MobiFone hợp tác với Sun Edu phát triển nguồn nhân lực công nghệ số

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
AI 365

MobiFone hợp tác với Sun Edu phát triển nguồn nhân lực công nghệ số

Đ.Bắc

(NLĐO) - MobiFone và Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Sun Edu - Sun Edu ký kết hợp tác chiến lược nhằm mục tiêu phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao.

Ngày 3-3, MobiFone và Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Sun Edu (Sun Edu) đã tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược, cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

MobiFone hợp tác Sun Edu phát triển nguồn nhân lực công nghệ số - Ảnh 1.

MobiFone và Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Sun Edu (Sun Edu) đã tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược, cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị

Phát biểu tại sự kiện, PGS.TS Bùi Thế Duy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam khẳng định nguồn nhân lực trình độ cao chính là yếu tố quyết định sự thành công trong việc phát triển các lĩnh vực công nghệ chiến lược, tiêu biểu là trí tuệ nhân tạo (AI) và bán dẫn.

Ông Bùi Thế Duy đánh giá cao các hoạt động đào tạo, nghiên cứu mà Sun Edu đang triển khai cùng các đối tác trong và ngoài nước, coi đây là hướng đi đúng đắn, đáng khích lệ và chúc mừng sự hợp tác giữa MobiFone và Sun Edu. Đồng thời, bày tỏ sự tin tưởng MobiFone sẽ sớm chuyển mình thành tập đoàn công nghệ hàng đầu, vươn tầm ra khu vực và quốc tế.

"Đây là minh chứng rõ nét cho quyết tâm thực hiện Nghị quyết 57 và mô hình liên kết "ba nhà" - Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp" - PGS.TS Bùi Thế Duy nhấn mạnh.

Thiếu tướng Trương Sơn Lâm, Chủ tịch HĐTV MobiFone cho biết con người luôn là yếu tố trọng tâm trong chiến lược phát triển dài hạn của MobiFone vì vậy việc hợp tác với Sun Edu là bước đi chiến lược, hoàn toàn phù hợp với mục tiêu phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao gắn liền với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.

Theo Chủ tịch HĐTVMobiFone, sự hợp tác này không chỉ dừng lại ở việc kết nối giữa một doanh nghiệp công nghệ và một đơn vị đào tạo, mà còn là sự gắn kết sâu sắc giữa hạ tầng số với tri thức số, giữa năng lực công nghệ và năng lực con người. Đây chính là hiện thực hóa mô hình liên kết "ba nhà" (Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp) nhằm phát triển nguồn nhân lực trong các lĩnh vực then chốt như trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, dữ liệu lớn, điện toán hiệu năng cao, an toàn thông tin và công nghệ bán dẫn.

MobiFone hợp tác Sun Edu phát triển nguồn nhân lực công nghệ số - Ảnh 2.

MobiFone hợp tác với Sun Edu nhằm phát triển nguồn nhân lực trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, dữ liệu lớn, điện toán hiệu năng cao, an toàn thông tin và công nghệ bán dẫn

Còn Chủ tịch Sun Edu Trương Công Minh Hiển cho biết trong kỷ nguyên số, năng lực cạnh tranh quốc gia được quyết định bởi chuỗi công nghệ liên hoàn: từ điện tử – bán dẫn, trí tuệ nhân tạo đến robot và các ứng dụng trong sản xuất, đời sống.

Tất cả được vận hành trên nền tảng dữ liệu số thống nhất và tính toán hiệu năng cao. Khi dữ liệu được kết nối đồng bộ, AI mới phát huy đầy đủ giá trị và công nghệ mới thực sự chuyển hóa thành động lực phát triển kinh tế – xã hội.

Ông Trương Công Minh Hiển lý giải thêm MobiFone giữ vai trò là doanh nghiệp hạ tầng số quan trọng của quốc gia, góp phần thúc đẩy kinh tế số và quản trị số. Còn về phía Sun Edu, chúng tôi không chỉ đào tạo và nghiên cứu, mà còn tham gia tư vấn chiến lược, thiết kế kiến trúc hệ thống và triển khai giải pháp trên toàn chuỗi công nghệ, gắn với nền tảng dữ liệu và tính toán tại Việt Nam.

Sự kiện này không phải là điểm khởi đầu, mà là bước nâng tầm chiến lược của một hệ sinh thái đã được hình thành, hướng tới tầm nhìn phát triển công nghệ cao của Việt Nam đến năm 2045.

Theo nội dung thỏa thuận, MobiFone và Sun Edu sẽ phối hợp trong nhiều lĩnh vực: xây dựng chương trình đào tạo AI và bán dẫn theo nhu cầu thực tiễn; tư vấn chiến lược chuyển đổi số; phát triển trung tâm dữ liệu, nền tảng điện toán đám mây và hạ tầng tính toán AI; đồng thời tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

MobiFone hợp tác Sun Edu phát triển nguồn nhân lực công nghệ số - Ảnh 3.

MobiFone, Sun Edu và Tập đoàn AMD chính thức khởi động ra mắt bộ sách AI for K-12 - nền tảng tri thức AI dành cho giáo dục phổ thông Việt Nam

Cũng trong khuôn khổ lễ ký kết, MobiFone, Sun Edu và Tập đoàn AMD chính thức khởi động ra mắt bộ sách AI for K-12 - nền tảng tri thức AI dành cho giáo dục phổ thông Việt Nam. Đây là một cấu phần quan trọng trong chiến lược phát triển nhân lực AI quốc gia.

Sự hợp tác phát triển công nghệ lõi giữa MobiFone, AMD và Sun Edu không chỉ nhằm nâng cao năng lực AI và bán dẫn, mà còn góp phần hình thành năng lực tự chủ công nghệ, giảm dần phụ thuộc vào các lớp công nghệ bên ngoài và tăng cường khả năng làm chủ hạ tầng số quốc gia trong dài hạn.

Sự kiện này cũng chính là các hành động cụ thể của các doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng Chính phủ và hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Tin liên quan

Công ty CP Thanh toán số MobiFone chính thức được cấp phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

Công ty CP Thanh toán số MobiFone chính thức được cấp phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

Công ty Cổ phần Thanh toán số Mobifone có vốn điều lệ 300 tỉ đồng, đặt trụ sở tại tầng 30 Tòa tháp C5 D’Capitale, 119 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội.

VPBank và MobiFone: Hợp lực kiến tạo hệ sinh thái tài chính - viễn thông tích hợp toàn diện

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Tổng công ty Viễn thông MobiFone chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện

Bộ Công an: Không để xảy ra tham nhũng khi chuyển giao MobiFone

(NLĐO)- Theo Bộ Công an, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong quá trình chuyển giao Tổng công ty Viễn thông MobiFone sang Bộ Công an

Nghị quyết 57 chủ tịch mobifone MobiFone Sun Mobifone thuộc Bộ Công an bổ nhiệm Chủ tịch Mobifone Sun edu mạng di động mobifone mạng Mobifone mạng 5G Mobifone
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo