"Mối quan hệ" bí ẩn giữa Quốc Trường và người đẹp Tiểu Vy

Nhà sản xuất phim "Ốc mượn hồn" ngày 4-3 công bố đoạn video clip và poster đầu tiên. Trung tâm của poster là hình ảnh Quốc Trường và Tiểu Vy đang ôm nhau, tư thế vừa gợi cảm giác thân mật, vừa chất chứa sự đối đầu ngầm, giằng co và kiểm soát đối phương.

Poster đầu tiên của phim với hai nhân vật chính do Quốc Trường và Tiểu Vy thể hiện

Gương mặt Quốc Trường sắc lạnh, ánh nhìn toan tính và kiểm soát, thể hiện khéo léo hình ảnh một nhân vật mang nhiều góc khuất tâm lý. Trong khi đó, Tiểu Vy vẻ ngoài mong manh, mềm mại nhưng ánh mắt lẫn ngôn ngữ cơ thể lại ẩn chứa sự căng thẳng và đề phòng.

Trong đoạn video clip, nhân vật do Tiểu Vy thể hiện đầy bối rối chia sẻ: "Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra, em không hiểu tại sao em lại tỉnh dậy trong cơ thể này".

Ngay sau câu thoại đó, khung hình ngay lập tức chuyển sang cận cảnh ánh mắt sắc lạnh của Quốc Trường, gương mặt anh nửa sáng - nửa tối dường như che giấu nhiều bí mật.

Ngoài Quốc Trường và Tiểu Vy, "Ốc mượn hồn" còn quy tụ dàn diễn viên Anh Phạm, Lương Gia Huy, Yên Đan, Xuân An, Trâm Ngô, Nguyễn Phi Long… Tác phẩm do Đinh Tuấn Vũ đạo diễn, dự kiến ra rạp từ 5-6.

Tạo hình Quốc Trường trong phim

Một cảnh trong phim

Tiểu Vy