Mở rộng cơ hội nghề nghiệp khi về nước

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) vừa thông báo kế hoạch tổ chức lễ xuất cảnh cho người lao động Việt Nam sang Australia làm việc trong ngành nông nghiệp theo Thỏa thuận hợp tác đã ký kết (Chương trình VLMA).

Lễ xuất cảnh diễn ra lúc 14 giờ ngày 26-9 tại hội trường tầng 4, cơ sở đào tạo của Trung tâm Lao động ngoài nước tại Hà Nội.

Đây là nhóm lao động đầu tiên xuất cảnh sang Australia làm việc trong Chương trình VLMA

Về lịch trình, đoàn sẽ khởi hành trên chuyến bay CX 742 lúc 19 giờ 5 ngày 28-9 từ sân bay Nội Bài đi Hồng Kông (Trung Quốc). Sau đó, tiếp tục nối chuyến đến thành phố Brisbane (Australia).

Để đảm bảo an toàn và thuận tiện, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ bố trí cán bộ đi cùng và tổ chức xe đưa đón người lao động ra sân bay Nội Bài. Tất cả người lao động bắt buộc phải sử dụng phương tiện do Trung tâm sắp xếp. Trường hợp không có mặt đúng giờ tập trung, người lao động sẽ phải tự chịu trách nhiệm về việc xuất cảnh của mình.

Chương trình đưa lao động Việt Nam sang Australia làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp được triển khai từ tháng 10-2024. Đây là cơ hội giúp người lao động nâng cao thu nhập, học hỏi kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp hiện đại và mở rộng cơ hội nghề nghiệp sau khi về nước.