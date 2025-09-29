Người phụ nữ rải "bột lạ" xuống đường: Cơ quan chức năng làm việc với người thân

CLIP: Đoạn video ghi lại.

Liên quan "Video người phụ nữ rải "bột lạ" xuống đường ở TP HCM", chiều 29-9, Công an phường Hiệp Bình (TP HCM) đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, làm việc với những người liên quan.

Bà Nguyễn Thị N. trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động.

Trước đó, ngày 28-9, một video trên mạng xã hội TikTok thu hút 5 triệu lượt xem cho thấy hai người chở nhau trên xe máy, ở phía sau là người phụ nữ liên tục rải bột lạ xuống đường. Khi hết bịch này, người phụ nữ tiếp tục xé bịch khác để rải. Hành động này lặp đi lặp lại khoảng 30 lần. Lo lắng, người dân ghi lại rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Sau khi video đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người tranh luận, hoang mang bởi không biết bột gì. Một số người còn cho rằng đây là tro cốt hoặc mang yếu tố tâm linh nào đó.

Vụ việc được xác định xảy ra trên đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình (TP HCM).

Trao đổi với Báo Người Lao Động, bà Nguyễn Thị N. (89 tuổi, ngụ phường Tam Bình) cho biết hai người phụ nữ trong video là con gái (người chở tên T.T.N.S) và cháu gái bà (người rải bột tên N.H.Y (46 tuổi, ngụ TP HCM). "S. và cháu Y. là dì cháu ruột, hiện đang sống với nhau. Tuy nhiên, tôi không biết con gái và cháu gái bà đã rải bột gì" - bà N. nói.

Hiện Công an phường Hiệp Bình cũng đã làm việc với bà N. Bước đầu lực lượng chức năng xác định bà Y. có dấu hiệu bị bệnh tâm thần.

Video ghi lại người phụ nữ rải bột lạ.











