Đưa TP HCM thành điểm đến du lịch tầm cỡ

Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30-4, 1-5 năm nay, khách du lịch tới TP HCM có cơ hội trải nghiệm những sản phẩm du lịch mới như ngắm thành phố từ trên cao bằng trực thăng, khám phá thành phố về đêm trên du thuyền 5 sao...

Định vị siêu đô thị trải nghiệm

Chị Lê Khánh Minh (phường Tân Định, TP HCM) vừa có dịp xem show biểu diễn nghệ thuật đa giác quan VietCharm ở Hội trường Thống Nhất và thưởng thức ẩm thực ba miền. Chị cho biết dù từng xem nhiều chương trình nghệ thuật cũng thưởng thức ẩm thực nhiều nơi nhưng đây là lần đầu được trải nghiệm một không gian đặc biệt với sự kết hợp giữa nghệ thuật, ẩm thực và tương tác.

Theo đại diện Công ty CP Văn hóa - Ẩm thực VietCharm, show diễn đa giác quan VietCharm là một trong số ít sản phẩm văn hóa tại TP HCM có thể cùng lúc đáp ứng nhu cầu của cả khách quốc tế lẫn khán giả Việt. Mục tiêu lớn hơn của công ty là đưa show diễn từng bước trở thành hoạt động trải nghiệm văn hóa tiêu biểu, để khi nhắc đến TP HCM, du khách sẽ nghĩ đến show này.

Cũng tại TP HCM những ngày gần đây, người dân và du khách khá hào hứng với sản phẩm bay trực thăng ngắm thành phố từ trên cao. Ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó Tổng Giám đốc Công ty VinaGroup Travel, cho biết không dừng lại ở tour trực thăng đơn lẻ, doanh nghiệp (DN) đã phối hợp với các đối tác xây dựng sản phẩm du lịch cao cấp như kết hợp bay trực thăng với du thuyền, chơi golf...

Theo các chuyên gia, những sản phẩm mới góp phần tạo sức hấp dẫn cho điểm đến TP HCM. Thành phố đang có cơ hội tái định vị như một siêu đô thị trải nghiệm hàng đầu khu vực - nơi du khách ở lại lâu, quay lại nhiều lần và chi tiêu nhiều hơn.

Số liệu của Sở Du lịch TP HCM cho thấy trong quý I/2026, khách quốc tế đến thành phố ước đạt 3,9 triệu lượt; khách nội địa hơn 15,4 triệu lượt. Tổng thu du lịch ước đạt 150.000 tỉ đồng. Năm nay, ngành du lịch thành phố đặt mục tiêu đón khoảng 11 triệu lượt khách quốc tế, khoảng 50 triệu lượt khách nội địa, tổng thu ước 330.000 tỉ đồng.

Du khách trải nghiệm ngắm TP HCM từ trên cao bằng trực thăng. Ảnh: LAM GIANG

Để đạt mục tiêu trên, ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP HCM, cho biết ngành du lịch thành phố sẽ tập trung triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp, bao gồm đổi mới xúc tiến, quảng bá theo hướng số hóa, cá nhân hóa thông điệp, tận dụng nền tảng trực tuyến và mạng xã hội để tiếp cận hiệu quả các thị trường mục tiêu. Tiếp tục phát huy vai trò trong các sự kiện quy mô lớn, các hoạt động văn hóa, lễ hội, qua đó gia tăng trải nghiệm và thu hút khách quốc tế quay lại.

"TP HCM sẽ phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù, có chiều sâu trải nghiệm, từ ẩm thực, văn hóa đến các sản phẩm mới như du lịch trực thăng, du lịch đường sông, kinh tế đêm. Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp với DN lữ hành, hàng không và các đối tác quốc tế để mở rộng thị trường, hướng đến nhóm khách có mức chi tiêu cao" - Phó Giám đốc Sở Du lịch TP HCM thông tin.

Cũng theo lãnh đạo Sở Du lịch TP HCM, hiện tại, thành phố không chỉ đặt mục tiêu thu hút khách, mà đang chuyển dần sang chiến lược thu hút "đúng khách", gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến trong khu vực.

Cơ hội bứt phá

Ông Lại Minh Duy - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc TST Tourist - nêu rõ lãnh đạo TP HCM đang khẩn trương xây dựng quy hoạch tổng thể thành phố với các quan điểm mới mẻ. Trong đó, đặt ra tầm nhìn theo hướng TP HCM sẽ là siêu đô thị bền vững, sáng tạo và đáng sống hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đây chính là cơ hội cho ngành du lịch.

Trong bối cảnh du lịch toàn cầu đang chuyển mạnh sang phân khúc giá trị cao, câu hỏi không còn chỉ là "chọn đúng lĩnh vực hay chưa", mà là mỗi lĩnh vực đó đang tạo ra giá trị ở cấp độ nào? Nhóm khách này không đến một điểm đến chỉ vì danh mục sản phẩm nghe phong phú, mà lựa chọn dựa trên đánh giá tổng thể gồm lưu trú ra sao, di chuyển thế nào, ăn uống có gì đặc sắc không, có không gian trải nghiệm hay không, các lớp dịch vụ có ăn khớp với nhau không...? Và quan trọng hơn cả là họ có cảm thấy thời gian của mình được trân trọng và đáng giá không?

"TP HCM có nhiều lợi thế để bước vào cuộc chơi ấy. Nhưng để thu hút và giữ chân khách chi tiêu cao một cách bền vững, phải chuyển thật nhanh sang tư duy xây dựng hệ trải nghiệm đủ sâu" - ông Duy nhận định.

Cho rằng kinh tế ban đêm cần có sự đột phá, ông Võ Anh Tài, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group), đề xuất mạnh dạn xây dựng cơ chế thí điểm (sandbox) cho phép mở rộng giờ hoạt động, thử nghiệm các mô hình giải trí, nghệ thuật và dịch vụ mới. Bên cạnh đó, thiết kế các chương trình kích cầu du lịch cuối tuần nội vùng TP HCM theo hướng chiến lược dài hạn.

Theo ông Tài, các chương trình trên cần được xây dựng theo chuỗi sản phẩm liên hoàn giữa trung tâm đô thị - công nghiệp - nghỉ dưỡng biển; có sự tham gia đồng bộ của DN lữ hành, lưu trú, vận chuyển và điểm đến và phải có cơ chế ưu đãi đủ hấp dẫn.

Về phía cơ quan quản lý ngành, ông Lê Trương Hiền Hòa nói rõ TP HCM không đặt mục tiêu riêng về tỉ trọng ngành du lịch trong cơ cấu GRDP. Tuy nhiên, ngành này được xác định là một trong những ngành dịch vụ mũi nhọn có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng. Đặc biệt, du lịch được xem là ngành "xuất khẩu tại chỗ", có khả năng lan tỏa mạnh sang các lĩnh vực thương mại, vận tải, ẩm thực, lưu trú... "Việc nâng cao chất lượng sản phẩm, gia tăng chi tiêu của du khách và kéo dài thời gian lưu trú sẽ là những yếu tố then chốt để ngành du lịch đóng góp hiệu quả hơn vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số của TP HCM trong năm 2026" - lãnh đạo Sở Du lịch TP HCM nói.

TP HCM: Vé xe "nóng" từng giờ Chiều 28-4, không khí tại Bến xe Miền Đông (bến cũ) trở nên nhộn nhịp khi dòng người đổ về quê nghỉ lễ tăng nhanh. Khu vực nhà chờ ken đặc hành khách kéo vali, tay xách nách mang; trước các quầy vé, từng hàng dài người nối đuôi nhau chờ đến lượt. Tại quầy của Futa Bus Lines, lượng khách tăng mạnh từ đầu giờ chiều. Nhân viên cho biết vé trong ngày 28-4 vẫn còn khá dồi dào. Trong đó, tuyến TP HCM - Đà Lạt còn nhiều chỗ với giá khoảng 260.000 đồng/ghế. Tuy nhiên, từ ngày 29-4, lượng vé giảm nhanh, chỉ còn một số chuyến trước 7 giờ với giá khoảng 365.000 đồng/ghế. Các tuyến đi Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Ngãi gần như đã kín chỗ, giá phổ biến khoảng 470.000 đồng/ghế. Nhiều hành khách tại đây chật vật tìm vé giờ đẹp. Anh Nguyễn Tiến Đỉnh (phường Vĩnh Hội) cho biết đã lên kế hoạch đi Đà Lạt cùng gia đình từ sớm nhưng không đặt được vé tối 29-4, phải dời sang ngày 30-4. Thực tế, vé ngày 30-4 vẫn còn tương đối nhiều ở một số tuyến, trở thành lựa chọn bắt buộc cho hành khách đi muộn. Tại quầy của Kumho Samco Buslines ở Bến xe Miền Tây, tuyến TP HCM - Rạch Giá gần như kín chỗ ngày 29-4 trong khi tuyến TP HCM - Phan Thiết, TP HCM - Đắk Lắk vẫn còn nhiều vé. Ông Trần Nhân Hậu, Trưởng Phòng điều hành Bến xe Miền Tây, dự báo lượng khách dịp này có thể tăng hơn 3% so với cùng kỳ năm 2025, do người dân có xu hướng gộp ngày nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30-4. Bến xe đã chuẩn bị phương án điều động phương tiện tăng cường để tránh tình trạng quá tải. Với ngành đường sắt, theo Công ty CP Vận tải Đường sắt, từ ngày 28-4 đến 3-5, trục Bắc - Nam tiếp tục duy trì 5 đôi tàu Thống Nhất chạy hằng ngày (SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8, SE9/10). Đồng thời, các đoàn tàu SE11/SE12 được bổ sung vào những ngày cao điểm nhằm giảm áp lực quá tải. N.Quý

Hà Nội: Nhiều tuyến xe khách tăng giá vé Lãnh đạo UBND TP Hà Nội đã ban hành văn bản chấp thuận chủ trương miễn phí sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá, gồm xe buýt và đường sắt đô thị, cho nhân dân và du khách trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; 30-4 và 1-5. Thời gian miễn phí trong 7 ngày, chia làm hai đợt gồm dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và từ ngày 30-4 đến hết 3-5. Các bến xe thành viên của Công ty CP Bến xe Hà Nội đã lên kế hoạch tăng cường khoảng 500 xe phục vụ hành khách dịp nghỉ lễ. Trong đó, Bến xe Giáp Bát bổ sung 212 xe, Bến xe Gia Lâm 68 xe và Bến xe Mỹ Đình 220 xe. Đáng chú ý, đã có 66 doanh nghiệp vận tải hoạt động trên 214 tuyến xe khách liên tỉnh tại các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm thuộc Công ty CP Bến xe Hà Nội đã tăng giá vé 6%-50%. Ông Nguyễn Hoàng Tùng, Giám đốc Bến xe Giáp Bát, giải thích lý do điều chỉnh giá vé là do giá dầu tăng cao, đồng thời đã được các cơ quan nhà nước chấp thuận. V.Duẩn



