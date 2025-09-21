Thêm lựa chọn việc làm cho lao động Việt Nam

Trong bối cảnh công tác đưa người lao động (NLĐ) ra nước ngoài làm việc theo hợp đồng nhận được sự quan tâm lớn của Đảng và Nhà nước, Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) được giao nhiều trọng trách. Báo Người Lao Động đã trao đổi với bà Phạm Ngọc Lan, Phó Giám đốc Trung tâm, để tìm hiểu về những hoạt động trong giai đoạn mới này.

Phóng viên: Trung tâm đã đạt những kết quả nổi bật nào trong tháng 8-2025, thưa bà?

- Bà PHẠM NGỌC LAN: Tháng 8-2025, Trung tâm triển khai đồng bộ nhiều mảng công tác, đạt kết quả đáng ghi nhận.

Về chính sách và thị trường, Trung tâm đã phối hợp Bộ Nội vụ chuẩn bị nội dung cho đoàn công tác cấp cao, do Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà dẫn đầu làm việc với Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc. Ngày 12-8, hai bên đã ký bản ghi nhớ (MOU) mới về Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (EPS). Đây là cơ sở pháp lý quan trọng mở ra giai đoạn hợp tác mới, giúp NLĐ Việt Nam có thêm cơ hội làm việc hợp pháp, ổn định và được bảo đảm quyền lợi tốt hơn tại Hàn Quốc.

Trong công tác tuyển chọn, Trung tâm tổ chức kiểm tra tay nghề cho hơn 3.500 lao động nông nghiệp và sản xuất chế tạo, công bố kết quả cho hơn 3.300 người trúng tuyển vòng 2; tiếp nhận trên 2.500 hồ sơ ngành ngư nghiệp và phê duyệt kế hoạch thi tiếng Hàn. Đến ngày 18-8, gần 6.000 lao động được tuyển chọn, con số ấn tượng trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế gay gắt.

Công tác đào tạo cũng được đẩy mạnh với hơn 1.100 lao động tham gia các khóa bổ túc tiếng Hàn, giáo dục định hướng EPS, đào tạo nghề công nghiệp gốc và chuẩn bị xuất cảnh theo chương trình IM Japan, Osaka, Đài Loan (Trung Quốc).

Có thể nói, tháng 8-2025 là giai đoạn vừa nhiều áp lực vừa nhiều thành tựu của Trung tâm.

Người lao động tham gia Chương trình EPS xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc. Ảnh: TRUNG NAM

Đâu là điểm nhấn tác động trực tiếp nhất tới người lao động?

- Điểm nhấn quan trọng nhất chính là MOU mới về Chương trình EPS. Văn bản này không chỉ mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn giữa Việt Nam và Hàn Quốc, mà còn khẳng định vị thế ngày càng cao của lao động Việt Nam trên thị trường quốc tế. Với MOU mới, NLĐ có thêm cơ hội tiếp cận nhiều ngành nghề, được bảo vệ quyền lợi tốt hơn, đồng thời có động lực trau dồi kỹ năng và ngoại ngữ trước khi xuất cảnh.

Công tác tuyển chọn cũng là điểm sáng. Các kỳ thi tay nghề, thi tiếng Hàn được tổ chức công khai, minh bạch, giúp NLĐ yên tâm, giảm thiểu tình trạng chen lấn, tiêu cực cũng như củng cố niềm tin xã hội.

Trong tháng 9-2025, Trung tâm sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào để nối tiếp thành quả vừa qua?

- Chúng tôi triển khai nhiều nhóm nhiệm vụ chính. Thứ nhất, về tuyển chọn, Trung tâm tiếp nhận và nhập dữ liệu cho hơn 3.300 hồ sơ lao động trúng tuyển ngành nông nghiệp, sản xuất chế tạo; phối hợp Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc tổ chức kỳ thi tiếng Hàn và kiểm tra kỹ năng nghề cho gần 800 lao động ngành công nghiệp gốc, đồng thời mở đăng ký thi trong ngành ngư nghiệp bảo đảm công bằng và minh bạch.

Thứ hai, về đào tạo, chúng tôi tiếp tục tổ chức các khóa giáo dục định hướng, bổ túc tiếng Hàn cho lao động chương trình EPS. Điểm mới nổi bật là khai giảng khóa tiếng Đức cho học viên Chương trình Vivantes ngày 4-9, phối hợp Viện Goethe xây dựng quy chế quản lý trong 18 tháng đào tạo - bước chuẩn bị quan trọng cho chiến lược mở rộng sang thị trường Đức.

Thứ ba, về hỗ trợ lao động, Trung tâm sẽ tổ chức lễ hoàn thành cho thực tập sinh IM Japan hồi hương, phát động cuộc thi "Người lao động EPS hồi hương thành công 2025" và triển khai tuyên truyền pháp luật tại 3 thành phố ở Hàn Quốc nhằm vừa hỗ trợ kịp thời, vừa tăng cường gắn kết cộng đồng lao động.

Với khối lượng công việc lớn và mục tiêu dài hạn, bà kỳ vọng gì trong những tháng cuối năm và giai đoạn tiếp theo?

- Trung tâm luôn xác định vai trò là đơn vị đầu mối tin cậy của Bộ Nội vụ trong lĩnh vực lao động ngoài nước, không chỉ làm tốt khâu tuyển chọn, phái cử mà còn đồng hành trọn vẹn cùng NLĐ, từ đào tạo, hỗ trợ khi làm việc ở nước ngoài đến tái hòa nhập sau khi về nước.

Những tháng cuối năm, ưu tiên hàng đầu là hoàn thành, thậm chí vượt chỉ tiêu phái cử, đặc biệt trong 2 chương trình trọng điểm EPS và IM Japan. Song song đó, chúng tôi đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai KPI, ISO để nâng cao hiệu quả quản lý, tạo nền tảng cho một bộ máy hiện đại, chuyên nghiệp.

Ở tầm nhìn dài hạn, Trung tâm hướng tới mở rộng hợp tác quốc tế, củng cố thị trường truyền thống như Hàn Quốc, Nhật Bản, đồng thời khai phá thị trường tiềm năng như Đức, Úc và châu Âu. Công tác truyền thông tại địa phương cũng sẽ được tăng cường nhằm cung cấp thông tin chính thống, hạn chế rủi ro từ môi giới bất hợp pháp.

Quan trọng hơn cả, NLĐ ra nước ngoài không chỉ mang về thu nhập mà còn tích lũy kỹ năng, tri thức, tác phong công nghiệp. Khi trở về, họ trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp trực tiếp vào sự phát triển của nền kinh tế trong nước.

Tăng cường hỗ trợ Thời gian qua, Trung tâm Lao động ngoài nước cũng đã tư vấn, xử lý hơn 200 trường hợp phát sinh tại Hàn Quốc (visa, nợ lương, vi phạm pháp luật), đồng thời tuyên truyền pháp luật để người lao động an tâm làm việc. Trong nước, Trung tâm phối hợp doanh nghiệp như ITM Semiconductor kết nối việc làm, tổ chức lễ hoàn thành chương trình cho thực tập sinh hồi hương, hỗ trợ họ sớm tái hòa nhập thị trường lao động.



