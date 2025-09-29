Mời làm việc vụ người phụ nữ rải “bột lạ” ở TP HCM

CLIP: Đoạn video ghi lại.

Liên quan vụ "người phụ nữ rải 'bột lạ' xuống đường", chiều 29-9, Công an phường Hiệp Bình phối hợp Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc Phòng CSGT Công an TP HCM) đã mời làm việc bà T.T.N.S và N.H.Y (46 tuổi, cùng ngụ TP HCM).

Lực lượng chức năng làm việc với người liên quan vụ rải "bột lạ".

Bà S. được xác định là người lái xe máy, còn bà Y. là người phụ nữ đã rải "bột lạ" xuống đường. Hai người có họ hàng nhau. Loại bột bà Y. rải xuống đường là của một loại nước giải khát.

Bước đầu ghi nhận bà Y. có dấu hiệu bất thường về thần kinh.

Trước đó, ngày 28-9, một video trên mạng xã hội TikTok thu hút 5 triệu lượt xem cho thấy hai người chở nhau trên xe máy, ở phía sau là người phụ nữ liên tục rải bột lạ xuống đường. Khi hết bịch này, người phụ nữ tiếp tục xé bịch khác để rải. Hành động này lặp đi lặp lại khoảng 30 lần. Lo lắng, người dân ghi lại rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Sau khi video đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người tranh luận, hoang mang bởi không biết bột gì. Một số người còn cho rằng đây là tro cốt hoặc mang yếu tố tâm linh nào đó.

Trưa cùng ngày, trao đổi với Báo Người Lao Động, bà Nguyễn Thị N. (89 tuổi, ngụ phường Tam Bình) cho biết hai người phụ nữ trong video là con gái (người chở tên T.T.N.S) và cháu gái bà (người rải bột tên N.H.Y). "S. và cháu Y. đang sống với nhau, lâu lâu mới về nhà thăm tôi" - bà N. nói.