Mỏi mòn chờ tiền hỗ trợ, ngư dân Huế "hụt hơi"

Phản ánh đến Báo Người Lao Động, ông Dương Văn Ngà, chủ tàu cá TTH-90223 (công suất 915 CV, hành nghề dịch vụ hậu cần nghề cá), cho biết tàu của ông tham gia khai thác tại vùng biển xa theo Quyết định 48/2010/QĐ-TTg ngày 13-7-2010 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Quyết định 48).

Mòn mỏi chờ giải ngân

Theo quy định, tàu cá tham gia hoạt động này được hỗ trợ chi phí nhiên liệu tối đa 4 chuyến/năm. Với tàu công suất từ 700 CV trở lên, mức hỗ trợ là 100 triệu đồng/chuyến; tàu từ 400 đến dưới 700 CV được hỗ trợ 75 triệu đồng/chuyến.

Trong 2 năm 2024 và 2025, tàu ông Ngà đã thực hiện tổng cộng 8 chuyến biển; hoàn tất đầy đủ hồ sơ pháp lý như giấy phép khai thác, đăng kiểm, bảo hiểm và thiết bị giám sát hành trình. Tuy nhiên, đến nay ông mới chỉ nhận được tiền hỗ trợ của một chuyến.

Bày tỏ sự lo lắng, ông Ngà cho biết: "Chi phí nhiên liệu, nhân công và hậu cần cho mỗi chuyến biển dao động từ 60-70 triệu đồng. Việc chưa được thanh toán 7 chuyến còn lại khiến tôi lâm cảnh nợ nần chồng chất, kiệt quệ tài chính để tiếp tục vươn khơi".

Rơi vào tình cảnh tương tự, ông Lê Hữu Hùng, chủ tàu TTH-91268 (công suất 708 CV), cũng chỉ mới nhận được 100 triệu đồng tiền hỗ trợ cho một chuyến biển đầu năm 2024. Bảy chuyến còn lại, đến nay ông vẫn chưa nhận được thông báo chi trả.

"Để có kinh phí mua dầu và tạm ứng cho bạn thuyền, tôi buộc phải vay mượn khắp nơi. Nếu không có nguồn hỗ trợ kịp thời từ Quyết định 48, các chủ tàu khó lòng cầm cự nổi" - ông Hùng than thở.

Cũng tại địa phương này, ngư dân Phạm Ngạch (trú phường Thuận An), chủ tàu lưới vây TTH-95679TS (công suất 720 CV), xác nhận trong niên độ 2024-2025, tàu của ông thực hiện 6 chuyến biển xa nhưng hiện mới chỉ được giải ngân hỗ trợ một chuyến.

Nhiều tàu cá ở phường Thuận An phải nằm bờ vì chưa được chi trả tiền hỗ trợ nhiên liệu

Hàng ngàn hồ sơ ách tắc

Ông Trần Văn Cường, chủ tàu TTH-94166TS (công suất 1.018 CV), cho biết đơn vị hiện có 53 tàu thường xuyên hoạt động vùng biển xa theo Quyết định 48. Theo ông Cường, dù ngư dân nộp đủ hồ sơ sau mỗi chuyến biển nhưng trong 2 năm 2024-2025, đa số chỉ được thanh toán 1-2 chuyến, thậm chí nhiều tàu chưa nhận được lần nào. Ông Cường lo ngại việc phải vay mượn để duy trì sản xuất sẽ khiến nhiều tàu mất khả năng ra khơi; đồng thời kiến nghị chính quyền sớm giải ngân để ngư dân có điều kiện bám biển, bảo vệ chủ quyền.

Cùng cảnh ngộ, ông Nguyễn Thanh Phát, Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá xã Phú Vinh (TP Huế), xác nhận trong 27 tàu cá xa bờ của địa phương, mới chỉ có 2 tàu được chi trả hỗ trợ trong quý I/2024, số còn lại vẫn đang chờ.

Liên quan đến sự việc, bà Phan Thị Thu Hồng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản - Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế, thông tin: Trong quý I/2024, địa phương đã chi trả khoảng 15 tỉ đồng cho các tàu đủ điều kiện. Tuy nhiên, hiện vẫn tồn đọng 1.064 hồ sơ năm 2024 và 1.319 hồ sơ năm 2025. Nguyên nhân do từ quý II/2024, Công an TP Huế khởi tố vụ án "Nhận hối lộ" tại Chi cục Thủy sản TP Huế và thu giữ toàn bộ hồ sơ tàu cá phục vụ điều tra, khiến tổ thẩm định không có căn cứ trình duyệt. Hiện UBND TP Huế đã đề nghị cơ quan công an đẩy nhanh tiến độ, sớm trả hồ sơ để làm cơ sở chi trả cho ngư dân.

7 cá nhân bị khởi tố Tháng 9-2024, Công an TP Huế đã khởi tố vụ án "Nhận hối lộ" liên quan đến sai phạm trong việc nâng công suất máy tàu không đúng quy định tại Chi cục Thủy sản TP Huế, giai đoạn 2019-2022. Tính đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 7 bị can. Trong đó, 5 đối tượng bị khởi tố về tội "Nhận hối lộ"; 2 người còn lại - nguyên là Chi cục trưởng và Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản TP Huế - bị khởi tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".



