Mỏi mòn chờ cấp sổ đỏ

Những ngày qua, hàng chục khách hàng tại dự án khu nhà ở phía Đông rạch Thủ Lựu (phường Long Toàn, TP Bà Rịa) bức xúc khi vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng từ chủ đầu tư về việc chậm trễ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) cho cư dân.



Treo quyền lợi của người dân

Dự án khu nhà ở phía Đông rạch Thủ Lựu do Công ty CP Đầu tư Danh Khôi Holdings làm chủ đầu tư có diện tích 8,7 ha, trong đó có 428 căn hộ, khu tiện ích hồ bơi, trường học và trung tâm thương mại.

Theo các cư dân, từ năm 2018, chủ đầu tư dự án đã rao bán với giá từ 2,7 đến 10 tỉ đồng/căn, đến nay có 407 hộ dân sinh sống. Với hạng mục bán căn hộ để thu tiền thì phía công ty đã nhanh chóng thu hồi, còn các tiện ích khác như trường học, khu vui chơi, trung tâm thương mại và đặc biệt là việc cấp sổ đỏ vẫn giậm chân tại chỗ.

Ông N.H.Đ., cư dân sống ở dự án khu nhà ở phía Đông rạch Thủ Lựu, cho biết dự án đã đưa vào sử dụng từ nhiều năm, phía công ty hứa hẹn nhiều lần về việc cấp sổ đỏ nhưng khách hàng mỏi mòn chờ đợi vẫn không thấy sổ đâu. "Chúng tôi yêu cầu công ty hoàn thiện các tiện ích theo quy hoạch đã được duyệt và hoàn chỉnh hồ sơ cấp sổ đỏ giao cho cư dân" - ông Đ. nói.

Tương tự, dự án quy hoạch khu phố chợ Long Điền (huyện Long Điền) do Công ty TNHH MTV Địa ốc Bình Thạnh (TP HCM) làm chủ đầu tư, quy mô 5 ha với 234 nền nhà phố, biệt thự đã hoàn thiện toàn bộ hạ tầng cũng trễ hẹn cấp sổ đỏ. Người dân mua nhà tại dự án này đang đứng ngồi không yên khi nhiều năm trôi qua chưa được chủ đầu tư bàn giao sổ đỏ như cam kết. Bà Lê Thị Hợi cùng các hộ dân mua nhà tại đây đã 3 lần gửi đơn cầu cứu đến cơ quan chức năng xem xét giải quyết, yêu cầu chủ đầu tư hoàn thành các nghĩa vụ tài chính cũng như nhanh chóng hoàn thiện thủ tục để cấp sổ đỏ.

Hàng chục người dân mua đất tại dự án khu nhà ở An Sơn (thị trấn Long Điền, huyện Long Điền) cũng nóng lòng khi đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà ở theo hình thức mua đất nền với DNTN An Sơn từ năm 2020-2023, mỗi nền có diện tích 100-200 m2, giá từ 1-3 tỉ đồng và khách hàng đã thanh toán đến 95% giá trị đất.

Theo cam kết trong hợp đồng, chủ đầu tư phải hoàn thiện dự án và ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho khách hàng trong năm 2021 và đầu năm 2022. Thế nhưng, khách hàng vẫn mỏi mòn chờ đợi từ năm này qua năm khác. Ông Trần Anh Thành (TP Bà Rịa) cho biết: "Để mua được lô đất, tôi phải gom góp, vay mượn tiền nhiều nơi nhưng 3 năm nay vẫn chưa thấy sổ đỏ đâu".

Dự án khu nhà ở phía Đông rạch Thủ Lựu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cư dân sinh sống ổn định nhiều năm vẫn chưa được cấp sổ đỏ

Đủ lý do vướng mắc

Tại dự án khu nhà ở phía Đông rạch Thủ Lựu, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông tin do phía công ty chưa hoàn tất các nghĩa vụ theo quy định nên việc cấp sổ đỏ cho cư dân bị chậm trễ.

Trong khi đó, vào tháng 4-2024, đại diện Danh Khôi Holdings đã có buổi làm việc với cư dân, trong đó đưa ra kế hoạch dự kiến quý II/2026 sẽ cấp sổ đỏ cho khách hàng theo từng lô quy hoạch. Tuy nhiên, phía cư dân không đồng ý việc chủ đầu tư dời lịch cấp sổ sang năm 2026 vì trước đó chủ đầu tư đã thất hứa nhiều lần.

Đối với dự án quy hoạch khu phố chợ Long Điền, Sở TN-MT cam kết hoàn tất việc xác định chính xác khung giá đất để công ty sớm hoàn thành nghĩa vụ tài chính, nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục. Sở đã đôn đốc các đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ khảo sát giá đất, hoàn thiện chứng thư gửi về và có các tờ trình trình hội đồng thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất của dự án.

Theo Sở TN-MT, đến nay đơn vị tư vấn đã xác định giá đất và đang hoàn thiện phương án giá. Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết vụ việc, phía doanh nghiệp (DN) cũng chưa có sự phối hợp để sở hướng dẫn theo quy định.

Đối với dự án An Sơn vướng mắc trong việc cấp sổ đỏ là do chưa hoàn thiện các thủ tục về thuế. Cụ thể, DN phải hoàn thành nghĩa vụ hơn 33,5 tỉ đồng tiền sử dụng đất (giá tạm tính).

Theo chủ đầu tư khi thực hiện dự án nhà ở, DN được khấu trừ thuế đầu tư cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, tại các thông báo thuế, DN không được khấu trừ, do đó chưa nộp thuế tạm tính và gửi kiến nghị lên các ngành chức năng để giải quyết.

Trong khi chờ cơ quan có thẩm quyền giải quyết, tháng 12-2021, DN đã nộp hơn 18 tỉ đồng tiền thuế, sau đó chi cục thuế đã có văn bản cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp phong tỏa tài khoản DN và bắt đầu tính tiền chậm nộp. Kể từ đó, DN ngưng toàn bộ hoạt động, tài khoản ngân hàng bị phong tỏa, không thể thực hiện bất cứ giao dịch nào khiến dự án bất động.

Trước áp lực từ khách hàng, tháng 3-2023, DN đã nộp hơn 33,5 tỉ đồng tiền thuế và 3,8 tỉ đồng tiền phạt chậm. Tuy nhiên, cuối tháng 12-2023, UBND tỉnh có quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm cơ sở tính tiền chuyển mục đích sử dụng đất đối với dự án An Sơn. Chi cục Thuế ra thông báo về tiền sử dụng đất cho DN An Sơn song chênh lệch với giá tạm tính nên DN phải tiếp tục nộp 77 tỉ đồng tiền thuế. Do số tiền quá lớn nên DN đang gặp khó khăn, hiện đang làm thủ tục vay ngân hàng để giải quyết.

Dự án chung cư Vũng Tàu Gateway do Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) làm chủ đầu tư, với 1.538 căn hộ, tọa lạc ở đường 3 Tháng 2, TP Vũng Tàu. Mặc dù dự án đã hoàn thiện và cư dân sinh sống ổn định từ năm 2020 nhưng đến nay vẫn chưa được cấp sổ đỏ.



Khẩn trương cấp sổ cho người dân Tại Bình Dương, hàng trăm hộ dân thuộc dự án khu nhà ở Đất Mới (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) dù sinh sống hơn 10 năm nhưng vẫn chưa được cấp sổ đỏ. Đây là dự án do Công ty CP Đất Mới làm chủ đầu tư được UBND tỉnh Bình Dương giao đất, cho thuê đất 2 đợt để thực hiện dự án với tổng diện tích hơn 8,65 ha và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo Sở TN-MT tỉnh Bình Dương, năm 2019, Thanh tra tỉnh đã có kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với dự án do Công ty CP Đất Mới làm chủ đầu tư. Theo đó, dự án khu nhà ở Đất Mới phải đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện và xây dựng nhà ở để bán nhưng công ty này đã chuyển nhượng hết 480 đất nền cho người dân để họ tự xây dựng nhà ở. Tháng 4-2020, UBND tỉnh Bình Dương có văn bản về xử lý tồn tại đối với dự án này, trong đó yêu cầu các đơn vị tiếp tục hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ pháp lý và giao Sở TN-MT tỉnh cấp sổ đỏ cho người dân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau khi Công ty CP Đất Mới hoàn thành việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án. Dự án khu nhà ở thương mại An Trung, tỉnh Bình Dương đi vào hoạt động nhiều năm vẫn chưa được cấp sổ đỏ. Ảnh: THANH THẢO Tuy nhiên, theo Sở TN-MT tỉnh Bình Dương, đến nay Công ty CP Đất Mới chưa hoàn thành xong các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh nên chưa đủ cơ sở để cấp sổ đỏ cho các hộ dân theo quy định. Năm 2023, một số khu vực trong dự án đã bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định nên cư dân đã được cấp sổ. Tương tự, người dân sống tại dự án khu nhà ở An Trung (TP Dĩ An) cũng đang lâm vào tình cảnh dở khóc, dở cười khi đa phần họ mua đất, làm nhà ở dự án này từ năm 2015 nhưng đến nay vẫn chưa được cấp sổ đỏ. Một số hộ dân đã nhiều lần kiến nghị các cấp chính quyền song sự việc vẫn giậm chân tại chỗ. Ông Ngô Quang Sự, Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Bình Dương, cho biết trong năm 2023, sở đã tiếp nhận 196.195 hồ sơ đủ điều kiện và cấp 271.891 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện còn 42 dự án khu dân cư chưa đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định tại Nghị định 148/2020/NĐ-CP. Lý do là các chủ đầu tư chưa thực hiện những thủ tục giao đất; nghĩa vụ tài chính; chưa hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được duyệt, hoặc đã đầu tư hạ tầng nhưng chưa liên hệ Sở Xây dựng kiểm tra, nghiệm thu... Trước thực trạng trên, Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng, Thanh tra tỉnh phối hợp Sở TN-MT, các sở, ban, ngành liên quan và UBND cấp huyện thành lập đoàn thanh kiểm tra, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc cho DN. Trong đó, Sở TN-MT sẽ chủ động liên hệ, đôn đốc, hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện các điều kiện bảo đảm theo quy định để nộp hồ sơ cấp sổ. Đồng thời chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật lực cần thiết để khẩn trương cấp sổ sau khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ từ các chủ đầu tư trong 10 ngày làm việc. T.Thảo