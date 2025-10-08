HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Xây dựng Lâm Đồng thành cực tăng trưởng quan trọng của Tây Nguyên

Trường Nguyên

(NLĐO) - Sáng 8-10, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức lễ khai trương Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đặt tại Hội trường 7-7, Học viện Lục quân (phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

Xây dựng Lâm Đồng thành cực tăng trưởng quan trọng của Tây Nguyên - Ảnh 1.

Ban tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 cắt băng khai trương Trung tâm báo chí.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện ý chí, khát vọng vươn lên, tinh thần đoàn kết, đổi mới và phát triển của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Lâm Đồng.

Đây cũng là dịp để toàn thể Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng tổng kết chặng đường đã qua, khẳng định những kết quả đạt được, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu cho giai đoạn 2025 – 2030 với quyết tâm xây dựng Lâm Đồng phát triển nhanh, bền vững và toàn diện, trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng Tây Nguyên.

Theo ông Đinh Văn Tuấn, việc khai trương Trung tâm Báo chí nhằm phục vụ tốt nhất cho công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội. Trung tâm sẽ hỗ trợ, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các nhà báo, phóng viên tác nghiệp thuận lợi, chuyển tải thông tin về Đại hội một cách rộng rãi, chính xác, kịp thời đến nhân dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và đồng bào cả nước.

Xây dựng Lâm Đồng thành cực tăng trưởng quan trọng của Tây Nguyên - Ảnh 2.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh Trung tâm sẽ cung cấp đầy đủ tài liệu, hình ảnh, dữ liệu cần thiết, trở thành điểm kết nối thông tin hiệu quả. Nơi này được trang bị đầy đủ các trang thiết bị như hệ thống máy tính, màn hình trực tiếp, mạng Internet cùng các thiết bị kỹ thuật để các phóng viên tác nghiệp.

Đại hội sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 9 đến 11-10) với 498 đại biểu chính thức, đại diện cho 119.396 đảng viên của toàn Đảng bộ tỉnh. Phương châm Đại hội là "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển".

Tin liên quan

Lâm Đồng: Nhặt được 5 chỉ vàng, người phụ nữ mang nộp công an

Lâm Đồng: Nhặt được 5 chỉ vàng, người phụ nữ mang nộp công an

(NLĐO) - Nhặt được 5 chỉ vàng trên đường, bà Mai đem đến công an xã Bảo Lâm 3 (tỉnh Lâm Đồng) để tìm người đánh rơi.

Lâm Đồng: Tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích dưới thác thủy điện

(NLĐO) - Trong lúc đi thăm vườn, chị T. được cho là rơi xuống thác của một thuỷ điện và tử vong, thi thể trôi xa

Không có dự án Sam Hills Bảo Lộc của Sam Group ở Lâm Đồng

(NLĐO) - Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng không có dự án bất động sản nào tên là Khu biệt thự Sam Hills Bảo Lộc của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sam Group.

Lâm Đồng Trung tâm báo chí đại hội đảng bộ Học viện Lục quân
