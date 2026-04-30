Mới 18 giờ, nhiều khách sạn, du thuyền ở TPHCM đã kín chỗ xem pháo hoa

Tối nay (30-4), TPHCM sẽ bắn pháo hoa nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2026). Trong đó, điểm bắn pháo hoa lớn nhất tại đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh).

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, nhu cầu đặt nhà hàng, đặt khách sạn và du thuyền ăn tối, xem bắn pháo hoa của người dân và du khách tăng cao. Nhiều khách sạn 5 sao cho biết công suất phòng tăng, nhiều nơi kín chỗ.

Khách sạn 5 sao Majestic Saigon cho biết công suất phòng dịp lễ 30-4 và 1-5 đã vượt 90%, nhiều phòng cao cấp đã được đặt kín. Giá phòng tăng khoảng 20-30% so với ngày thường. Trong tối 30-4, khách sạn có chương trình buffet đặc biệt xem bắn pháo hoa giá từ 3 triệu đồng/khách. Các ngày từ 1-5 và 2-5, giá từ 1,2 triệu đồng/khách.

Khách sạn Grand Saigon cũng có chương trình đặc biệt buffet tối xem bắn pháo hoa với giá 2,345 triệu đồng/người lớn và 1,876 triệu đồng/trẻ em.

Theo bà Vũ Thị Thanh Hiền, Giám đốc khách sạn Kim Đô (Royal Hotel Saigon), công suất phòng hiện đạt khoảng 92%. Mức tăng này phản ánh nhu cầu du lịch nội đô tăng cao, đồng thời cho thấy lợi thế rõ nét của các khách sạn trung tâm khi vừa lưu trú, vừa thuận tiện trải nghiệm không khí lễ hội.

"Đặc biệt, khách tới lưu trú tại Royal Hotel Saigon có thể hòa vào không khí lễ hội ngay ở phố đi bộ Nguyễn Huệ và ngắm pháo hoa trong tối 30-4" – bà Hiền nói.

Theo ghi nhận, nhiều khách sạn cũng đẩy mạnh các gói dịch vụ kết hợp xem pháo hoa và ẩm thực. Khách lưu trú có thể dễ dàng di chuyển đến phố đi bộ Nguyễn Huệ để thưởng thức các chương trình nghệ thuật, hoặc lựa chọn các không gian lễ hội ngay trong khách sạn…

Khách sạn Rex giá phòng đợt này không tăng so với ngày thường để kích cầu, riêng phòng "tổng thống" đã được đặt từ sớm.

Du khách chờ xem pháo hoa từ du thuyền Elite of Saigon khu vực trung tâm TPHCM

Không chỉ khách sạn 5 sao, du khách cũng có thể thưởng thức ẩm thực và ngắm pháo hoa ở các du thuyền cao cấp ngay trung tâm TPHCM như Elite of Saigon, Elisa…

Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, các khu vui chơi như Khu du lịch văn hóa Suối Tiên, công viên Bến Bạch Đằng, trải nghiệm các dịch vụ như xe buýt 2 tầng, buýt đường sống… đều nhộn nhịp khách.

Tại Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên, nhiều du khách bất ngờ và hào hứng check-in cùng xe tăng ngày 30-4. Điểm nhấn ấn tượng trong dịp lễ này là màn trình diễn diễu hành xe tăng tái hiện hình ảnh biểu trưng cho chiến thắng lịch sử và khát vọng hòa bình của dân tộc.

Nhiều điểm vui chơi giải trí ở TPHCM hút khách trong dịp lễ

Theo Sở Du lịch TPHCM, ngành du lịch thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong tháng 4-2026, với nhiều chỉ số tích cực và sự xuất hiện của các sản phẩm mới. Cụ thể, khách quốc tế đến thành phố trong tháng 4 ước đạt 881.102 lượt, nâng tổng số khách trong 4 tháng lên 4,78 triệu lượt. Tổng thu du lịch riêng tháng 4 đạt khoảng 22.000 tỉ đồng, đưa doanh thu 4 tháng lên 172.000 tỉ đồng, hoàn thành hơn một nửa chỉ tiêu của cả năm nay.