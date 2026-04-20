"Tiếng Việt lạ mà quen" thu hút bạn đọc trẻ

Ngày 19-4, tại Đường sách TP HCM, Nhà xuất bản Trẻ đã tổ chức chương trình giao lưu "Tiếng Việt lạ mà quen" với sự tham gia của 3 tác giả: GS-TS Nguyễn Đức Dân, PGS-TS Trịnh Sâm và nhà báo Dương Thành Truyền.

Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21-4), đồng thời nằm trong chuỗi kỷ niệm 45 năm thành lập Nhà xuất bản Trẻ. Buổi giao lưu thu hút đông đảo sinh viên và bạn trẻ tham dự.

Ra đời từ khoảng năm 2000, đến nay, bộ "Tiếng Việt giàu đẹp" đã có hơn 25 năm phát triển với 14 tựa sách, thu hút nhiều học giả, nhà nghiên cứu và nhà báo tham gia. Gần đây, "Tiếng Việt giàu đẹp" bổ sung các đầu sách mới như: "Tiếng Việt lạ mà quen" (Trịnh Sâm), "Tầm nguyên từ điển" (Lê Văn Hòe) và "À ơi tiếng nước tôi" (Dương Thành Truyền), tiếp tục khai thác tiếng Việt từ nhiều góc độ.

Các tác giả trao đổi tại buổi giao lưu “Tiếng Việt lạ mà quen” ở Đường sách TP HCM

Tại buổi giao lưu, các tác giả đã trao đổi về những vấn đề quen thuộc nhưng ít khi được lý giải trong đời sống ngôn ngữ, từ nguồn gốc từ vựng, cách dùng từ đến sự biến đổi và gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt. Những câu chuyện về "câu hay" và "câu sai", hiện tượng lệch chuẩn có chủ ý trong "sáng tạo ngôn ngữ" hay các ví dụ dùng từ gây hiểu lầm cũng được chia sẻ sinh động.



