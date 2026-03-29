Giáo dục

Mở rộng hành trình đưa tiếng Việt ra thế giới

Yến Anh

(NLĐO)- NXB Giáo dục Việt Nam và VTV4 ký thoả thuận hợp tác, thúc đẩy đưa tiếng Việt đến gần hơn với kiều bào trên toàn thế giới.

Ngày 28-3, trong khuôn khổ Lễ phát động "Ngày Tôn vinh tiếng Việt" trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm 2026, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) và Ban Truyền hình Đối ngoại - Đài Truyền hình Việt Nam đã chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn mới, đánh dấu bước tiếp nối quan trọng trong hành trình đưa tiếng Việt đến gần hơn với kiều bào trên toàn thế giới.

Mở rộng hành trình đưa tiếng Việt ra thế giới - Ảnh 1.

Lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Ban Truyền hình Đối ngoại – Đài truyền hình Việt Nam đã ký Thỏa thuận hợp tác về việc tiếp tục triển khai chương trình tiếng Việt trên truyền hình trong giai đoạn mới. Ảnh: UBNN về NVNONN

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Vĩnh Thái, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng biên tập NXBGDVN, nhấn mạnh việc đưa học liệu lên truyền hình đã giúp thu hẹp khoảng cách địa lý, tạo điều kiện để người học tiếp cận tiếng Việt mọi lúc, mọi nơi; đồng thời góp phần hình thành một cộng đồng học tiếng Việt mang tính toàn cầu, đặc biệt thu hút thế hệ trẻ.

Thoả thuận hợp tác giai đoạn 2026 không chỉ là sự kế thừa những thành quả hợp tác đã đạt được, mà còn mở ra một giai đoạn phát triển mới với định hướng mở rộng quy mô, đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng các chương trình dạy và học tiếng Việt trên truyền hình. Qua đó, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam, củng cố bản sắc dân tộc và tăng cường kết nối cộng đồng người Việt Nam trên toàn thế giới.

Mở rộng hành trình đưa tiếng Việt ra thế giới - Ảnh 2.

Chương trình "Tiếng Việt diệu kì" phát sóng hằng tuần trên kênh VTV4

Hai bên thống nhất đẩy mạnh xây dựng hệ sinh thái nội dung tiếng Việt đa nền tảng, kết hợp giữa sách in, học liệu số, chương trình truyền hình và các nền tảng trực tuyến; tăng cường tính tương tác; mở rộng phạm vi tiếp cận tới nhiều cộng đồng người Việt trên thế giới.

Việc ký kết lần này cũng thể hiện rõ định hướng triển khai Chỉ thị 04-CT/TW của Ban Bí thư về phát huy vai trò của xuất bản trong đời sống xã hội, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ lan tỏa tri thức, giữ gìn và phát triển văn hóa dân tộc trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số.

Trong hơn 3 năm qua, sự phối hợp giữa NXBGDVN và Ban Truyền hình Đối ngoại đã tạo ra những kết quả rõ nét. Các chương trình như "Chào tiếng Việt", "Tiếng Việt diệu kì" cùng nhiều chuỗi nội dung khác đã hình thành hệ thống bài học bài bản, kết hợp giữa học liệu giáo dục chính thống và ngôn ngữ truyền hình hiện đại. Các nội dung được phát sóng trên kênh VTV4 trong những năm qua đã góp phần lan tỏa tiếng Việt tới cộng đồng người Việt ở khắp năm châu.

Không dừng lại ở việc sản xuất chương trình, mô hình hợp tác giữa hai bên còn tạo ra một bước chuyển quan trọng khi kết nối học liệu với truyền thông. Các nội dung truyền hình được tích hợp với sách, tài liệu giảng dạy và hoạt động tập huấn giáo viên, đồng thời ứng dụng công nghệ như mã QR để giúp người học tiếp cận linh hoạt giữa môi trường in và số. Qua đó, tiếng Việt không chỉ được "dạy", mà thực sự hiện diện trong đời sống học tập và sinh hoạt của cộng đồng kiều bào.

Chương trình truyền hình dạy tiếng Việt cho trẻ em Việt Nam ở người ngoài "Tiếng Việt diệu kì" là một sản phẩm kết hợp giữa chất liệu văn hóa dân gian, phương pháp sư phạm hiện đại và ngôn ngữ truyền hình hấp dẫn, qua đó đưa tiếng Việt trở nên gần gũi, sống động hơn với thế hệ trẻ người Việt ở nước ngoài.

Chương trình cũng cung cấp nguồn tài liệu quý giá cho giáo viên và phụ huynh trong việc dạy tiếng Việt, qua đó mang lại các phương pháp giáo dục tiên tiến và hiệu quả.

Chia sẻ phương pháp dạy tiếng Việt cho trẻ em ở nước ngoài

Chia sẻ phương pháp dạy tiếng Việt cho trẻ em ở nước ngoài

(NLĐO)- "Chào tiếng Việt" - bộ sách dạy tiếng Việt đoạt Giải A Sách Quốc gia năm 2023" - trở thành nguồn tài liệu giảng dạy tiếng Việt ở nước ngoài

