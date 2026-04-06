Sức khỏe

Mỗi hàm răng một phác đồ riêng nhờ nha khoa cá nhân hóa

Tin, ảnh: Hải Yến

(NLĐO) - Mỗi bệnh nhân là 1 biệt thể nên nhu cầu điều trị trị khác nhau. Để nâng cao hiệu quả cần phải thay thế dần phác đồ truyền thống bằng cá thể hóa.

Thông tin trên được GS-TS-BS Phạm Văn Khoa, Trưởng Khoa Răng Hàm Mặt, Đại học Y Dược TPHCM, chia sẻ tại hội nghị khoa học kỹ thuật lần thứ 48 năm 2026 với chủ đề "Nha khoa cá nhân hóa", ngày 6-4.

GS-TS-BS Phạm Văn Khoa, Trưởng Khoa Răng Hàm Mặt, Đại học Y Dược TPHCM cho rằng nha khoa cá nhân hóa giúp người bệnh thực sự trở thành trung tâm của quá trình chăm sóc

Trong nhiều năm qua, điều trị nha khoa chủ yếu dựa trên các phác đồ chuẩn hóa cho từng nhóm bệnh. Tuy nhiên, theo GS Khoa thực tiễn lâm sàng hiện nay đang thay đổi nhanh chóng, đòi hỏi cách tiếp cận linh hoạt và cá thể hóa hơn.

Mỗi bệnh nhân được xem là một cá thể riêng biệt với sự khác nhau về sinh học, di truyền, khả năng đáp ứng điều trị cũng như nhu cầu chăm sóc. Không chỉ khác về tình trạng răng miệng, người bệnh còn đa dạng về cơ địa, bệnh nền, tâm lý, điều kiện kinh tế và yêu cầu thẩm mỹ.

Sự phát triển của công nghệ, đặc biệt là hình ảnh học kỹ thuật số 3D, cùng với trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và in 3D, đã tạo điều kiện cho việc chẩn đoán chính xác và xây dựng phác đồ điều trị tối ưu.

Trong bối cảnh đó, các phương pháp điều trị truyền thống đang dần được thay thế bằng giải pháp cá thể hóa, nhằm tối ưu hiệu quả và tăng tính an toàn. Nha khoa cá nhân hóa trở thành xu hướng nổi bật, với nguyên tắc mỗi bệnh nhân cần một kế hoạch điều trị riêng biệt.

Sự phát triển của công nghệ, đặc biệt là hình ảnh học kỹ thuật số 3D, cùng với trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và in 3D, đã tạo điều kiện cho việc chẩn đoán chính xác và xây dựng phác đồ điều trị tối ưu. Những tiến bộ này giúp nâng cao hiệu quả phục hồi và mang lại lợi ích tối đa cho người bệnh.

GS Khoa cho rằng, nha khoa cá nhân hóa không chỉ là xu hướng mà đang dần trở thành mô hình tích hợp giữa khoa học, công nghệ và yếu tố nhân văn trong chăm sóc sức khỏe hiện đại.

PGS-TS-BS Ngô Quốc Đạt, Hiệu trưởng Đại học Y Dược TPHCM cho biết thêm, trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ, nha khoa cá nhân hóa đang trở thành xu hướng nổi bật, mang lại nhiều lợi ích cho cả người bệnh và người hành nghề. Các tiến bộ như công nghệ 3D, in ấn sinh học và trí tuệ nhân tạo giúp chẩn đoán, điều trị chính xác hơn, đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa ngày càng cao của người dân. 

Nền tảng của cá nhân hóa bắt đầu từ chẩn đoán chính xác. Nhờ sự hỗ trợ của công nghệ hình ảnh kỹ thuật số, trí tuệ nhân tạo, học máy và dữ liệu lớn, bác sĩ có thể đánh giá chi tiết tổn thương, cấu trúc giải phẫu, nguy cơ bệnh lý và khả năng đáp ứng điều trị của từng bệnh nhân. Điều này đặc biệt quan trọng trong các bệnh lý phức tạp như ung thư hốc miệng, bệnh tuyến nước bọt hay rối loạn khớp thái dương hàm, giúp nâng cao khả năng lựa chọn đúng hướng điều trị ngay từ đầu.

Xu hướng cá nhân hóa cũng được thể hiện rõ trong điều trị. Ở lĩnh vực nha chu và implant, mỗi bệnh nhân có thể cần phương án xử trí khác nhau, tùy thuộc vào mức độ tổn thương, thể trạng và nguy cơ biến chứng. Do đó, việc điều trị không còn áp dụng một kỹ thuật chung, mà đòi hỏi sự cân nhắc toàn diện cho từng trường hợp.

Trong nha khoa trẻ em, cá nhân hóa không chỉ nằm ở kỹ thuật mà còn ở trải nghiệm điều trị. Việc kiểm soát hành vi, giảm đau và hướng dẫn vệ sinh răng miệng phù hợp với tâm lý lứa tuổi góp phần nâng cao hiệu quả, cho thấy vai trò quan trọng của sự thấu hiểu và đồng hành từ phía bác sĩ. 

“Với sự tham dự của các giáo sư, chuyên gia hàng đầu, đây là dịp quan trọng để cập nhật kiến thức mới, trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác và kết nối chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành lâm sàng. Sự kiện còn đánh giá giữa kỳ việc thực hiện các quy định pháp lý ngành, khẳng định vai trò then chốt của đào tạo liên tục trong nâng cao năng lực đội ngũ y bác sĩ” - GS Phạm Văn Khoa chia sẻ.


