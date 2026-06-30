Tạo ra nhiều cơ hội hơn trong phần lớn thời gian thi đấu nhưng đội bóng hạng tư World Cup 2022 Morocco lại phải rượt đuổi tỉ số trước Hà Lan trong trận đấu đầy cảm xúc. Đại diện Bắc Phi nhập cuộc chủ động và liên tiếp khiến hàng thủ Hà Lan chao đảo.

Hà Lan nhập cuộc khó khăn trước đội bóng Bắc Phi

Phút 20, Neil El Aynaoui đánh đầu hiểm hóc, buộc thủ thành Bart Verbruggen phải trổ tài cứu thua. Chỉ một phút sau, Achraf Hakimi tung cú sút căng từ ngoài vòng cấm nhưng vẫn không thắng được "người gác đền" của đội bóng áo cam.

Hà Lan gặp nhiều khó khăn trước lối chơi tốc độ của đối phương và không tạo được nhiều cơ hội đáng kể trong hiệp một. Tỉ lệ kiểm soát bóng chỉ 35% càng cho thấy sự bế tắc của đoàn quân có biệt danh "Lốc da cam".

Achraf Hakimi dâng cao tấn công nguy hiểm

Sau giờ nghỉ, Morocco tiếp tục làm chủ thế trận. Phút 52, Hakimi đưa bóng dội xà ngang sau pha dứt điểm đầy uy lực, bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số. Việc phung phí cơ hội khiến đội bóng của HLV Mohamed Ouahbi phải trả giá.

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Pha ghi bàn của Cody Gakpo

Phút 72, từ pha phối hợp bên cánh phải, bóng được đưa vào vòng cấm để Cody Gakpo khống chế rồi dứt điểm chìm đánh bại thủ thành Bono, đưa Hà Lan vượt lên dẫn trước 1-0. Có bàn thắng tạo lợi thế, đoàn quân của HLV Ronald Koeman lùi sâu đội hình bảo toàn thành quả, trong khi Morocco buộc phải dâng cao tấn công.

Cody Gakpo có bàn mở tỉ số phút 72

Sức ép không ngừng nghỉ của Morocco cuối cùng cũng được đền đáp. Phút 90+1, cầu thủ vào sân thay người Chemsdine Talbi thực hiện đường tạt bóng chính xác để Issa Diop bật cao đánh đầu tung lưới Verbruggen, gỡ hòa 1-1 trong sự vỡ òa của các cổ động viên Morocco.

Issa Diop (11) gỡ hòa cho Morocco phút bù giờ hiệp 2

Hai đội không thể ghi thêm bàn trong 30 phút hiệp phụ, dù Morocco vẫn là đội tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn. Đáng chú ý nhất là pha đối mặt của Soufiane Rahimi ở phút 96 nhưng Verbruggen tiếp tục cứu thua xuất sắc bằng… đầu gối, đưa trận đấu vào loạt sút luân lưu.

Trên chấm 11 m, Hà Lan khởi đầu thuận lợi khi Teun Koopmeiners thực hiện thành công, còn Neil El Aynaoui phía Morocco sút dội xà ngang. Tuy nhiên, Justin Kluivert sau đó đưa bóng trúng cột dọc, mở ra cơ hội cho đội bóng Bắc Phi.

Cú sút của Crysencio Summerville bị thủ môn Bono cản phá

Soufiane Rahimi và Chemsdine Talbi đều không mắc sai lầm, trong khi Wout Weghorst là cầu thủ Hà Lan duy nhất thực hiện thành công ở các lượt sút tiếp theo. Đến lượt sút quyết định, thủ môn Bono đổ người chính xác cản phá cú đá của Crysencio Summerville. Ismael Saibari sau đó lạnh lùng đánh bại Verbruggen trong khung thành Hà Lan, khép lại loạt luân lưu với chiến thắng 3-2, đưa Morocco vào vòng tiếp theo sau màn ngược dòng đầy bản lĩnh.

Lượt sút quyết định thành công của Ismael Saibari đưa Morocco vào vòng 1/8

Đối thủ của Morocco tại vòng 1/8 là đồng chủ nhà Canada và màn so tài này sẽ diễn ra vào ngày 5-7.