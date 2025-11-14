Mỗi Công đoàn phường, xã, cơ sở đăng ký ít nhất một công trình thi đua

Tại hội nghị giao ban công tác tuyên giáo - nữ công chiều 14-11, LĐLĐ TP HCM đã phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội Công đoàn TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đợt thi đua được chia làm 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1 từ nay đến ngày 30-11, với chủ đề "Đại hội Công đoàn, sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và người lao động", thi đua lập thành tích chào mừng đại hội, hội nghị Công đoàn các cấp trong đoàn viên - lao động thành phố.

Bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, nhấn mạnh việc thi đua phải thiết thực, tránh hình thức

Giai đoạn 2, từ ngày 1 đến 31-12 với chủ đề "Công đoàn TP HCM - Niềm tin của người lao động", phát động các đợt thi đua cao điểm "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" với mục tiêu năng suất, chất lượng, hiệu quả, có nhiều công trình, sản phẩm mới đăng ký gắn biển công trình chào mừng Đại hội Công đoàn TP HCM, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đơn vị, địa phương.

Giai đoạn 3, từ ngày 1 đến 30-1-2026 với chủ đề "Vinh quang Công đoàn Việt Nam", phát động các phong trào thi đua quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn TP HCM trong đoàn viên - lao động, tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV.

Trong đó, mỗi Công đoàn phường, xã, đặc khu, Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn căn cứ điều kiện cụ thể đăng ký thực hiện ít nhất 1 công trình, sản phẩm, phần việc cụ thể để chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp.

Đợt thi đua nhằm cổ vũ, động viên CNVC-LĐ phát huy tinh thần năng động, sáng tạo

Bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, nhấn mạnh đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng. Do đó, thi đua phải thiết thực, gắn với công việc, nhiệm vụ của cá nhân, đơn vị, tránh hình thức, nhằm tiếp tục cổ vũ, động viên cán bộ Công đoàn, đoàn viên - lao động phát huy tinh thần năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất.

Tại hội nghị, đại biểu cũng được hướng dẫn sử dụng Sổ tay nghiệp vụ và Trợ lý ảo (AI) hỗ trợ giải đáp thắc mắc về Công đoàn và pháp luật lao động; tập huấn chụp hình, xử lý hình ảnh, việc viết tin bài phục vụ tuyên tuyền, truyền thông; giải đáp các thắc mắc liên quan công tác tuyên giáo - nữ công nhằm tháo gỡ khó khăn và định hướng hoạt động từ nay đến hết năm 2025.