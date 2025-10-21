HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy hôn vợ trước khi vào tù

Xuân Mai

(NLĐO) – Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tuyên bố mình vô tội và nắm tay vợ trước khi vào tù thi hành bản án 5 năm tù.

Hôm 21-10, cựu tổng thống Pháp 70 tuổi đi cùng vợ là bà Carla Bruni-Sarkozy đến trước nhà tù La Sante ở Paris. 

Các con trai và con gái của ông Sarkozy - Jean, Pierre, Louis và Giulia - cùng các cháu của ông cũng có mặt.

Cựu Tổng thống Pháp ôm hôn vợ trước khi đi tù - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy hôm hôn tạm biệt vợ trước khi vào tù. Ảnh: AP

Hàng trăm người ủng hộ đã hô vang "Nicolas, Nicolas" và hát quốc ca Pháp khi ông rời khỏi nhà sáng nay (giờ địa phương) và bước lên xe đưa ông đến nhà tù.

Hồi tháng trước, ông bị kết tội liên quan đến cáo buộc tài trợ bất hợp pháp cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2007 của mình bằng tiền từ Libya.

Cựu Tổng thống Pháp ôm hôn vợ trước khi đi tù - Ảnh 2.

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy nắm tay vợ trước khi lên xe đến nhà tù. Ảnh: AP

Sự việc này khép lại một sự sụp đổ đáng kinh ngạc của người từng lãnh đạo nước Pháp từ năm 2007 đến năm 2012. 

Ông Sarkozy là cựu lãnh đạo Pháp đầu tiên bị kết án tù kể từ sau Thế chiến thứ hai, khi Thống chế Philippe Pétain, cộng sự của Đức Quốc xã, bị kết án.

Khi chuẩn bị thi hành án tù, ông đã đăng một thông điệp trên mạng xã hội, lặp lại tuyên bố mình là "người vô tội" và nói rằng ông cảm thấy "vô cùng đau buồn cho nước Pháp".

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy hôn vợ trước khi vào tù (Clip: Thanh Long)

Trong tuyên bố của mình, ông Sarkozy nói: "Khi tôi chuẩn bị bước qua bức tường nhà tù La Sante, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới người dân Pháp của mọi tầng lớp và quan điểm. Tôi muốn nói với họ bằng tất cả sức mạnh của mình rằng người bị giam giữ sáng nay không phải là một cựu tổng thống Pháp, mà là một người vô tội".

Ông nói thêm: "Sự thật sẽ chiến thắng. Nhưng cái giá phải trả sẽ vô cùng đau đớn".

Bà Michelle Perie, 67 tuổi, một cư dân Paris, cho biết bà lên tiếng ủng hộ "vì sự tức giận và bất công".

Luật sư của ông Sarkozy cho biết ông sẽ bị giam giữ biệt lập, tách biệt với tất cả tù nhân khác vì lý do an ninh. Cựu tổng thống nói với tờ báo Pháp Le Figaro rằng ông sẽ mang theo 3 cuốn sách, bao gồm cuốn Bá tước Monte Cristo của tác giả Alexandre Dumas, trong đó nhân vật chính trốn thoát khỏi nhà tù trên đảo trước khi tìm cách trả thù.

Tin liên quan

Nhiệm vụ khó chờ thủ tướng Pháp

Nhiệm vụ khó chờ thủ tướng Pháp

Ông Sébastien Lecornu là thủ tướng thứ tư của Pháp chỉ trong vòng một năm.

Diễn biến khó tin trên chính trường Pháp

(NLĐO) - Tổng thống Emmanuel Macron tái bổ nhiệm ông Sébastien Lecornu làm thủ tướng Pháp chỉ sau khi ông xin từ chức 4 ngày.

Thế khó của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lại đang đối mặt thách thức chính trị nghiêm trọng khác sau khi ông Sébastien Lecornu bất ngờ từ chức thủ tướng ngày 6-10.

bầu cử Libya cựu Tổng thống Pháp nhà tù cựu tổng thống pháp nicolas sarkozy Paris
