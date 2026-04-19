Chương trình “Tủ sách yêu thương” nối nhịp tri thức nơi Cù lao Rùa

Bồi đắp đời sống tinh thần cho cộng đồng

Nằm trong chuỗi chương trình "Tủ sách yêu thương", ngày 19-4, nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 (21-4), Trung tâm Thông tin, Thư viện và Bảo tàng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM đã tổ chức trao tặng sách cho thư viện tư nhân Cù lao Rùa (phường Tân Khánh, TP. HCM).

TS. Bùi Thu Hằng - Giám đốc Trung tâm Thông tin, Thư viện và Bảo tàng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM trao tặng bảng tượng trưng và sách đến ông Mai Sông Bé, đại diện Thư viện Cù Lao Rùa và các học sinh tiểu học trên địa bàn

Thư viện tư nhân Cù lao Rùa là công trình tâm huyết của nhà báo Mai Sông Bé - nguyên Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai - người đã dành trọn niềm đam mê với con chữ để dựng xây một không gian đọc miễn phí cho cộng đồng.

Từ vài nghìn đầu sách ban đầu, đến nay thư viện đã phát triển thành một "kho tri thức sống" với hơn 10.000 đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực.

Không chỉ lưu giữ tri thức, nơi đây còn là không gian sinh hoạt văn hóa gần gũi, nơi người dân, đặc biệt là học sinh tìm thấy niềm vui đọc sách, nuôi dưỡng tư duy và hình thành thói quen học tập suốt đời.

Trong bối cảnh văn hóa đọc ở một số nơi còn hạn chế, mô hình thư viện tư nhân như Cù lao Rùa mang ý nghĩa thiết thực, góp phần bồi đắp đời sống tinh thần cho cộng đồng.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM trao tặng sách cho thư viện tư nhân Cù lao Rùa (phường Tân Khánh, TP. HCM).

Cơ hội tiếp cận tri thức cho người dân

Tiếp nối hành trình lan tỏa ấy, nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 (21-4), Trung tâm Thông tin, Thư viện và Bảo tàng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM đã tổ chức trao tặng sách cho thư viện. Hoạt động thể hiện sự kết nối đầy ý nghĩa giữa nhà trường, cơ quan báo chí và một mô hình thư viện cộng đồng giàu giá trị nhân văn.

Niềm vui của các em học sinh tiểu học trên địa bàn Cù lao Thạnh Hội (phường Tân Khánh, TP. HCM) khi nhận được những bản sách tặng

Tại chương trình, TS. Bùi Thu Hằng - Giám đốc Trung tâm Thông tin, Thư viện và Bảo tàng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM đã trao tặng 100 nhan đề/ 100 bản sách, tổng trị giá trên 10 triệu đồng cho Thư viện Cù Lao Rùa và các học sinh tiểu học trên địa bàn.

Những đầu sách được lựa chọn phù hợp với nhiều đối tượng bạn đọc, góp phần bổ sung nguồn tài liệu và mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho người dân địa phương.

Không dừng lại ở giá trị vật chất, mỗi cuốn sách còn mang theo thông điệp sẻ chia, trở thành những "hạt mầm tri thức" nuôi dưỡng niềm say mê học hỏi trong cộng đồng.

Hoạt động lần này nằm trong chuỗi chương trình "Tủ sách yêu thương" do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM triển khai suốt 6 năm qua. Đến nay, chương trình đã trao tặng được hơn 30 tủ sách, với hơn 5.250 nhan đề/8.360 cuốn sách, tổng trị giá trên 500 triệu đồng đến nhiều địa phương.

Không chỉ hiện diện tại trường học, các tủ sách còn được đưa đến những khu vực còn khó khăn như vùng sâu, vùng xa và vùng biên giới, góp phần tạo dựng không gian đọc thân thiện, khuyến khích thói quen đọc sách và nâng cao chất lượng giáo dục trong cộng đồng.

Các thành viên Đoàn công tác của Trung tâm Thông tin, Thư viện và Bảo tàng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM chụp hình lưu niệm cùng ông Mai Sông Bé và các em học sinh tiểu học trên địa bàn tại Thư viện Cù Lao Rùa.

Trong không khí Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, những hoạt động thiết thực như vậy càng khẳng định vai trò bền vững của sách trong đời sống hiện đại. Khi việc đọc đang đứng trước nhiều thách thức, mỗi cuốn sách được trao đi chính là một nhịp nối đưa tri thức đến gần hơn với mọi đối tượng bạn đọc.

Sự chung tay của Trung tâm Thông tin, Thư viện và Bảo tàng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM - không chỉ góp phần làm phong phú thêm nguồn sách cho Thư viện Cù lao Rùa, mà còn tiếp thêm động lực để mô hình văn hóa đọc này phát triển bền vững. Từ những trang sách hôm nay, hành trình lan tỏa tri thức sẽ tiếp tục được nối dài, góp phần xây dựng một cộng đồng học tập trong tương lai.



