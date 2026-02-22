Mộ Thần Thái Giám và huyền tích bạch mã giữa đất Phú Hài

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Mộ Thần Thái Giám và huyền tích bạch mã giữa đất Phú Hài

Châu Tỉnh

(NLĐO) – Nằm ẩn mình cạnh cung đường nối Phan Thiết – Mũi Né, một khu mộ cổ lưu giữ huyền thoại về vị thái giám và con ngựa trắng trung thành

Xuân về trên dải đất Phan Thiết, nắng mới hong vàng những mái nhà ven biển. Giữa nhịp sống hiện đại đang lan dần theo từng con phố, có những khoảnh khắc không gian như chậm lại, mở ra một lối đi về miền ký ức.

Chú ngựa trắng kiên trung

Nằm ẩn mình bên trong khu dân cư cạnh đường Nguyễn Thông, tuyến ven biển nối trung tâm Phan Thiết với Mũi Né, có một khu mộ cổ lặng lẽ được người dân tìm đến thắp hương mỗi độ xuân về. Đó là Mộ Thần Thái Giám – nơi an nghỉ của một nhân vật vừa bước ra từ lịch sử, vừa hóa thân thành huyền thoại trong tâm thức cộng đồng.

Khu mộ xây bằng gạch đá ong, tường rào bao quanh, chia làm hai gian, đứng trang nghiêm giữa làng mạc của người dân phường Phú Hài xưa (nay là phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng).

Mộ Thần Thái Giám và huyền tích bạch mã giữa đất Phú Hài - Ảnh 1.

Khu mộ Mộ Thần Thái Giám tại làng Sơn Thủy

Hai bên lối vào, tượng bạch mã thắng yên cương phủ phục, đầu hướng về phần mộ phía sau. Trong khuôn viên còn có phần mộ mang tên "Ông Đội Cửa" – người thân cận của vị thái giám – gợi nhắc một mối giao tình không phai giữa người với người, giữa người với vật.

Theo truyền thuyết, vị thái giám quê ở vùng Thừa Thiên – Huế, từng theo hầu vua Gia Long, hộ tống quân đi chinh chiến trong những năm biến động cuối thế kỷ XVIII. Trong một trận đánh tại Thuận Mỹ (nay thuộc phường Hàm Thắng, Lâm Đồng), ông bị trọng thương và qua đời. Truyền thuyết kể rằng con bạch mã trung thành đã lội qua sông, mang thi hài chủ trên lưng về làng Sơn Thủy – Phú Hài, rồi kiệt sức ngã khuỵu. 

Dân trong làng cảm động về sự trung nghĩa ấy nên đã an táng cho người và ngựa tại đây. Hàng năm đều chăm sóc mộ phần và cúng giỗ trang trọng. Và dường như được sự che chở và phù hộ của thần Thái giám, dân trong làng luôn được sống trong an lành và sung túc.

Câu chuyện ấy, dù có những dị bản khác nhau, vẫn sống bền bỉ trong ký ức người dân như một huyền thoại cảm động về lòng trung nghĩa.

Mộ Thần Thái Giám và huyền tích bạch mã giữa đất Phú Hài - Ảnh 2.

Bạch Mã và ngôi mộ Thần Thái Giám

Không chỉ tồn tại trong lời kể, câu chuyện còn được ghi dấu trong sử liệu và sắc phong triều đình. Năm 1824, dưới triều vua Minh Mạng, một sắc phong đã ghi nhận vị Thái Giám Bạch Mã "có công đức giúp nước, che chở dân lành", phong tặng danh hiệu "Lợi Vật chi thần" và cho thờ phụng trong làng. Sắc phong hiện vẫn được lưu giữ tại đình làng An Hải, cách khu mộ vài cây số. Những dòng chữ Hán khắc trên bia mộ và sự ghi nhận trong Đại Nam nhất thống chí cho thấy tín ngưỡng này đã bám rễ sâu trong cả dân gian lẫn chính sử.

Nhắc nhớ lòng trung nghĩa

Năm 1924, khu mộ được trùng tu khang trang, biển đề "Mộ Thần Thái Giám" được dựng lên, chính thức xác lập nơi đây như một di tích tâm linh. Trong tâm thức người Phú Hài, vị thái giám không chỉ là nhân vật lịch sử, mà còn là thần hộ mệnh, thành hoàng bảo trợ cho cuộc sống yên lành nơi vùng đất mới lập.

Ngày xuân ghé thăm mộ, người ta không chỉ thắp hương để tưởng nhớ vị thần đã chở che cho dân làng mà như còn tìm cho mình sự bình yên.

Mỗi ngày ở khu mộ thường không đông người, nhưng hiếm khi vắng hương khói. Cụ Trần Lâm, một người cao tuổi sống gần đó kể rằng từ thuở nhỏ đã được cha dặn: "Đi ngang mộ thì chào một tiếng, có chuyện gì trong nhà thì thắp nén nhang báo với ông". Với người dân nơi đây, vị thần Thái giám không ở đâu xa, mà hiện diện trong đời sống tinh thần hằng ngày.

Mộ Thần Thái Giám và huyền tích bạch mã giữa đất Phú Hài - Ảnh 3.

Sắc phong Thần Thái Giám Bạch Mã của vua Minh Mạng (1824). Ảnh: Hoàng Hạnh

"Ông là người theo vua lo việc quân, sống ngay thẳng, không hại dân. Ngựa của ông cũng trung thành đến lúc chết" - ông Hai, một bậc cao niên tại đình làng An Hải nói. 

Các dị bản truyền khẩu khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung: sự gắn bó giữa con người với vận mệnh đất nước trong giai đoạn biến động. Một nhà nghiên cứu văn hóa địa phương cho rằng, việc dân làng thờ một thái giám – tầng lớp ít khi trở thành đối tượng thờ tự – cho thấy cách người dân Phú Hài xưa nhìn lịch sử từ một góc rất riêng: họ tôn vinh đạo đức và nghĩa khí hơn là chức tước. Hình tượng bạch mã đi cùng thái giám đã đưa câu chuyện vượt ra khỏi phạm vi lịch sử, trở thành biểu tượng văn hóa, nơi con người gửi gắm niềm tin vào cái thiện, cái trung và cái nghĩa.

Mộ Thần Thái Giám và huyền tích bạch mã giữa đất Phú Hài - Ảnh 4.

Nơi an nghỉ của vị Thần Thái Giám và bạch mã trung thành

Sắc phong triều Minh Mạng là sự ghi nhận của nhà nước phong kiến, nhưng điều giữ cho tín ngưỡng này sống đến hôm nay chính là sự tôn thờ của người dân Phú Hài. Hàng trăm năm qua, khu mộ được trùng tu, quét dọn, câu chuyện được nhắc lại qua bao thế hệ.

Giữa nhịp sống đô thị du lịch đang mở rộng, khu mộ Thần Thái Giám vẫn lặng lẽ nằm đó, không phô trương, không bảng biển rực rỡ. Chính sự lặng lẽ ấy tạo nên giá trị riêng: một khoảng không gian để con người chậm lại, nhớ về những chuẩn mực đạo lý được gìn giữ qua bao đời.


Tin liên quan

Chân Mây, Bạch Mã đợi nhà đầu tư lớn

Chân Mây, Bạch Mã đợi nhà đầu tư lớn

Lợi thế về phát triển du lịch, công nghiệp nhưng vùng đất phía Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn thiếu nhà đầu tư lớn mang vai trò dẫn dắt

Đề xuất cho kiểm lâm đi xe máy trên đường cao tốc để bảo vệ rừng Bạch Mã

(NLĐO)-Vườn Quốc gia Bạch Mã có văn bản kiến nghị chủ đầu tư tuyến cao tốc La Sơn - Tuý Loan cho phép kiểm lâm được đi xe máy trên một số đoạn của tuyến đường để tuần tra, bảo vệ rừng.

Leo lên bệ đỡ linh vật Bạch mã ở đồi Chuông Gió để check in, cộng đồng mạng đồng loạt phản ứng

(NLĐO) - Linh vật Bạch mã ở đồi Chuông Gió đã thu hút hàng ngàn lượt khách đến tham quan, chụp ảnh nhưng nhiều người có hành vi "không thể chấp nhận".

Lâm Đồng Bạch Mã thần thái giám Phú Hài
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo