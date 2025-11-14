TP HCM: Thêm nhiều Công đoàn cơ sở được thành lập

Ngày 14-11, Công đoàn phường Tân Tạo, TP HCM đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định thành lập Công đoàn cơ sở tại Công ty TNHH Dochi Hom và Công ty TNHH Recolor. Bên cạnh đó, Công đoàn phường cũng đã kết nạp 44 đoàn viên mới tại 2 Công đoàn cơ sở này.

Từ tháng 8 đến nay, Công đoàn phường Tân Tạo đã vận động thành lập được 3 Công đoàn cơ sở, kết nạp 150 đoàn viên, qua đó góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Chủ tịch Công đoàn phường Tân Tạo, trao quyết định thành lập Công đoàn cơ sở tại Công ty TNHH Recolor

Tại Hội nghị Công đoàn phường Tân Tạo nhiệm kỳ 2025-2030 vừa qua, Ban Chấp hành Công đoàn phường đã xác định công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Qua đó, tập hợp đông đảo người lao động vào tổ chức Công đoàn để chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Hội nghị công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Dochi Hom

Tại phường Phú Thạnh, TP HCM, Công đoàn phường cũng đã tổ chức hội nghị công bố quyết định công nhận 78 đoàn viên mới và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở của 2 doanh nghiệp là Công ty TNHH Thương mại dịch vụ vận chuyển I.H.T Việt Nam và Công ty TNHH ANT Pharma.

Theo đó, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Thương mại dịch vụ vận chuyển I.H.T có 5 thành viên, ông Lưu Phú Hào là Chủ tịch Công đoàn công ty. Tại Công ty TNHH ANT Pharma, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở có 3 thành viên và ông Trần Văn Tài là Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH ANT Pharma nhận quyết định

Tại hội nghị, đại diện Công đoàn phường Phú Thạnh đã tuyên truyền Điều lệ Công đoàn Việt Nam; chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; quyền, trách nhiệm của đoàn viên…

Đại diện Công đoàn phường Phú Thạnh bày tỏ mong muốn thời gian tới, Ban Giám đốc các công ty sẽ tiếp tục quan tâm đến đời sống, việc làm người lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho Công đoàn cơ sở hoạt động. Qua đó, cùng phối hợp chăm lo, cải thiện đời sống đoàn viên - lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định tại doanh nghiệp.