Thời sự

Nỗ lực khắc phục sạt lở, đảm bảo an toàn trên cao tốc La Sơn – Hòa Liên

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đang huy động nhân lực túc trực trên cao tốc La Sơn – Hòa Liên để xử lý sự cố, bảo đảm giao thông an toàn.

Chiều tối 27-10, tại khu vực giáp ranh Huế và Đà Nẵng, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh (Bộ Xây dựng), chủ đầu tư dự án cao tốc La Sơn - Hòa Liên chủ động điều phối nhà thầu thi công huy động nhân lực, máy móc túc trực dọc tuyến nhằm đảm bảo an toàn giao thông và xử lý các điểm sạt lở phát sinh.

Nỗ lực khắc phục sạt lở đảm bảo an toàn giao thông trên cao tốc La Sơn – hòa Liên - Ảnh 1.

KIểm tra vết nứt kéo dài trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên (địa phận phường Hải Vân, TP Đà Nẵng)

Trước đó, mưa lớn liên tục kéo dài khiến nước tràn qua mặt đường cao tốc La Sơn - Hòa Liên tại Km14 (địa phận xã Khe Tre, TP Huế) chia cắt giao thông. Nước từ sườn đồi đổ xuống mạnh gây ngập cục bộ và sạt lở rải rác tại một số vị trí dọc tuyến.

Theo Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, vị trí Km14 cao tốc La Sơn - Hòa Liên những ngày qua ghi nhận lượng mưa rất lớn, bất thường. Thống kê từ hệ thống đo mưa, từ ngày 26 đến 27-10, lượng mưa tại khu vực xã Khe Tre khoảng 1.300mm.

Qua kiểm tra, lượng nước từ thượng nguồn đổ xuống, kèm theo cây cối chảy đến cầu Vực Tròn (đoạn Km14) bị ứ lại, hệ thống thoát nước chưa khơi thông kịp thời dẫn đến tình trạng nước tràn qua đường cục bộ.

"Sắp đến, Ban sẽ mời đơn vị tư vấn thiết kế rà soát và có giải pháp xử lý sự cố nếu cần", Ban QLDA đường Hồ Chí Minh thông tin.

Nỗ lực khắc phục sạt lở đảm bảo an toàn giao thông trên cao tốc La Sơn – hòa Liên - Ảnh 2.

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cùng các nhà thầu, lực lượng chức năng túc trực trên tuyến để đảm bảo an toàn

Trong khi đó, tại Km50 cao tốc La Sơn - Hòa Liên (thuộc địa phận TP Đà Nẵng), sau ghi nhận hiện tượng nứt mặt đường, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đã khẩn trương chỉ đạo các nhà thầu cắm biển cảnh báo, điều tiết giao thông, bố trí người trực hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn.

Đồng thời, phối hợp Sở Xây dựng cùng các cơ quan chức năng địa phương kiểm tra cả tuyến cao tốc và tuyến ĐT601.

Bước đầu xác định, sự cố này liên quan đến tình trạng sạt lở, xói hàm ếch tuyến ĐT601 nằm sát nền cao tốc.

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cho biết thêm sắp tới các bên sẽ bàn phương án khắc phục kịp thời sự cố tại hai tuyến đường này.

Tại các điểm sạt lở nhỏ lẻ khác, trước mắt đơn vị tập trung công tác đảm bảo an toàn giao thông, khi ngớt mưa sẽ chỉ đạo đơn vị thi công hót dọn đất đá sạt lở, lên phương án khắc phục bền vững.

