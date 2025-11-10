HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Mới ngồi tù 3 tuần, cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy được tòa thả

Tường Như

(NLĐO) - Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy được trả tự do vào ngày 10-11, sau khi tòa án ở Paris ra phán quyết cho phép ông rời khỏi nhà tù.

Đáng chú ý, ông Sarkorzy chỉ mới thụ án bản án 5 năm tù giam được 3 tuần. Ông bị chuyển đến nhà tù La Santé ở Paris vào ngày 21-10, sau khi bị kết tội âm mưu cấu kết nhằm tìm kiếm nguồn tài trợ cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2007 từ ông Muammar Gaddafi, nhà lãnh đạo quá cố của Libya.

Theo The Independent, ông được trắng án đối với các cáo buộc khác, trong đó có tham nhũng và nhận tài trợ bất hợp pháp.

Theo quyết định của tòa, ông Sarkozy, 70 tuổi, người từng giữ chức tổng thống Pháp từ 2007-2012, sẽ được tạm tha để chờ phiên xử phúc thẩm.

Trong thời gian này, ông phải chịu sự giám sát tư pháp nghiêm ngặt, bao gồm cấm rời khỏi Pháp, có thể đeo vòng điện tử theo dõi trong lúc sống tại nhà riêng cùng vợ là ca sĩ Carla Bruni, nộp tiền bảo lãnh và trình diện định kỳ với nhà chức trách.

Tòa án Paris chấp thuận cho cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy được tạm tha sau ba tuần ngồi tù - Ảnh 1.

Ông Sarkozy đến nhà tù La Santé vào ngày 21-10, có vợ là bà Carla Bruni theo tiễn. Ảnh: AP

Trong thời gian ở nhà tù La Santé tại Paris, theo báo chí Pháp, cựu tổng thống phải ở trong khu biệt giam vì lý do an ninh, thậm chí bị chế giễu bởi một số tù nhân khác. Nhóm luật sư của ông ngay lập tức nộp đơn yêu cầu tòa phúc thẩm xem xét cho phép tạm tha.

Trong phiên điều trần qua video ngày 10-11, ông Sarkozy chia sẻ rằng thời gian trong tù "rất khó khăn", khiến ông kiệt sức về cả thể chất lẫn tinh thần, đồng thời khẳng định ông hoàn toàn vô tội.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải ngồi tù ở tuổi 70. Đó là một thử thách khủng khiếp mà tôi buộc phải trải qua. Tôi sẽ không bao giờ nhận tội mà tôi không làm" – ông nói.

Phiên điều trần kéo dài khoảng 50 phút, với sự có mặt của vợ ông, bà Carla Bruni, cùng hai con trai lớn của ông Sarkozy là Pierre và Jean Sarkozy. Bà Bruni mặc trang phục đen, đeo kính râm và tỏ ra xúc động khi rời tòa.

Tòa án Paris chấp thuận cho cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy được tạm tha sau ba tuần ngồi tù - Ảnh 2.

Bà Carla Bruni-Sarkozy và con trai Jean Sarkozy rời tòa án Paris trước khi tòa ra phán quyết về việc tạm trả tự do cho cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy ngày 10-11. Ảnh: AP

Khoảng 13 giờ 30 ngày 10-11 (giờ địa phương), chủ tọa tuyên bố chấp thuận đơn xin tạm tha, cho phép ông Sarkozy rời trại giam nhưng phải tuân thủ các điều kiện giám sát nghiêm ngặt, trong đó có lệnh cấm liên lạc với Bộ trưởng Tư pháp Gérald Darmanin.

Cựu tổng thống sẽ phải đối mặt với phiên tòa phúc thẩm dự kiến diễn ra vào năm 2026. Viện công tố ủng hộ việc cho ông Sarkozy tại ngoại, song yêu cầu áp dụng biện pháp giám sát chặt chẽ, bao gồm lệnh cấm liên lạc với các nhân chứng và những người bị truy tố cùng vụ án.

Trước đó, tòa cấp dưới từng cho rằng phải tiếp tục giam giữ ông Sarkozy, do vụ việc mang tính đặc biệt nghiêm trọng và có khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến lòng tin của công chúng vào hệ thống tư pháp.

Các nhà điều tra cáo buộc ông Sarkozy đã hứa giúp cải thiện hình ảnh quốc tế của chính quyền Gaddafi để đổi lấy khoản hỗ trợ tài chính cho chiến dịch tranh cử của mình. Tuy nhiên, ông Sarkozy liên tục phủ nhận mọi cáo buộc, cho rằng mình là nạn nhân của động cơ chính trị và sự trả đũa.

Vụ án này được xem là một trong những bê bối chính trị lớn nhất lịch sử hiện đại nước Pháp, liên quan đến mối quan hệ giữa Paris và Tripoli trong giai đoạn cuối những năm 2000. Nếu bị kết tội ở phiên tòa phúc thẩm, ông Nicolas Sarkozy có thể nhận bản án nặng hơn.

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy hôn vợ trước khi vào tù (Clip: Thanh Long)

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy nhận án tù 5 năm

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy nhận án tù 5 năm

(NLĐO) – Tòa án ở Paris tuyên án cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy 5 năm tù và bất ngờ tuyên bố ông sẽ bị giam giữ ngay cả khi kháng cáo.

Ông Sarkozy chính thức bị điều tra vì cáo buộc nhận tiền Libya

(NLĐO) - Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy hôm 21-3 chính thức bị điều tra về các cáo buộc nhận tài trợ bất hợp pháp từ cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi.

Nhiệm vụ khó chờ thủ tướng Pháp

Ông Sébastien Lecornu là thủ tướng thứ tư của Pháp chỉ trong vòng một năm.

Pháp Nicolas Sarkozy Muammar Gaddafi
