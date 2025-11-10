HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Mỗi người Việt Nam có khoảng 8-10 năm sống chung với bệnh tật

Tin-ảnh: Ngân Hà

(NLĐO)- Ước tính khoảng 2/3 người Việt từ 60 tuổi trở lên mắc ít nhất một bệnh mạn tính

Thông tin trên được đưa ra tại hội thảo khoa học "Định hướng phát triển học phần vắc-xin trong đào tạo sau ĐH: Nhu cầu, xu hướng và hành động", do Đại học Y Dược TP HCM tổ chức với sự đồng hành của Công ty Dược phẩm GSK Việt Nam vào ngày 10-11.

Mỗi người Việt Nam, có khoảng 8-10 năm sống chung với bệnh tật - Ảnh 1.

Các đại biểu chia sẻ tại hội thảo

Theo các chuyên gia, Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh với khoảng 12 triệu người từ 60 tuổi trở lên và con số này dự kiến vượt 21 triệu người vào năm 2035. Tỉ lệ bệnh mạn tính cũng gia tăng nhanh chóng, trở thành vấn đề cấp bách. Ước tính khoảng 2/3 người Việt từ 60 tuổi trở lên mắc ít nhất một bệnh mạn tính.

Người lớn tuổi càng trở nên dễ bị tổn thương do các bệnh truyền nhiễm có thể phòng ngừa. Tuy tuổi thọ trung bình ở Việt Nam xấp xỉ 74 năm nhưng tuổi thọ khỏe mạnh chỉ khoảng 65 năm. Như vậy, mỗi người có khoảng 8-10 năm sống chung với bệnh tật. Các bệnh truyền nhiễm, nhiễm trùng vẫn là gánh nặng bệnh tật lớn lên hệ thống y tế, xã hội và kinh tế.

Để giải quyết thách thức bệnh tật liên quan đến vấn đề già hóa dân số, các chuyên gia khuyến cáo cần có sự tiếp cận toàn diện từ điều trị đến phòng ngừa. Chiến lược dự phòng bao gồm thúc đẩy lối sống lành mạnh thông qua các chiến dịch giảm yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được, phòng ngừa y tế với các chương trình sàng lọc, chiến lược tiêm chủng để giảm tác động của các yếu tố nguy cơ không thể thay đổi.

Theo PGS-TS-BS Ngô Quốc Đạt, Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP HCM, hiện nay một số quốc gia ở châu Âu và Mỹ đã đưa học phần về vắc-xin vào chương trình đào tạo y khoa, giúp nhân viên y tế nâng cao kiến thức, kỹ năng và sự tự tin trong tư vấn, thực hành tiêm chủng. Việc xây dựng học phần vắc-xin cho sinh viên y khoa ở bậc sau ĐH là sáng kiến thiết thực, góp phần củng cố nền tảng dự phòng, giúp triển khai chương trình tiêm chủng trọn đời, đáp ứng nhu cầu bảo vệ sức khỏe trong giai đoạn xã hội đang già hóa.


Tin liên quan

Mất ngủ kéo dài âm thầm sinh bệnh tật

Mất ngủ kéo dài âm thầm sinh bệnh tật

Căn bệnh này là tác nhân gây ra các bệnh tim mạch, huyết áp, nhồi máu cơ tim, đột quỵ...; tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông, tai nạn lao động

Kê thuốc dài ngày, giảm gánh bệnh tật

Kê đơn thuốc thay vì 30 ngày như hiện nay, nâng lên thành 90 ngày góp phần giảm gánh nặng cho người bệnh và giảm quá tải y tế

Chi phí bệnh tật vì thuốc lá gấp 5 lần thuế thu được

(NLĐO) - Chuyên gia đề xuất áp thuế tuyệt đối 5.000 đồng/bao từ năm 2026 và tăng lên 15.000 đồng vào năm 2030 để giảm tiêu dùng thuốc lá.

người lớn tuổi bệnh truyền nhiễm người việt nam bệnh tật
