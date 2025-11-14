Công đoàn Việt Nam phải vững mạnh toàn diện

Trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giai cấp CN Việt Nam sẽ ngày càng phát triển về số lượng, chất lượng, đó là thực tế khách quan. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp CN Việt Nam. Tuy vậy, Đảng không thể tự liên hệ với từng CN, cần có một tổ chức đóng vai trò là "cầu nối" giữa Đảng với CN.

Hướng tới mục tiêu tăng hiệu lực, hiệu quả

Mặt khác, mỗi CN khó có thể tự bảo vệ quyền lợi của mình một cách đơn lẻ, họ cần một tổ chức đại diện, bảo vệ cho quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng. Tổ chức đó chính là Công đoàn.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Muốn tổ chức và phát triển lực lượng xây dựng to lớn của giai cấp CN thì cần có Công đoàn mạnh và cán bộ Công đoàn tốt". Do vậy, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện là đòi hỏi có tính khách quan.

Hiện nay, việc tinh gọn bộ máy của cả hệ thống chính trị, trong đó có tổ chức Công đoàn là cần thiết. Tinh gọn hướng tới mục tiêu tăng hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả của tổ chức Công đoàn.

Do vậy, kiến nghị dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIV bổ sung quan điểm: "Xây dựng Công đoàn Việt Nam tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động". Bởi Công đoàn là một tổ chức chính trị - xã hội, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động. Sự lớn mạnh của giai cấp CN đòi hỏi phải có một tổ chức Công đoàn vững mạnh tương ứng.

Cán bộ LĐLĐ TPHCM bảo vệ người lao động tại tòa

Thêm nữa, tới đây sẽ có lúc Công đoàn phải đối diện, tương tác với các tổ chức của CN tại doanh nghiệp được thành lập theo cam kết trong hiệp định CPTPP. Do đó, xây dựng Công đoàn vững mạnh toàn diện còn góp phần tránh xung đột, mâu thuẫn không có lợi cho CN, doanh nghiệp và môi trường đầu tư và sự ổn định, phát triển bền vững của đất nước.

Xây dựng đội ngũ lãnh đạo trưởng thành từ giai cấp công nhân

Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng giai cấp CN Việt Nam là cần chú trọng quan tâm phát triển đảng viên, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trưởng thành từ giai cấp CN, Công đoàn.

Theo kết quả khảo sát của một đề tài cấp nhà nước cho thấy số CN có cảm tình, có nguyện vọng vào Đảng khoảng 65,3%. Tuy nhiên, thực tế tỉ lệ CN là đảng viên còn rất thấp.

Trong báo cáo tham luận gửi tới Hội nghị lấy ý kiến cán bộ, đoàn viên, người lao động đối với Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức mới đây tại TPHCM, TS Phạm Thị Hoàng Hà (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) nhấn mạnh rằng cùng với việc xây dựng giai cấp công nhân (CN), xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện là đòi hỏi có tính khách quan.

Nguyên nhân một phần là do chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng hiện nay phù hợp với quần chúng, đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, CN trong các doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên lại chưa thực sự phù hợp với CN trực tiếp trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Kiến nghị, nghiên cứu hình thức học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị với quần chúng ưu tú, đảng viên mới kết nạp đối với đối tượng là CN lao động phù hợp trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay. Có thể giảm tối đa thời gian học trực tiếp, mở rộng hình thức học trực tuyến ngoài giờ làm việc, tăng cường các hình thức tự học tập, nghiên cứu.

Bên cạnh đó, hướng dẫn thực hiện mức đóng Đảng phí hiện nay như sau: Đảng viên làm việc trong các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức kinh tế đóng đảng phí hằng tháng bằng 1% tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập khác từ quỹ tiền lương của đơn vị...