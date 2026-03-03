MobiFone hợp tác với Sun Edu phát triển nguồn nhân lực công nghệ số

Ngày 3-3, MobiFone và Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Sun Edu (Sun Edu) đã tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược, cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Phát biểu tại sự kiện, PGS.TS Bùi Thế Duy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam khẳng định nguồn nhân lực trình độ cao chính là yếu tố quyết định sự thành công trong việc phát triển các lĩnh vực công nghệ chiến lược, tiêu biểu là trí tuệ nhân tạo (AI) và bán dẫn.

Ông Bùi Thế Duy đánh giá cao các hoạt động đào tạo, nghiên cứu mà Sun Edu đang triển khai cùng các đối tác trong và ngoài nước, coi đây là hướng đi đúng đắn, đáng khích lệ và chúc mừng sự hợp tác giữa MobiFone và Sun Edu. Đồng thời, bày tỏ sự tin tưởng MobiFone sẽ sớm chuyển mình thành tập đoàn công nghệ hàng đầu, vươn tầm ra khu vực và quốc tế.

"Đây là minh chứng rõ nét cho quyết tâm thực hiện Nghị quyết 57 và mô hình liên kết "ba nhà" - Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp" - PGS.TS Bùi Thế Duy nhấn mạnh.

Thiếu tướng Trương Sơn Lâm, Chủ tịch HĐTV MobiFone cho biết con người luôn là yếu tố trọng tâm trong chiến lược phát triển dài hạn của MobiFone vì vậy việc hợp tác với Sun Edu là bước đi chiến lược, hoàn toàn phù hợp với mục tiêu phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao gắn liền với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.

Theo Chủ tịch HĐTVMobiFone, sự hợp tác này không chỉ dừng lại ở việc kết nối giữa một doanh nghiệp công nghệ và một đơn vị đào tạo, mà còn là sự gắn kết sâu sắc giữa hạ tầng số với tri thức số, giữa năng lực công nghệ và năng lực con người. Đây chính là hiện thực hóa mô hình liên kết "ba nhà" (Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp) nhằm phát triển nguồn nhân lực trong các lĩnh vực then chốt như trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, dữ liệu lớn, điện toán hiệu năng cao, an toàn thông tin và công nghệ bán dẫn.

Còn Chủ tịch Sun Edu Trương Công Minh Hiển cho biết trong kỷ nguyên số, năng lực cạnh tranh quốc gia được quyết định bởi chuỗi công nghệ liên hoàn: từ điện tử – bán dẫn, trí tuệ nhân tạo đến robot và các ứng dụng trong sản xuất, đời sống.

Tất cả được vận hành trên nền tảng dữ liệu số thống nhất và tính toán hiệu năng cao. Khi dữ liệu được kết nối đồng bộ, AI mới phát huy đầy đủ giá trị và công nghệ mới thực sự chuyển hóa thành động lực phát triển kinh tế – xã hội.

Ông Trương Công Minh Hiển lý giải thêm MobiFone giữ vai trò là doanh nghiệp hạ tầng số quan trọng của quốc gia, góp phần thúc đẩy kinh tế số và quản trị số. Còn về phía Sun Edu, chúng tôi không chỉ đào tạo và nghiên cứu, mà còn tham gia tư vấn chiến lược, thiết kế kiến trúc hệ thống và triển khai giải pháp trên toàn chuỗi công nghệ, gắn với nền tảng dữ liệu và tính toán tại Việt Nam.

Sự kiện này không phải là điểm khởi đầu, mà là bước nâng tầm chiến lược của một hệ sinh thái đã được hình thành, hướng tới tầm nhìn phát triển công nghệ cao của Việt Nam đến năm 2045.

Theo nội dung thỏa thuận, MobiFone và Sun Edu sẽ phối hợp trong nhiều lĩnh vực: xây dựng chương trình đào tạo AI và bán dẫn theo nhu cầu thực tiễn; tư vấn chiến lược chuyển đổi số; phát triển trung tâm dữ liệu, nền tảng điện toán đám mây và hạ tầng tính toán AI; đồng thời tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

Cũng trong khuôn khổ lễ ký kết, MobiFone, Sun Edu và Tập đoàn AMD chính thức khởi động ra mắt bộ sách AI for K-12 - nền tảng tri thức AI dành cho giáo dục phổ thông Việt Nam. Đây là một cấu phần quan trọng trong chiến lược phát triển nhân lực AI quốc gia.

Sự hợp tác phát triển công nghệ lõi giữa MobiFone, AMD và Sun Edu không chỉ nhằm nâng cao năng lực AI và bán dẫn, mà còn góp phần hình thành năng lực tự chủ công nghệ, giảm dần phụ thuộc vào các lớp công nghệ bên ngoài và tăng cường khả năng làm chủ hạ tầng số quốc gia trong dài hạn.

Sự kiện này cũng chính là các hành động cụ thể của các doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng Chính phủ và hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.