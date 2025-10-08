Xây dựng Lâm Đồng thành cực tăng trưởng quan trọng của Tây Nguyên

Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đặt tại Hội trường 7-7, Học viện Lục quân (phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).



Ban tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 cắt băng khai trương Trung tâm báo chí.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện ý chí, khát vọng vươn lên, tinh thần đoàn kết, đổi mới và phát triển của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Lâm Đồng.

Đây cũng là dịp để toàn thể Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng tổng kết chặng đường đã qua, khẳng định những kết quả đạt được, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu cho giai đoạn 2025 – 2030 với quyết tâm xây dựng Lâm Đồng phát triển nhanh, bền vững và toàn diện, trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng Tây Nguyên.

Theo ông Đinh Văn Tuấn, việc khai trương Trung tâm Báo chí nhằm phục vụ tốt nhất cho công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội. Trung tâm sẽ hỗ trợ, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các nhà báo, phóng viên tác nghiệp thuận lợi, chuyển tải thông tin về Đại hội một cách rộng rãi, chính xác, kịp thời đến nhân dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và đồng bào cả nước.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh Trung tâm sẽ cung cấp đầy đủ tài liệu, hình ảnh, dữ liệu cần thiết, trở thành điểm kết nối thông tin hiệu quả. Nơi này được trang bị đầy đủ các trang thiết bị như hệ thống máy tính, màn hình trực tiếp, mạng Internet cùng các thiết bị kỹ thuật để các phóng viên tác nghiệp.

