Công đoàn Việt Nam phải vững mạnh toàn diện

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Công đoàn Việt Nam phải vững mạnh toàn diện

(TS Phạm Thị Hoàng Hà, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh)

(NLĐO)- Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện là đòi hỏi có tính khách quan.

Trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giai cấp CN Việt Nam sẽ ngày càng phát triển về số lượng, chất lượng, đó là thực tế khách quan. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp CN Việt Nam. Tuy vậy, Đảng không thể tự liên hệ với từng CN, cần có một tổ chức đóng vai trò là "cầu nối" giữa Đảng với CN.

Hướng tới mục tiêu tăng hiệu lực, hiệu quả

Mặt khác, mỗi CN khó có thể tự bảo vệ quyền lợi của mình một cách đơn lẻ, họ cần một tổ chức đại diện, bảo vệ cho quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng. Tổ chức đó chính là Công đoàn. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Muốn tổ chức và phát triển lực lượng xây dựng to lớn của giai cấp CN thì cần có Công đoàn mạnh và cán bộ Công đoàn tốt". Do vậy, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện là đòi hỏi có tính khách quan.

Hiện nay, việc tinh gọn bộ máy của cả hệ thống chính trị, trong đó có tổ chức Công đoàn là cần thiết. Tinh gọn hướng tới mục tiêu tăng hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả của tổ chức Công đoàn. 

Do vậy, kiến nghị dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIV bổ sung quan điểm: "Xây dựng Công đoàn Việt Nam tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động". Bởi Công đoàn là một tổ chức chính trị - xã hội, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động. Sự lớn mạnh của giai cấp CN đòi hỏi phải có một tổ chức Công đoàn vững mạnh tương ứng.

Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV: Công đoàn Việt Nam phải vững mạnh toàn diện - Ảnh 1.

Cán bộ LĐLĐ TPHCM bảo vệ người lao động tại tòa

Thêm nữa, tới đây sẽ có lúc Công đoàn phải đối diện, tương tác với các tổ chức của CN tại doanh nghiệp được thành lập theo cam kết trong hiệp định CPTPP. Do đó, xây dựng Công đoàn vững mạnh toàn diện còn góp phần tránh xung đột, mâu thuẫn không có lợi cho CN, doanh nghiệp và môi trường đầu tư và sự ổn định, phát triển bền vững của đất nước.

Xây dựng đội ngũ lãnh đạo trưởng thành từ giai cấp công nhân

Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng giai cấp CN Việt Nam là cần chú trọng quan tâm phát triển đảng viên, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trưởng thành từ giai cấp CN, Công đoàn.

Theo kết quả khảo sát của một đề tài cấp nhà nước cho thấy số CN có cảm tình, có nguyện vọng vào Đảng khoảng 65,3%. Tuy nhiên, thực tế tỉ lệ CN là đảng viên còn rất thấp.

Trong báo cáo tham luận gửi tới Hội nghị lấy ý kiến cán bộ, đoàn viên, người lao động đối với Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức mới đây tại TPHCM, TS Phạm Thị Hoàng Hà (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) nhấn mạnh rằng cùng với việc xây dựng giai cấp công nhân (CN), xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện là đòi hỏi có tính khách quan.

Nguyên nhân một phần là do chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng hiện nay phù hợp với quần chúng, đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, CN trong các doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên lại chưa thực sự phù hợp với CN trực tiếp trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Kiến nghị, nghiên cứu hình thức học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị với quần chúng ưu tú, đảng viên mới kết nạp đối với đối tượng là CN lao động phù hợp trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay. Có thể giảm tối đa thời gian học trực tiếp, mở rộng hình thức học trực tuyến ngoài giờ làm việc, tăng cường các hình thức tự học tập, nghiên cứu.

Bên cạnh đó, hướng dẫn thực hiện mức đóng Đảng phí hiện nay như sau: Đảng viên làm việc trong các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức kinh tế đóng đảng phí hằng tháng bằng 1% tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập khác từ quỹ tiền lương của đơn vị...

Tin liên quan

Hoàn thiện văn kiện Đại hội Đảng đúng định hướng mới của Trung ương

Hoàn thiện văn kiện Đại hội Đảng đúng định hướng mới của Trung ương

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương yêu cầu An Giang cần quan tâm đến các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là ở vùng biên giới, dân tộc thiểu số

TP HCM lấy ý kiến chuyên gia, trí thức hoàn thiện văn kiện Đại hội Đảng bộ lần thứ I

(NLĐO)- Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được khẳng định tiếp thu tối đa ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học để hoàn thiện văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố.

Văn nghệ sĩ TP HCM góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng

(NLĐO) - Hội nghị tiếp nhận nhiều ý kiến đóng góp sâu sắc, thiết thực và đa dạng của văn nghệ sĩ TP HCM, được đặt ở góc nhìn khách quan, phong phú...

tổ chức Công đoàn bảo vệ quyền lợi người lao động công nhân Công đoàn Việt Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo