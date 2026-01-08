Mở trục hạ tầng chiến lược, định hình cực tăng trưởng

Mục đích nhằm mở rộng không gian phát triển đô thịvà kinh tế biển.

Ngày 7-1, Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức hội nghị lần thứ ba. Hội nghị đã tập trung thảo luận, xem xét và thống nhất thông qua 7 nội dung quan trọng, có tính quyết định đến sự phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng đô thị TP HCM.

Xây đường vượt biển Cần Giờ

Hội nghị thống nhất chủ trương điều chỉnh quy hoạch dự án xây dựng đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ theo phương thức PPP (hợp đồng BT).

Thông tin về dự án, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Công Vinh cho hay TP HCM sau sắp xếp, sáp nhập địa giới hành chính có không gian phát triển rộng lớn, đặt ra yêu cầu cấp thiết về tăng cường kết nối nội vùng và liên vùng, đặc biệt là kết nối không gian kinh tế biển.

Khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có tiềm năng lớn về kinh tế biển, du lịch, logistics, công nghiệp cảng biển. Tuy nhiên, hiện tại chưa có tuyến đường kết nối trực tiếp, việc đi lại chủ yếu phụ thuộc các tuyến đường bộ hoặc giao thông thủy chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Do vậy, việc đầu tư xây dựng đường ven biển kết nối Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có ý nghĩa chính trị và chiến lược quan trọng, góp phần hình thành trục kết nối ven biển trực tiếp, rút ngắn khoảng cách giao thông, tăng cường liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển đô thị và kinh tế biển.

"Dự án tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch chất lượng cao, logistics, dịch vụ cảng biển; góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững khu vực ven biển" - ông Nguyễn Công Vinh nhìn nhận.

Chia sẻ thêm về dự án, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cho biết xét trên tổng thể bản đồ mới, có 2 hướng kết nối khả thi TP HCM cũ với Bà Rịa - Vũng Tàu cũ mà không đi qua tỉnh Đồng Nai. Một là, từ Nhà Bè băng qua bằng đường bộ, nhưng trong điều kiện thực tế hiện nay việc này rất khó, còn nhiều vướng mắc. Hai là, hướng Cần Giờ kết nối với khu vực Bãi Trước - Bãi Sau thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Từ đó, TP HCM có ý tưởng làm tuyến đường giao thông kết nối TP HCM với Bà Rịa - Vũng Tàu cũ thông qua việc xây dựng đường vượt biển 6 làn xe.

Theo ông Trần Lưu Quang, kịch bản ban đầu của dự án này có 2 phần - gồm phần nổi trên mặt biển, sau đó đến đoạn thông thuyền thì đi ngầm dưới đáy biển như hầm Thủ Thiêm. Dự án sẽ đắp 2 đảo nhân tạo hai bên khoảng thông thuyền. Phương án này so với làm cầu sẽ dễ thi công hơn. Thời gian xây dựng tuyến đường này mất khoảng 3 năm.

Ông Trần Lưu Quang cũng cho biết cùng với làm đường vượt biển Cần Giờ, TP HCM sẽ tiếp tục đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ từ trung tâm thành phố đến Cần Giờ, mở rộng đường Nguyễn Thị Thập… "Nếu đầu tư đồng bộ, sẽ chỉ mất khoảng 70 phút đi từ trung tâm thành phố đến khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu" - ông Trần Lưu Quang khẳng định.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang tại hội nghị Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Làm cầu Thủ Thiêm 4 bằng vốn ngân sách

Cùng với dự án làm đường vượt biển Cần Giờ, hội nghị cũng thống nhất chủ trương điều chỉnh nguồn vốn đầu tư dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường cho biết dự án được thực hiện ở phường Tân Thuận và phường An Khánh, bắc qua sông Sài Gòn với quy mô 8 làn xe, vận tốc thiết kế 60 km/giờ; tĩnh không thông thuyền 80 m, chiều cao 15 m. Chiều dài tuyến khoảng 2,16 km. Tổng mức đầu tư khoảng 5.000 tỉ đồng, nguồn vốn ngân sách thành phố. Thời gian thực hiện từ năm 2025-2028, hoàn thành đưa vào sử dụng trong quý IV/2028.

Theo ông Bùi Xuân Cường, trước đó, dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 được đề xuất phương án đầu tư theo hình thức PPP. Tuy nhiên, qua rà soát, TP HCM đề xuất thực hiện đầu tư công để bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực, trên cơ sở cân đối, bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Ông Bùi Xuân Cường thông tin khu đô thị mới Thủ Thiêm được quy hoạch là trung tâm tài chính - thương mại - dịch vụ đô thị hiện đại của TP HCM. Đến nay, hạ tầng giao thông chính trong khu vực cơ bản hoàn thành và dự kiến đưa vào khai thác trong năm 2026. Tuy nhiên, kết nối giao thông giữa khu đô thị mới Thủ Thiêm với khu trung tâm hiện hữu và khu đô thị phía Nam thành phố còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.

Do đó, việc đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 là yêu cầu cấp thiết nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực phía Đông và phía Nam thành phố, giảm tải cho hệ thống giao thông hiện hữu, tăng cường khả năng kết nối liên vùng, thúc đẩy phát triển khu đô thị mới Thủ Thiêm và khu đô thị mới Nam thành phố theo định hướng quy hoạch chung. Dự án còn tạo động lực để thu hút đầu tư, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, khai thác hiệu quả không gian bờ sông Sài Gòn và phát triển đô thị bền vững.

Xác định cực tăng trưởng mới

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cho biết tốc độ tăng trưởng của thành phố năm 2025 đạt 7,53%, thấp hơn mục tiêu đề ra (8,5%). Tuy nhiên, vào quý IV/2025, thành phố đã có những tín hiệu phục hồi tích cực với tốc độ tăng trưởng trên 9%. "Đây là điều kiện quan trọng để thành phố tin tưởng đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026" - Bí thư Thành ủy TP HCM nhấn mạnh.

Đề cập dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 26/2020 của Thành ủy TP HCM về tập trung đầu tư xây dựng, hoàn thành khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030, được xem xét và thống nhất thông qua tại hội nghị, ông Trần Lưu Quang cho biết Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM đã chỉ đạo Đảng ủy UBND thành phố cùng các sở, ngành tích cực giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn tại. Thành phố định hướng phát triển khu vực này thành cực tăng trưởng mới, nơi có Trung tâm Chính trị - Hành chính mới, Trung tâm Văn hóa lớn, Trung tâm Tài chính quốc tế và hàng loạt công trình xứng tầm quy mô TP HCM mới.

Về Đề án 22/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM về sắp xếp, tinh gọn cơ quan MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, đồng bộ với việc sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, Bí thư Thành ủy TP HCM thông tin thực hiện chỉ đạo của Trung ương, với tinh thần "vừa chạy vừa xếp hàng", thành phố đã thực hiện sắp xếp. Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động, thành phố nhận thấy cần có những sự điều chỉnh để hợp lý hơn.

"Các nội dung được xem xét, kết luận tại hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của TP HCM, để thành phố đảm đương được những yêu cầu của Trung ương cũng như kỳ vọng và mong muốn của người dân" - Bí thư Thành ủy TP HCM nói. Từ đó, ông đề nghị các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động và quyết liệt trong tổ chức thực hiện; tăng cường phối hợp, kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm các chủ trương của Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM sớm đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân.

Trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực Thông tin về dự thảo Đề án "Xây dựng thành phố trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao", ông Trần Lưu Quang cho hay khu vực dịch vụ đóng vai trò then chốt khi chiếm tới 51% tỉ trọng đóng góp ngân sách. Do đó, Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM thống nhất chủ trương, phê duyệt đề án phát triển du lịch như một ngành kinh tế mũi nhọn và giao các ban, ngành liên quan hoàn thiện, thực hiện.

Khởi công nhiều công trình lớn trong năm 2026 Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cho biết Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM sẽ chỉ đạo xây dựng sơ đồ Gantt và kế hoạch chi tiết để tập trung xây dựng, khởi công các công trình lớn trong năm 2026. Các dự án bao gồm: Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố, Trung tâm Hội nghị biểu diễn, Tượng đài Thống Nhất, Trung tâm Tài chính quốc tế, cầu Thủ Thiêm 4 và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.



