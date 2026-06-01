Mỗi năm học khép lại là một hành trình vượt khó đầy ý nghĩa

Ngày 1-6, Đoàn Thanh niên Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM phối hợp Đoàn Ngân hàng Agribank Chi nhánh Hóc Môn tổ chức chương trình chăm lo, tặng quà cho thiếu nhi tại các cơ sở bảo trợ xã hội trực thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM.

Trao quà cho các em vượt khó vươn lên trong học tập

Từ nguồn vận động, ban tổ chức đã trao hơn 600 phần quà cho các em thiếu nhi tại 3 cơ sở bảo trợ xã hội trực thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM, gồm: Làng Thiếu niên Thủ Đức, Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân và Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình.

Ông Triệu Đỗ Hồng Phước, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM trao quà cho các em đạt thành tích cao trong học tập và thi đấu

Dịp này, Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình cũng tổ chức tổng kết năm học 2025-2026. Năm học vừa qua, trung tâm đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em; tỉ lệ trẻ đạt thành tích khá, giỏi đạt 81,2%; trong đó học sinh xuất sắc chiếm 25%, học sinh giỏi chiếm 15,6%.

Trong năm học 2025-2026, trung tâm có 3 em hoàn thành chương trình cao đẳng, đại học và nhận bằng tốt nghiệp. Trong đó có em Trần Tân Tiến, học viên khuyết tật vận động. Tiến đã vượt khó tốt nghiệp ngành Thiết kế đồ họa và hiện đang tập sự tại Công ty TNHH lốp xe OTOTA.

Tiến cho biết năm học vừa qua là hành trình trưởng thành, có nỗ lực, có kỷ niệm và cả những lần vấp ngã. Với Tiến, chính những lần vấp ngã ấy dạy em cách đứng lên, không chỉ bằng đôi chân, mà bằng nghị lực và lòng biết ơn.

Em Trần Tân Tiến chia sẻ tại buổi lễ

Tiến gửi lời tri ân đến "Bố Tuyến" - ông Đinh Hữu Tuyến, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình và những người đã chăm sóc, yêu thương, dìu dắt các em không chỉ bằng trách nhiệm mà bằng cả trái tim.

Tiến cho biết em chưa bao giờ cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau, bởi luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ trung tâm, từ chuyện học tập đến những sinh hoạt nhỏ nhất khi đến trường.

Với Tiến, việc được học nghề, được làm đúng chuyên ngành sau khi tốt nghiệp là điều quý giá, bắt đầu từ tình thương và sự nâng đỡ âm thầm của những thầy cô của trung tâm.

Các em đón nhận quà nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6

Mang lại nụ cười và niềm tin yêu cuộc sống Theo ông Đỗ Hữu Chính, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM, đối với các cơ sở bảo trợ xã hội trực thuộc đơn vị, mỗi năm học trôi qua là một hành trình vượt khó đầy nhân văn. Để có được những thành tích trong học tập, rèn luyện của các em hôm nay là sự đồng hành bền bỉ của những người không chỉ dạy chữ, dạy nghề, mà còn như những người cha, người mẹ đỡ đầu, mang lại nụ cười và niềm tin yêu cuộc sống cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bên cạnh nguồn lực nội tại, sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm là nguồn động viên thiết thực, giúp các chương trình chăm lo trẻ em được duy trì và lan tỏa.



