

Mở ra các hướng hợp tác mới - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa tưởng niệm tại Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong Công viên G20 ở thủ đô New Delhi. Ảnh: TTXVN

Không chỉ dừng ở các hoạt động mang tính biểu tượng, chuyến thăm còn hướng mạnh tới hợp tác thực chất, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế. Bên cạnh New Delhi, chương trình thăm thành phố Mumbai cũng được truyền thông Ấn Độ đánh giá là điểm nhấn quan trọng về kinh tế. Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến thăm Sở Giao dịch chứng khoán quốc gia Ấn Độ, gặp Thủ hiến và Thống đốc bang Maharashtra, đồng thời tham dự diễn đàn doanh nghiệp, nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Thực tế cho thấy, hợp tác kinh tế Việt Nam - Ấn Độ đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ. Bộ Công Thương cho biết trong giai đoạn 2016-2026, kim ngạch thương mại hai chiều đã tăng gấp 3 lần, từ 5,43 tỉ USD lên 16,46 tỉ USD và tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng khi trong 3 tháng đầu năm 2026 đạt 4,8 tỉ USD, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước.

Hiện Ấn Độ là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Việt Nam; Việt Nam là đối tác lớn thứ 21 của Ấn Độ. Hai nền kinh tế có tính bổ trợ cao. Các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Ấn Độ tập trung vào nhóm sản phẩm công nghệ, điện tử, máy móc; nhóm hàng nông, thủy sản, cao su, hạt tiêu; sắt thép và sản phẩm từ sắt thép. Ở chiều ngược lại, các mặt hàng nhập khẩu của Việt Nam từ Ấn Độ chủ yếu là các sản phẩm đầu vào phục vụ sản xuất, xuất khẩu như dược phẩm; nguyên, phụ liệu dệt may; chất dẻo nguyên liệu; sắt thép các loại, hàng thủy sản.

Đáng chú ý, dư địa hợp tác trong các ngành công nghiệp mới như điện tử, bán dẫn, dệt may hay chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn còn rất lớn. Theo bà Đỗ Thị Thúy Hương, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử Việt Nam (VEIA), Ấn Độ là một trong những thị trường trọng điểm chiến lược rất quan trọng của ngành công nghiệp điện tử Việt Nam. Vị thế hàng điện tử Việt Nam tại thị trường Ấn Độ đã và đang chuyển dịch từ thị trường bổ trợ sang đối tác tiềm năng trong chuỗi cung ứng.

Đại diện VEIA kỳ vọng chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo ra những bước tiến cụ thể và thực chất trong hợp tác công nghệ cao giữa hai quốc gia nhằm thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực điện tử và bán dẫn, bao gồm đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh các động lực thị trường, tiến trình rà soát và nâng cấp Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ (AITIGA) cũng được kỳ vọng tạo thêm cú hích cho thương mại song phương sớm đạt 20 tỉ USD, nếu hai bên tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng hiện nay và thúc đẩy mạnh hơn kết nối doanh nghiệp, logistics, thanh toán, xúc tiến đầu tư và hợp tác công nghệ. 

Việt Nam - Ấn Độ: Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường

Thủ tướng Narendra Modi khẳng định Ấn Độ luôn coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách "Hành động hướng Đông"

Chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược

Việc phát triển các kết nối về hạ tầng, logistics, số hóa và chuỗi giá trị là một mắt xích quan trọng trong gia tăng kết nối giữa hai nước

Nâng tầm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ lên "Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường"

(NLĐO) - Việt Nam và Ấn Độ nâng tầm quan hệ lên "Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường" trên tinh thần Chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất.

