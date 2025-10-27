HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự

Lũ lụt "tấn công" bệnh viện lớn nhất miền Trung

Quang Nhật

(NLĐO) - 26 năm sau cơn "đại hồng thuỷ 1999", nay lũ lại "tấn công" Bệnh viện Trung ương Huế khiến tầng 1 nhiều khoa phòng bị ngập, bệnh nhân phải di dời.

Tối 27-10, khuôn viên Bệnh viện Trung ương Huế ngập sâu trong nước lũ. Nhiều ô tô trong bãi đỗ bị ngập gần nửa bánh, việc đi lại của bệnh nhân và nhân viên y tế gặp nhiều khó khăn. Các lực lượng tại chỗ phải ứng trực xuyên đêm để đảm bảo an toàn cho bệnh viện.

- Ảnh 1.

Nước sông Hương dâng cao khiến khu vực Bệnh viện Trung ương Huế bị ngập.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế, do mưa lớn kéo dài, nước sông Hương dâng cao tràn vào hầu hết khu vực tầng 1 của bệnh viện. Các khoa chịu ảnh hưởng nặng gồm Khoa Bệnh nhiệt đới, Khoa Da liễu, Khoa Bệnh phổi, Trung tâm Đột quỵ - Thần kinh, Khoa Răng Hàm Mặt và khu vực tầng 1 Trung tâm Tim mạch.

Lực lượng cảnh sát cơ động hỗ trợ đưa bệnh nhên lên tầng 2 để tránh ngập lụt.

Từ chiều cùng ngày, các y, bác sĩ và nhân viên y tế đã khẩn trương di dời bệnh nhân từ các khoa tầng 1 lên tầng 2 để tránh bị nước cô lập. Trang thiết bị, máy móc, hồ sơ bệnh án cũng được kê cao hoặc chuyển đến nơi khô ráo. 

- Ảnh 2.

Tầng 1 của bệnh viện bị ngập, bệnh nhân đợi di dời lên chỗ cao.

Những khu vực thấp như Khoa Da liễu, Khoa Bệnh phổi, Khoa Bệnh Nhiệt đới, Khoa Nội Thần kinh - Đột quỵ, tầng 1 Trung tâm Nhi, Khoa Tai Mũi Họng và Khoa Ngoại Tiêu hóa đều phải di chuyển bệnh nhân, thiết bị lên tầng trên để phòng ngập sâu.

Lãnh đạo bệnh viện cho biết đơn vị đã kích hoạt các phương án ứng phó theo kế hoạch phòng chống mưa lũ; đồng thời tăng cường kiểm tra hệ thống điện, kho dược, vật tư y tế nhằm hạn chế tối đa thiệt hại.

Lực lượng công an, quân đội cũng được điều động đến hỗ trợ bệnh viện trong việc di chuyển bệnh nhân và bảo vệ tài sản, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người bệnh và nhân viên y tế trước tình trạng nước lũ đang dâng cao.

- Ảnh 3.

Nhân viên bệnh viện cõng bệnh nhân rời khỏi khu vực ngập lũ.

- Ảnh 4.

- Ảnh 5.

Giấy tờ sổ sách được đưa lên cao.

- Ảnh 6.

Giường bệnh được đưa lên tầng trên để phục vụ bệnh nhân.

- Ảnh 7.

Bệnh viện đã kích hoạt phương án "4 tại chỗ" để phòng chống lũ lụt

- Ảnh 8.

- Ảnh 9.

- Ảnh 10.

Lực lượng bệnh viện đưa bệnh nhân lên chỗ an toàn.

- Ảnh 11.

- Ảnh 12.

- Ảnh 13.

30 chiến sĩ cảnh sát cơ động được điều tới hỗ trợ bệnh viện di chuyển bệnh nhân.

- Ảnh 14.

- Ảnh 15.

30 cán bộ chiến sĩ quân đội cũng được điều tới hỗ trợ bệnh viện.


 

Tin liên quan

Vì sao TP Huế, Đà Nẵng và nhiều tỉnh miền Trung xảy ra đợt mưa đặc biệt lớn và kéo dài tới khi nào?

Vì sao TP Huế, Đà Nẵng và nhiều tỉnh miền Trung xảy ra đợt mưa đặc biệt lớn và kéo dài tới khi nào?

(NLĐO) - Dự báo trong 2 ngày tới, nhiều tỉnh, thành phố ở Trung Bộ tiếp tục có mưa lớn, cục bộ ở TP Huế, Đà Nẵng có nơi trên 800 mm.

Sau mưa lũ dữ dội, người dân Huế đón tin vui bất ngờ

(NLĐO) - Dự báo mưa sẽ giảm cường độ, nước trên sông Bồ sau khi vượt đỉnh của cơn lũ lịch sử năm 1999 thì đang xuống. Các sông khác mực nước cũng sẽ hạ.

Huế oằn mình trong lũ lớn, nhiều di tích ngập sâu

(NLĐO) - Lũ trên sông Hương đã vượt quá báo động 3 và đang tiếp tục lên. Nhiều di tích Huế nằm ven con sông này đang bị ngập lụt.

ngập lụt lũ lụt mưa lũ bão lũ lũ lịch sử
    Thông báo