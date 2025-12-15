HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Mở rộng điều tra vụ thu giữ 18.200 viên ma túy, 30 gói heroin

Đức Ngọc

(NLĐO) - Khám xét khẩn cấp khi bắt giữ 3 đối tượng, lực lượng công an phát hiện 18.200 viên ma túy, 30 gói heroin.

Ngày 15-12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp Công an xã, các đơn vị nghiệp vụ phá chuyên án, bắt 3 đối tượng, thu giữ 18.200 viên ma túy tổng hợp, 30 gói heroin có trọng lượng 185 g.

Trước đó, qua nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện Châu Văn Cường (SN 1968), trú tại xã Quỳ Hợp có nhiều bất minh về kinh tế, thường xuyên xuất hiện tại khu vực đồi núi huyện Quế Phong (cũ) gặp gỡ với một số đối tượng có liên quan đến ma túy.

Mở rộng điều tra vụ thu giữ 18.200 viên ma túy, 30 gói heroin - Ảnh 1.

Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an. Ảnh: H. Hưng

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Cường móc nối với Sầm Thị Hiền (SN 1975) và Lô Văn Tuấn (SN 2001), đều trú tại xã Mường Quàng hình thành đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ huyện Quế Phong (trước đây) đi các tỉnh tiêu thụ. Trong đó, Hiền với vai trò chủ mưu cầm đầu tìm kiếm nguồn hàng từ số đối tượng người Mông khu vực biên giới và giao cho mắt xích chính là Cường để bán cho khách có nhu cầu.

Đường dây phạm tội hoạt động kín kẽ với phương thức thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Đối tượng lợi dụng đêm tối, rừng sâu để giao nhận hàng và luôn thanh toán bằng tiền mặt để không lưu lại dấu vết giao dịch. Đặc biệt, khi di chuyển hoặc cất giấu ma túy, đối tượng không để "hàng" trong khu vực của mình quản lý, phòng khi cơ quan công an phát hiện, sẽ chối bỏ số ma túy của mình.

Sau một thời gian theo dõi, vào khoảng 3 giờ ngày 15-12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đồng chủ trì với Công an các xã Quỳ Hợp, Mường Ham, Mường Quàng; Phòng kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến cùng Chi cục Hải quan Khu vực XI chia thành 3 tổ công tác tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp đồng loạt cả 3 đối tượng, thu giữ 18.200 viên ma túy tổng hợp, 30 gói heroin có trọng lượng 185 g và 1 cân tiểu ly.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện, chuyên án đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, mở rộng.

