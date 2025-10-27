Lũ lụt "tấn công" bệnh viện lớn nhất miền Trung

Tối 27-10, khuôn viên Bệnh viện Trung ương Huế ngập sâu trong nước lũ. Nhiều ô tô trong bãi đỗ bị ngập gần nửa bánh, việc đi lại của bệnh nhân và nhân viên y tế gặp nhiều khó khăn. Các lực lượng tại chỗ phải ứng trực xuyên đêm để đảm bảo an toàn cho bệnh viện.

Nước sông Hương dâng cao khiến khu vực Bệnh viện Trung ương Huế bị ngập.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế, do mưa lớn kéo dài, nước sông Hương dâng cao tràn vào hầu hết khu vực tầng 1 của bệnh viện. Các khoa chịu ảnh hưởng nặng gồm Khoa Bệnh nhiệt đới, Khoa Da liễu, Khoa Bệnh phổi, Trung tâm Đột quỵ - Thần kinh, Khoa Răng Hàm Mặt và khu vực tầng 1 Trung tâm Tim mạch.

Lực lượng cảnh sát cơ động hỗ trợ đưa bệnh nhên lên tầng 2 để tránh ngập lụt.

Từ chiều cùng ngày, các y, bác sĩ và nhân viên y tế đã khẩn trương di dời bệnh nhân từ các khoa tầng 1 lên tầng 2 để tránh bị nước cô lập. Trang thiết bị, máy móc, hồ sơ bệnh án cũng được kê cao hoặc chuyển đến nơi khô ráo.

Tầng 1 của bệnh viện bị ngập, bệnh nhân đợi di dời lên chỗ cao.

Những khu vực thấp như Khoa Da liễu, Khoa Bệnh phổi, Khoa Bệnh Nhiệt đới, Khoa Nội Thần kinh - Đột quỵ, tầng 1 Trung tâm Nhi, Khoa Tai Mũi Họng và Khoa Ngoại Tiêu hóa đều phải di chuyển bệnh nhân, thiết bị lên tầng trên để phòng ngập sâu.

Lãnh đạo bệnh viện cho biết đơn vị đã kích hoạt các phương án ứng phó theo kế hoạch phòng chống mưa lũ; đồng thời tăng cường kiểm tra hệ thống điện, kho dược, vật tư y tế nhằm hạn chế tối đa thiệt hại.

Lực lượng công an, quân đội cũng được điều động đến hỗ trợ bệnh viện trong việc di chuyển bệnh nhân và bảo vệ tài sản, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người bệnh và nhân viên y tế trước tình trạng nước lũ đang dâng cao.

Nhân viên bệnh viện cõng bệnh nhân rời khỏi khu vực ngập lũ.

Giấy tờ sổ sách được đưa lên cao.

Giường bệnh được đưa lên tầng trên để phục vụ bệnh nhân.

Bệnh viện đã kích hoạt phương án "4 tại chỗ" để phòng chống lũ lụt

Lực lượng bệnh viện đưa bệnh nhân lên chỗ an toàn.

30 chiến sĩ cảnh sát cơ động được điều tới hỗ trợ bệnh viện di chuyển bệnh nhân.

30 cán bộ chiến sĩ quân đội cũng được điều tới hỗ trợ bệnh viện.



