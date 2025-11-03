HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Hôm nay, một số BHXH cơ sở tại TP HCM tiếp nhận hồ sơ tại địa điểm mới

HƯƠNG HUYỀN

(NLĐO) - Theo thông tin từ BHXH TP HCM, hôm nay (3-11), một số BHXH cơ sở sẽ tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính tại trụ sở mới

Theo đó, BHXH cơ sở Tân Định ngưng tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại địa điểm số 117C Nguyễn Đình Chính, Phường Cầu Kiệu, TP HCM; chính thức tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính tại trụ sở mới, địa chỉ số 35 Lý Văn Phức, phường Tân Định. Các số điện thoại liên hệ của cơ quan, lãnh đạo và các bộ phận nghiệp vụ vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

Hôm nay, một số BHXH cơ sở tại TP HCM tiếp nhận hồ sơ tại địa điểm mới - Ảnh 1.

Người lao động làm thủ tục tại BHXH TP HCM

BHXH cơ sở Cầu Kiệu ngưng tiếp nhận và trả kết quả tại địa chỉ số 40G Phan Đình Phùng, phường Cầu Kiệu; chính thức hoạt động tại trụ sở tạm 117C Nguyễn Đình Chính, phường Cầu Kiệu. Các số điện thoại liên hệ của cơ quan, lãnh đạo và các bộ phận nghiệp vụ vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

Ngoài ra, BHXH TP HCM cũng thông tin về việc quản lý địa bàn đối với BHXH cơ sở Thủ Đức và BHXH cơ sở Cát Lái. Theo đó, BHXH cơ sở Thủ Đức sẽ tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính tại trụ sở mới (số 22 Đường số 6, phường Thủ Đức), quản lý địa bàn các phường: Hiệp Bình, Thủ Đức, Tam Bình, Linh Xuân, An Khánh.

BHXH cơ sở Cát Lái (400 Đồng Văn Cống, phường Cát Lái) sẽ quản lý địa bàn các phường: Tăng Nhơn Phú, Long Bình, Long Phước, Long Trường, Cát Lái, Bình Trưng, Phước Long.

Tin liên quan

BHXH TP HCM tiếp tục cảnh báo rủi ro với cán bộ hưu trí

BHXH TP HCM tiếp tục cảnh báo rủi ro với cán bộ hưu trí

(NLĐO)- Việc đồng nhất CCCD với mã số BHXH được thực hiện tự động, người tham gia BHXH không cần khai báo hay thực hiện bất kỳ thao tác nào

BHXH TP HCM cảnh báo khẩn về 1 thủ đoạn

(NLĐO)- BHXH TP HCM không phát hành giấy mời và càng không yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân qua số điện thoại...

BHXH TP HCM thông báo về gia hạn thẻ BHYT

BHXH TP HCM vừa có công văn hướng dẫn nộp, chuyển tiền đóng BHXH, BHYT, cấp giá trị sử dụng thẻ BHYT năm 2023.

thủ tục hành chính người lao động BHXH TP HCM BHXH BHXH CƠ SỞ
