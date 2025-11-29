HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Lâm Đồng giải ngân tiền hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng vì mưa lũ

Trường Nguyên

(NLĐO) - Trong 500 tỉ đồng hỗ trợ từ Trung ương, Lâm Đồng phân bổ 97 tỉ đồng cho 30 xã, 403 tỉ đồng sẽ giải ngân trực tiếp đến người dân, địa phương thiệt hại.

Ngày 29-11, thông tin từ UBND tỉnh Lâm Đồng, đối với 500 tỉ đồng do Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ, tỉnh đã cấp phát khẩn cấp 97 tỉ đồng cho 30 xã, phường bị thiệt hại.

- Ảnh 1.

Trong đợt mưa lũ vừa qua, tỉnh Lâm Đồng thiệt hại hơn 1.200 tỉ đồng.

Trong đó, hai xã D'ran và Hiệp Thạnh nhận 7 tỉ đồng/xã; xã Đức Trọng nhận 6 tỉ đồng; ba xã Ka Đô, Cát Tiên và Cát Tiên 2 nhận 5 tỉ đồng/xã, 2 phường Xuân Hương – Đà Lạt và Xuân Trường – Đà Lạt nhận 4 tỉ đồng/phường. Các phường, xã còn lại nhận từ 2-3 tỉ đồng/phường, xã tùy theo mức độ thiệt hại.

403 tỉ đồng còn lại sẽ được tỉnh Lâm Đồng phân bổ và tổ chức giải ngân trực tiếp đến người dân và các địa phương bị thiệt hại, bảo đảm đúng đối tượng, đúng mục đích và kịp thời trong thời gian sớm nhất.

Đối với 1.000 tấn gạo được Trung ương hỗ trợ, hiện nay tỉnh đã tiếp nhận từ Chi cục Dự trữ Nhà nước Khu vực VIII và đã phân bổ gạo cho 40 địa phương bị ảnh hưởng, thiệt hại để cấp phát cho người dân.

Trải qua đợt mưa lũ, tỉnh Lâm Đồng có 5 người chết và 1 người bị thương, 2.843 hộ dân bị ảnh hưởng, 4.570 ha cây trồng bị thiệt hại, 266 điểm sạt lở - có thời điểm 5/7 cung đèo nối trung tâm hành chính của tỉnh với các địa phương bị sạt lở phải cấm lưu thông.

- Ảnh 3.

Lâm Đồng hỗ trợ người dân có nhà bị sập 120 triệu đồng/căn

Đối với các hộ gia đình có nhà ở bị đổ, sập hoàn toàn, không còn nơi ở sẽ được tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ chi phí làm nhà với mức 120 triệu đồng/căn (ngân sách nhà nước 40 triệu đồng/căn, nguồn vốn địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác hỗ trợ 80 triệu đồng/căn).

Hộ gia đình có nhà ở bị ngập, sập một phần, hư hỏng nặng được hỗ trợ chi phí sửa chữa với mức từ 20 – 40 triệu đồng/căn tùy mức độ thiệt hại. Địa phương đã huy động lực lượng quân đội, công an, thanh niên sửa chữa, khắc phục đảm bảo chỗ ở an toàn, ổn định đời sống trước ngày 30-11.

Những căn nhà có mức độ hư hỏng nặng (76 nhà), tỉnh đang tổ chức khảo sát, xây dựng nhà mới cho người dân, dự kiến hoàn thành sửa chữa, xây dựng trong thời gian trước ngày 31-1-2026.

Đèo Mimosa, đèo D'ran sẽ thông xe vào ngày mai, 30-11

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, đối với sạt lở đèo Mimosa, đến nay, lực lượng chức năng đã thi công xong phần nền móng cấp phối đá dăm tuyến tránh tạm; lắp đặt rào tôn khu vực sạt lở; hệ thống biển báo hiệu phân làn; đang thảm bê tông nhựa và thông tuyến đèo này vào ngày 30-11. Phương án khắc phục lâu dài là dự kiến làm cầu cạn dài khoảng 100 m qua khu vực sạt lở.

- Ảnh 4.

Đèo Mimosa dự kiến thông tuyến đường tránh tạm qua khu vực sạt lở vào ngày 30-11.

Đối với sạt lở đèo D'Ran, hiện nay đã dọn dẹp khoảng 7.000 m3/50.000 m3 đất đá sạt lở; dự kiến ngày 30-11 sẽ thông tuyến 1 làn đường. Dự kiến ngày 10-12 sẽ dọn dẹp toàn bộ khoảng 50.000m3 khối lượng đất đá bị sạt lở.

Trước đèo, đèo Prenn cũng đã thông tuyến trở lại (lưu thông trên 2 làn đường qua khu vực đang khắc phục sạt lở) vào ngày 25-11 sau hơn 1 tuần cung đèo này bị sạt lở nghiêm trọng.

Lâm Đồng: Di dời 40 ngôi mộ vì ngọn đồi sụt lún

Lâm Đồng: Di dời 40 ngôi mộ vì ngọn đồi sụt lún

(NLĐO) - Chính quyền xã Đam Rông 4 (tỉnh Lâm Đồng) hỗ trợ người dân di dời 40 ngôi mộ tại thôn Đưng K'nớ 1 khi phát hiện ngọn đồi có dấu hiệu bị sụt lún.

Bão số 15 đổi hướng vẫn có thể gây mưa to từ Đà Nẵng - Lâm Đồng, Thủ tướng chỉ đạo ứng phó

(NLĐO) - Ngày 26-11, Thủ tướng Chính phủ có công điện số 231 về việc chủ động phòng, tránh, ứng phó bão số 15.

Bão số 15 vào Biển Đông, các tỉnh, thành từ Quảng Trị - Lâm Đồng chủ động ứng phó

(NLĐO) - Ngày 26-11, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Lâm Đồng chủ động ứng phó với bão số 15 (Koto).

