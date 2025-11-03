Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

Văn Hùng

Ngôn ngữ được ví như "cơm ăn, thức uống hằng ngày", tác động không nhỏ đến đời sống tinh thần của mỗi người nên chuyện tranh luận dễ tạo nên hiệu ứng đa chiều.

Những ngày gần đây, nhiều người tranh luận sôi nổi xung quanh chuyện ngôn ngữ, nào là ca từ lệch chuẩn trong ca khúc nhạc Việt, tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai trong trường học...

Xem ra, vấn đề này không mới nhưng vì ngôn ngữ được ví như "cơm ăn, thức uống hằng ngày", tác động không nhỏ đến đời sống tinh thần của mỗi người nên dễ tạo nên hiệu ứng đa chiều. Điều tích cực là dù tranh luận sôi nổi, có khi gay gắt, trái chiều nhưng hầu hết ý kiến đều thống nhất rằng phải bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt, của ngôn ngữ gốc, tiếng mẹ đẻ, trước khi nghĩ đến chuyện học tiếng Anh cho tốt, cho giỏi.

Một nhà phiên dịch tên tuổi đã dành hẳn trang Facebook của mình để bảo vệ, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt bằng cách thường xuyên cắt nghĩa, giải thích tường minh về cách sử dụng từ ngữ. Anh từng bày tỏ: "Tiếng Việt đẹp, phong phú. Thành ngữ, tục ngữ có ngôn ngữ đẹp biết bao". Vẻ đẹp của tiếng Việt khiến anh say mê, hăng hái gìn giữ, bảo vệ trong suốt 30 năm làm nghề phiên dịch.

Dịp này, các nghệ sĩ, nhất là người sáng tác ca khúc, nên "tự kiểm" về sản phẩm của mình, soi và sửa nếu thấy lệch lạc. Một số người trong cuộc đã có ý kiến chia sẻ tâm tư, cảm xúc về nghề, về thực trạng âm nhạc nước nhà cùng những kiến nghị, đề xuất cụ thể. Điều đó cho thấy bản lĩnh, thái độ làm nghề nghiêm túc, đáng được xã hội trân trọng, đồng thuận, sẻ chia.

Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt - Ảnh 1.

Ca sĩ Đức Phúc lên ngôi quán quân Intervision 2025 tại Nga, với phần trình diễn ca khúc “Phù Đổng Thiên Vương”. Tác phẩm này do nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sáng tác, lấy cảm hứng từ bài thơ “Tre Việt Nam” của nhà thơ Nguyễn Duy, với phần ca từ được đánh giá cao. (Ảnh: PHƯƠNG ANH)

Trong âm nhạc, người ta hay dùng khái niệm "nhạc không lời", "nhạc và lời" để phân biệt sự khác nhau, khán giả tùy "gu" thưởng thức mà lựa chọn. Âm nhạc Việt Nam thế kỷ XX và thập niên đầu thế kỷ XXI mang đậm dấu ấn lịch sử, thời đại. Không ít tác phẩm được công chúng yêu mến là nhạc phổ thơ. Bài thơ hay, ca từ đẹp, ngôn từ sáng trong, bay bổng, lãng mạn giúp tác phẩm vừa nên thơ vừa nên nhạc. Cái duyên gặp gỡ phù hợp giữa nhạc sĩ, nhà thơ và ca sĩ dễ cho chúng ta tác phẩm âm nhạc toàn bích.

Ngoài giai điệu, nhịp điệu, chất liệu âm nhạc, ca từ trong mỗi bài hát có vị trí không kém phần quan trọng đối với người nghe. Ca khúc có thể nói thay tâm trạng, đồng điệu với nghĩ suy của người thưởng thức. Nếu lời bài hát là lời thơ hoặc có vần điệu, ngôn từ gần gũi cuộc sống đời thường thì người nghe càng dễ đồng cảm, dễ thuộc, dễ nhớ.

Thực tế, trong khi nhiều người có khả năng "nói như hát" thì trong lĩnh vực biểu diễn, không ít ca sĩ lại... hát như nói, như đọc, đến mức líu cả lưỡi. Với những ca khúc ấy, người nghe chẳng dễ thuộc lời để hát theo. Đáng nói hơn, không ít bài hát có ca từ dung tục, phản cảm, lệch chuẩn - như trường hợp Jack và một số ca sĩ đang bị dư luận phê phán, chỉ trích.

Việc biểu diễn âm nhạc của một số nghệ sĩ hiện nay cũng có nhiều chuyển động, thường kết hợp giữa ca hát và vũ đạo, biểu diễn hình thể, thời trang. Có lẽ vì thế mà người ta hay bảo nhau đi "xem ca nhạc" - thưởng thức bằng mắt nhiều hơn là nghe và cảm nhận lời ca, giai điệu âm nhạc.

Dẫu biết rằng nghệ thuật cần đổi mới, sáng tạo nhưng dòng chảy âm nhạc đương đại có hòa quyện với âm nhạc cách mạng, âm nhạc truyền thống của dân tộc hay không là vấn đề cần phải quan tâm. Người sáng tác, biểu diễn âm nhạc Việt Nam phải là người yêu tiếng Việt, giỏi tiếng Việt, yêu quê hương đất nước, có đủ kiến thức và trải nghiệm cuộc sống thì mới có thể làm nên tác phẩm được công chúng đón nhận, sống mãi với thời gian.


Tin liên quan

Tâm huyết của người quá yêu tiếng Việt

Tâm huyết của người quá yêu tiếng Việt

Đúng, sai, thừa, thiếu thế nào còn là chuyện phải bàn nhưng phải thừa nhận vốn từ mà ông Nguyễn Quang Thọ sử dụng trong tập sách "Người Việt nói tiếng Việt" hết sức phong phú, đa dạng...

Mở rộng biên độ tự do trong sáng tác

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định hơn lúc nào hết, Tổ quốc và nhân dân đang rất cần sự dấn thân và lòng dũng cảm của văn nghệ sĩ

Bao la tình yêu tiếng Việt

Tiếng Việt không chỉ sống trong người Việt. Tiếng Việt có thể chạm đến trái tim thế giới nếu chúng ta thực sự biết yêu quý và giữ gìn...

Âm nhạc Việt Nam âm nhạc truyền thống tiếng Việt ngôn ngữ sự trong sáng của tiếng Việt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo