"Mở sách - Mở tương lai" đến học sinh tiểu học TPHCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

"Mở sách - Mở tương lai" đến học sinh tiểu học TPHCM

Kim Ngân. Ảnh: BTC

(NLĐO) - Hơn 300 học sinh Trường Tiểu học Tân Đông Hiệp hào hứng đọc sách, vẽ tranh, chia sẻ ước mơ trong chương trình “Mở sách - Mở tương lai”.

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21-4), sáng 25-4, chương trình "Mở sách - Mở tương lai" tiếp tục hành trình mang chuyến xe tri thức đến với hơn 300 học sinh Trường Tiểu học Tân Đông Hiệp (phường Tân Đông Hiệp, TPHCM), tạo nên một sân chơi bổ ích, giàu cảm hứng cho các em nhỏ.

Mở đầu chương trình, các học sinh tham gia những hoạt động khởi động sôi nổi trước khi bước vào phần giao lưu với nhà văn, nhà báo Phương Huyền (Đại sứ Văn hóa đọc TPHCM). Tại đây, các em được lắng nghe những chia sẻ về ý nghĩa của việc đọc sách, những giá trị mà sách mang lại trong việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và nuôi dưỡng thói quen học tập suốt đời.

"Mở sách - Mở tương lai" đến học sinh tiểu học TPHCM - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thanh Tú, đại diện Quỹ Giáo dục Thiện Tâm trao tặng tủ sách hiếu học cho Trường Tiểu học Tân Đông Hiệp

Sau phần giao lưu, hơn 300 học sinh được chia thành nhiều nhóm trải nghiệm như tô màu, vẽ tranh và đọc sách. Trong đó, khu vực đọc sách thu hút sự hào hứng của đông đảo học sinh khi khoảng 500 đầu sách thuộc nhiều thể loại liên tục được chuyền tay nhau.

Sau 30 phút đọc sách, các em viết cảm nhận về cuốn sách mình yêu thích và chia sẻ những ước mơ tương lai thông qua những tấm thẻ nhỏ xinh.

Sau khi đọc một cuốn trong bộ "Khoa học kỳ thú" của NXB Kim Đồng, em Trịnh Hoàng Ngọc Lan, học sinh lớp 3.9, chia sẻ: "Cuốn sách giải thích các thắc mắc về thế giới động vật thông qua các câu đố vui nhộn và những hình ảnh minh họa sinh động. Đây là tài liệu hỗ trợ kiến thức hữu ích cho các bạn nhỏ".

Trong khi đó, em Mai Hoàng Thành Đạt, lớp 4.7, cho biết em chọn cuốn "Các siêu sao trong giới động vật" vì yêu thích động vật và muốn tìm hiểu thêm về các loài như cá voi xanh, hươu cao cổ.

"Mở sách - Mở tương lai" đến học sinh tiểu học TPHCM - Ảnh 2.
"Mở sách - Mở tương lai" đến học sinh tiểu học TPHCM - Ảnh 3.
"Mở sách - Mở tương lai" đến học sinh tiểu học TPHCM - Ảnh 4.

Học sinh hào hứng tham gia các hoạt động đọc sách, vẽ tranh và chia sẻ ước mơ tại chương trình "Mở sách - Mở tương lai" sáng 25-4

Không chỉ chia sẻ cảm nhận về sách, nhiều học sinh còn mạnh dạn nói lên ước mơ của mình. Em Phạm Duy Anh, lớp 3.7, bày tỏ mong muốn trở thành nhà văn, nhà báo để viết nên những cuốn sách hay cho mọi người đọc. Nhiều ước mơ khác như trở thành luật sư, giáo viên mầm non hay người chăm sóc thú cưng cũng được các em hồn nhiên chia sẻ trong không khí đầy tiếng cười.

Nhà giáo ưu tú Doãn Thị Thúy Vân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Đông Hiệp, cho biết chương trình không chỉ mang đến một buổi ngoại khóa vui tươi mà còn góp phần nuôi dưỡng thói quen đọc sách, khơi gợi trí tưởng tượng và giúp học sinh hình thành những ước mơ đẹp.

Chương trình "Mở sách - Mở tương lai" do Quỹ Giáo dục Thiện Tâm phối hợp cùng nhà văn, nhà báo Phương Huyền thực hiện. Tại mỗi điểm trường, ban tổ chức trao tặng 200 cuốn sách cho thư viện nhằm bổ sung nguồn sách phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Sau điểm dừng tại Trường Tiểu học Tân Đông Hiệp, chương trình dự kiến sẽ tiếp tục hành trình trong tháng 5 tới tại Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, xã Hòa Hội, TPHCM (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Tin liên quan

Nâng tầm văn hóa đọc

Văn hóa đọc được nhìn nhận như một phần của chiến lược phát triển nguồn nhân lực dài hạn

Phát triển bền vững văn hóa đọc tại TP HCM

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21-4) năm nay có chủ đề "Sách - Tri thức - Khát vọng phát triển đất nước".

"Tiếng Việt lạ mà quen" thu hút bạn đọc trẻ

Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21-4), đồng thời nằm trong chuỗi kỷ niệm 45 năm thành lập Nhà xuất bản Trẻ.

Văn hóa đọc Ngày Sách và Văn hóa đọc học sinh Mở sách - Mở tương lai
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo