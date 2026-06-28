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World Cup 2026

Chốt 16 cặp đấu tiếp theo tại World Cup 2026

Đăng Minh; đồ họa: Vệ Loan

(NLĐO) – Na Uy so tài cùng Bờ Biển Ngà, Pháp đụng độ Thụy Điển, Mexico đối đầu Ecuador, Argentina gặp hiện tượng Cape Verde … tại vòng 1/16 World Cup 2026.

Khép lại các bảng đấu L, K, J hôm 28-6 đã xác định đủ 16 cặp đấu tại vòng knock-out đầu tiên tại giải do Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai tổ chức.

Thể thức mới xác định 12 đội nhất, 12 đội nhì cùng 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất vòng bảng giành quyền vào vòng gồm 32 đội.

Chốt 16 cặp đấu tiếp theo tại World Cup 2026 - Ảnh 1.

Brazil sẽ đụng độ Nhật Bản ở vòng 1/16 đội World Cup 2026. Ảnh: FIFA

Nhóm 12 đội đứng đầu bảng gồm Mexico, Thụy Sĩ, Brazil, Mỹ, Đức, Hà Lan, Bỉ, Tây Ban Nha, Pháp, Argentina, Colombia và Anh.

Nhóm xếp nhì gồm có Nam Phi, Canada, Morocco, Úc, Bờ Biển Ngà, Nhật Bản, Ai Cập, Cape Verde, Na Uy, Áo, Bồ Đào Nha và Croatia.

Ngoài ra, sau quá trình sàng lọc cũng xác định 8 suất hạng ba tốt nhất thuộc về Bosnia-Herzegovina, Paraguay, Ecuador, Thụy Điển, Senegal, Algeria, CHDC Congo và Ghana.

Chốt 16 cặp đấu tiếp theo tại World Cup 2026 - Ảnh 2.

Vòng đầu tiên của giai đoạn đấu loại trực tiếp chứng kiến Nam Phi gặp Canada, Brazil tái ngộ Nhật Bản, Đức chạm trán Paraguay, Hà Lan đối đầu Morocco. 

Bờ Biển Ngà sẽ so tài Na Uy, Pháp gặp Thụy Điển, Mexico đối đầu Ecuador, còn tuyển Anh chạm trán CHDC Congo.

Nhánh kia kiến Bỉ gặp Senegal, Mỹ đụng độ Bosnia-Herzegovina. Tây Ban Nha chạm trán Áo, trong khi Bồ Đào Nha sẽ đối đầu Croatia ở một cặp đấu đậm chất châu Âu.

Thụy Sĩ gặp Algeria, Úc so tài Ai Cập, Colombia gặp Ghana và Argentina đối đầu hiện tượng Cape Verde. Nhà đương kim vô địch Argentina toàn thắng bảng J, trong khi Cape Verde trở thành đội tuyển có dân số ít nhất lịch sử vượt qua vòng bảng World Cup.

Tiếp đến sẽ mở ra khả năng đội thắng cặp Nam Phi - Canada sẽ gặp đội thắng cặp Hà Lan – Morocco, đội thắng trận Đức - Paraguay sẽ gặp đội thắng trận Pháp - Thụy Điển.

Đội thắng cặp Brazil - Nhật Bản sẽ chạm trán đội thắng giữa Bờ Biển Ngà và Na Uy. Trong khi đó, đội đi tiếp từ trận Mexico - Ecuador sẽ gặp đội thắng cặp Anh - CHDC Congo. Điều này mở ra khả năng Brazil và Anh sẽ đụng độ tại tứ kết nếu cùng vượt qua các đối thủ của mình.

Chốt 16 cặp đấu tiếp theo tại World Cup 2026 - Ảnh 3.

Argentina sẽ tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương bằng trận đụng độ với hiện tượng Cape Verde. Ảnh: AP

Tương tự, đội thắng cặp Mỹ với Bosnia-Herzegovina sẽ gặp đội thắng cặp Bỉ - Senegal. Đội đi tiếp từ trận Tây Ban Nha - Áo sẽ đối đầu đội thắng cặp Bồ Đào Nha - Croatia, tạo ra khả năng xuất hiện một trận đại chiến châu Âu.

Đội thắng cặp Argentina - Cape Verde sẽ gặp đội thắng cặp Úc - Ai Cập. Còn đội đi tiếp từ trận Thụy Sĩ - Algeria sẽ chạm trán đội thắng cặp Colombia - Ghana.

Nhánh đấu này có thế chứng kiến Brazil đụng độ Argentina ở bán kết và đó sẽ là màn tái hiện trận "siêu kinh điển" Nam Mỹ được chờ đợi bậc nhất tại World Cup 2026.

LỊCH THI ĐẤU VÒNG 1/16 WORLD CUP 2026 (Giờ Hà Nội)

2 giờ ngày 29-6: Nam Phi - Canada

0 giờ ngày 30-6: Brazil - Nhật Bản
3 giờ 30 phút ngày 30-6: Đức - Paraguay
8 giờ ngày 30-6: Hà Lan - Morocco

0 giờ ngày 1-7: Bờ Biển Ngà - Na Uy
4 giờ ngày 1-7: Pháp - Thụy Điển
8 giờ ngày 1-7: Mexico - Ecuador
23 giờ ngày 1-7: Anh - CHDC Congo

3 giờ ngày 2-7: Bỉ - Senegal
7 giờ ngày 2-7: Mỹ - Bosnia và Herzegovina

2 giờ ngày 3-7: Tây Ban Nha - Áo
6 giờ ngày 3-7: Bồ Đào Nha - Croatia
10 giờ ngày 3-7: Thụy Sĩ - Algeria

1 giờ ngày 4-7: Úc - Ai Cập
5 giờ ngày 4-7: Argentina - Cape Verde
8 giờ 30 phút ngày 4-7: Colombia - Ghana

Chốt 16 cặp đấu tiếp theo tại World Cup 2026 - Ảnh 4.

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