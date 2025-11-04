HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Mỗi người sẽ có một hồ sơ điện tử duy nhất

G.Nam

(NLĐO) - Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo nghị định về cơ sở dữ liệu quốc gia cán bộ, công chức, viên chức - bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số công vụ

Bộ Nội vụ cho biết đang xây dựng nghị định quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trong cơ quan nhà nước theo trình tự, thủ tục rút gọn. Đây được xem là công cụ trọng yếu để quản lý thống nhất, minh bạch và hiện đại hóa công tác cán bộ trong toàn bộ hệ thống chính trị.

Dữ liệu chưa đồng bộ, cần nền tảng quản lý thống nhất

Theo Bộ Nội vụ, thời gian qua, nhiều cơ quan, đơn vị đã bước đầu hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu, phần mềm quản lý CBCCVC riêng biệt. Tuy nhiên, dữ liệu còn thiếu đồng bộ, chưa được kết nối, chia sẻ hiệu quả giữa các cơ quan; chất lượng dữ liệu còn hạn chế, nhiều trường hợp chậm cập nhật hoặc chưa đúng chuẩn.

Một trong những nguyên nhân là thiếu nền tảng quản lý CBCCVC thống nhất có khả năng phân tích, khai thác dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành. Điều này khiến việc ứng dụng dữ liệu trong công tác quản lý cán bộ chưa đạt hiệu quả, chưa đáp ứng tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung" như yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về chuyển đổi số.

Bộ Nội vụ nhận định, việc ban hành nghị định mới là yêu cầu cấp thiết để thể chế hóa các chủ trương của Đảng, đảm bảo sự thống nhất, hiện đại và hiệu quả trong quản lý đội ngũ CBCCVC, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia trong khu vực công.

Mỗi người sẽ có một hồ sơ điện tử duy nhất - Ảnh 1.

Đề xuất về cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước.

Hồ sơ điện tử thay thế hồ sơ giấy

Dự thảo nghị định gồm 6 chương, 44 điều và 1 phụ lục, quy định chi tiết về việc xây dựng, cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về CBCCVC.

Theo đó, mỗi cán bộ, công chức, viên chức sẽ có một hồ sơ điện tử duy nhất, gắn mã định danh cá nhân để quản lý xuyên suốt quá trình công tác. Hồ sơ này bao gồm sơ yếu lý lịch điện tử cùng các thành phần hồ sơ khác dưới dạng số hóa, được ký xác nhận bằng chữ ký số chuyên dùng, đảm bảo giá trị pháp lý tương đương hồ sơ giấy.

Dự thảo cũng cho phép việc chuyển đổi linh hoạt giữa hồ sơ điện tử và hồ sơ giấy trong những trường hợp cần thiết. Đáng chú ý, dữ liệu hồ sơ điện tử sẽ được cập nhật, đồng bộ trên Nền tảng quản lý CBCCVC quốc gia, giúp liên thông, chia sẻ tức thời giữa các cơ quan, đơn vị.

Cắt giảm thủ tục, thúc đẩy chuyển đổi số công vụ

Một điểm mới của dự thảo là cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính bằng cách sử dụng hồ sơ, dữ liệu điện tử thay cho giấy tờ truyền thống. Việc khai thác, sử dụng dữ liệu sẽ thay thế hoạt động báo cáo, tổng hợp, thống kê thủ công – góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao hiệu quả điều hành.

Bộ Nội vụ nhấn mạnh, cơ sở dữ liệu quốc gia về CBCCVC sẽ là nền tảng số trọng yếu trong quản lý nhân sự công, giúp Chính phủ và các bộ, ngành dễ dàng tra cứu, đánh giá, quy hoạch và sử dụng nhân lực. Đồng thời, hệ thống cũng tăng cường tính công khai, minh bạch trong công tác cán bộ, giảm nguy cơ sai sót, trùng lặp hoặc thất thoát thông tin.

Việc triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia này được xem là bước tiến quan trọng trong hành trình xây dựng nền hành chính số, Chính phủ số, hướng tới mục tiêu "một nguồn dữ liệu dùng chung – phục vụ đa mục tiêu quản lý, điều hành".

