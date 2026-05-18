Mở rộng trồng trọt giảm phát thải, nâng cao thu nhập cho nông dân

Ngày 18-5, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo lần thứ nhất triển khai Đề án "Sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050".



TS Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án chủ trì Hội nghị cùng ông Huỳnh Tấn Đạt, Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. Ảnh: Bảo Thắng

Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành đầy đủ các văn bản nền tảng để triển khai Đề án, gồm Quyết định phê duyệt Đề án, Kế hoạch hành động triển khai Đề án và các quyết định thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Đề án.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, đến nay đã có 22 tỉnh, thành phố ban hành Kế hoạch hành động cấp tỉnh; nhiều tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và địa phương đăng ký tham gia triển khai các chương trình, mô hình sản xuất giảm phát thải; nhiều nhiệm vụ trọng tâm về quy trình kỹ thuật, hệ thống đo lường - báo cáo - thẩm định (MRV), xây dựng mô hình và huy động nguồn lực đang được khẩn trương triển khai.

Các hoạt động trọng tâm của đề án hiện nay tập trung vào xây dựng các quy trình canh tác giảm phát thải; sử dụng hiệu quả phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và nước tưới; thúc đẩy tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp; phát triển nông nghiệp tuần hoàn; ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số; xây dựng hệ thống dữ liệu phát thải.

Ông Lê Thanh Tùng, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam, bày tỏ Hiệp hội sẵn sàng tham gia đề án với phạm vi rộng trên cả nước về sản xuất giảm phát thải; đồng thời mong muốn được hỗ trợ xây dựng Atlas về sản xuất lúa giảm phát thải tại Đồng bằng sông Cửu Long, cũng như cho cả nước. Atlas sẽ tích hợp rất nhiều thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành và phát triển sản xuất giảm phát thải" - ông chia sẻ.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Hoàng Trung nhấn mạnh: "Sản xuất trồng trọt giảm phát thải không chỉ là giải pháp môi trường mà phải trở thành chiến lược phát triển mới của ngành trồng trọt Việt Nam trong giai đoạn tới. Chúng ta phải chuyển mạnh từ tư duy sản xuất theo sản lượng sang tư duy phát triển theo chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng và trách nhiệm môi trường".

Thành công sản xuất giảm phát thải nhìn từ những thay đổi thực chất trên đồng ruộng

Thứ trưởng Hoàng Trung khẳng định mục tiêu lớn nhất của Đề án là từng bước xây dựng một nền trồng trọt bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính, giảm chi phí đầu vào, nâng cao thu nhập cho người dân và nâng cao vị thế nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh vai trò quyết định của địa phương trong triển khai Đề án. Theo đó, địa phương phải là lực lượng nòng cốt tổ chức thực hiện trên thực địa; chủ động lựa chọn vùng sản xuất, cây trồng, mô hình phù hợp; huy động nguồn lực và tổ chức lại sản xuất theo chuỗi liên kết. Thành công của Đề án sẽ được quyết định bằng những thay đổi thực chất trên đồng ruộng, trong hợp tác xã, doanh nghiệp và chuỗi giá trị nông sản tại từng địa phương.

Hội nghị cũng thống nhất định hướng xây dựng nhãn phát thải thấp đối với các sản phẩm trồng trọt chủ lực như lúa gạo, cà phê, rau quả và một số ngành hàng xuất khẩu chủ lực khác. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm nâng cao giá trị gia tăng, tăng khả năng truy xuất nguồn gốc, đáp ứng yêu cầu của các thị trường cao cấp và từng bước định hình thương hiệu "nông sản xanh - phát thải thấp - trách nhiệm" của Việt Nam trên thị trường quốc tế.