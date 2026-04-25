"Mở sách - Mở tương lai" đến học sinh tiểu học TPHCM

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21-4), sáng 25-4, chương trình "Mở sách - Mở tương lai" tiếp tục hành trình mang chuyến xe tri thức đến với hơn 300 học sinh Trường Tiểu học Tân Đông Hiệp (phường Tân Đông Hiệp, TPHCM), tạo nên một sân chơi bổ ích, giàu cảm hứng cho các em nhỏ.

Mở đầu chương trình, các học sinh tham gia những hoạt động khởi động sôi nổi trước khi bước vào phần giao lưu với nhà văn, nhà báo Phương Huyền (Đại sứ Văn hóa đọc TPHCM). Tại đây, các em được lắng nghe những chia sẻ về ý nghĩa của việc đọc sách, những giá trị mà sách mang lại trong việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và nuôi dưỡng thói quen học tập suốt đời.

Ông Nguyễn Thanh Tú, đại diện Quỹ Giáo dục Thiện Tâm trao tặng tủ sách hiếu học cho Trường Tiểu học Tân Đông Hiệp

Sau phần giao lưu, hơn 300 học sinh được chia thành nhiều nhóm trải nghiệm như tô màu, vẽ tranh và đọc sách. Trong đó, khu vực đọc sách thu hút sự hào hứng của đông đảo học sinh khi khoảng 500 đầu sách thuộc nhiều thể loại liên tục được chuyền tay nhau.

Sau 30 phút đọc sách, các em viết cảm nhận về cuốn sách mình yêu thích và chia sẻ những ước mơ tương lai thông qua những tấm thẻ nhỏ xinh.

Sau khi đọc một cuốn trong bộ "Khoa học kỳ thú" của NXB Kim Đồng, em Trịnh Hoàng Ngọc Lan, học sinh lớp 3.9, chia sẻ: "Cuốn sách giải thích các thắc mắc về thế giới động vật thông qua các câu đố vui nhộn và những hình ảnh minh họa sinh động. Đây là tài liệu hỗ trợ kiến thức hữu ích cho các bạn nhỏ".

Trong khi đó, em Mai Hoàng Thành Đạt, lớp 4.7, cho biết em chọn cuốn "Các siêu sao trong giới động vật" vì yêu thích động vật và muốn tìm hiểu thêm về các loài như cá voi xanh, hươu cao cổ.

Học sinh hào hứng tham gia các hoạt động đọc sách, vẽ tranh và chia sẻ ước mơ tại chương trình "Mở sách - Mở tương lai" sáng 25-4

Không chỉ chia sẻ cảm nhận về sách, nhiều học sinh còn mạnh dạn nói lên ước mơ của mình. Em Phạm Duy Anh, lớp 3.7, bày tỏ mong muốn trở thành nhà văn, nhà báo để viết nên những cuốn sách hay cho mọi người đọc. Nhiều ước mơ khác như trở thành luật sư, giáo viên mầm non hay người chăm sóc thú cưng cũng được các em hồn nhiên chia sẻ trong không khí đầy tiếng cười.

Nhà giáo ưu tú Doãn Thị Thúy Vân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Đông Hiệp, cho biết chương trình không chỉ mang đến một buổi ngoại khóa vui tươi mà còn góp phần nuôi dưỡng thói quen đọc sách, khơi gợi trí tưởng tượng và giúp học sinh hình thành những ước mơ đẹp.