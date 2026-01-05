HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Một ban quản lý ở Đà Nẵng có cựu giám đốc và cựu kế toán bị tạm giữ

Trần Thường

(NLĐO) – Thanh tra TP Đà Nẵng phát hiện nhiều sai phạm, yêu cầu một ban quản lý dự án thu hồi, nộp ngân sách hơn 880 triệu đồng.

Chánh Thanh tra thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng các nguồn ngân sách Nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2020 - 2025 tại Ban quản lý (BQL) Dự án đầu tư xây dựng khu vực Nam Giang.

Theo kết luận, công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại BQL Dự án đầu tư xây dựng khu vực Nam Giang nhìn chung đã mang lại hiệu quả thiết thực. Các dự án sau khi hoàn thành đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, học tập và sinh hoạt của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Cựu Giám đốc và kế toán ở Đà Nẵng bị bắt trong vụ sai phạm ngân sách - Ảnh 1.

Ông Thái Minh Hoàng (ngoài cùng bên trái) - nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện Nam Giang, nay là BQL dự án khu vực Nam Giang) - bị bắt tạm giam trong vụ án được khởi tố năm 2022

Tuy nhiên, Thanh tra TP Đà Nẵng đã chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế. Cụ thể, tính đến thời điểm kiểm tra, có 25 công trình đã nghiệm thu hoàn thành và đưa vào sử dụng nhưng vẫn chưa thực hiện quyết toán dự án đúng thời hạn.

Tổng số nợ tạm ứng vốn đầu tư tính đến ngày 30-6-2025 là hơn 47,7 tỉ đồng. Trong đó, có 24 công trình đã quyết toán nhưng chưa hồi tạm ứng. Riêng công trình Đường giao thông Trung tâm hành chính huyện Nam Giang (cũ) với số nợ hơn 9,4 tỉ đồng đang được cơ quan công an điều tra.

Kết quả kiểm tra thực tế tại 14 công trình cho thấy có sai phạm về khối lượng nghiệm thu, quyết toán vượt so với thực tế thi công hơn 875 triệu đồng.

Ngoài ra, BQL còn có sai phạm trong việc sử dụng quỹ phúc lợi để hỗ trợ viên chức đi học không đúng quy định (7,2 triệu đồng); không trích lập bổ sung vào Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp hơn 84,9 triệu đồng. Bên cạnh đó, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công hàng năm còn thấp.

Đáng chú ý, trong quá trình thanh tra, BQL không cung cấp được hồ sơ, sổ sách, chứng từ kế toán với lý do giám đốc và kế toán cũ của BQL đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra của Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng; hồ sơ, sổ sách, chứng từ trong kho lưu trữ quá nhiều, không ngăn nắp nên khó tìm kiếm.

Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng yêu cầu BQL Dự án đầu tư xây dựng khu vực Nam Giang thu hồi nộp ngân sách số tiền sai phạm hơn 882,5 triệu đồng; chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với số tiền hơn 84,9 triệu đồng liên quan đến các quỹ nội bộ.

Giám đốc và Kế toán trưởng BQL giai đoạn 2023 - 2024 chấn chỉnh, rút kinh nghiệm với các thiếu sót trong quản lý kinh phí quản lý dự án; khẩn trương thực hiện quyết toán các dự án tồn đọng, tăng cường kiểm tra giám sát để ngăn ngừa tiêu cực, lãng phí…

Cuối năm 2024, Công an tỉnh Quảng Nam (nay là Công an TP Đà Nẵng) đã khởi tố bị can đối với ông Thái Minh Hoàng, nguyên Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Nam Giang (tỉnh Quảng Nam cũ), nay là BQL dự án khu vực Nam Giang - để điều tra về tội vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cùng bị khởi tố bị can còn có ông Phạm Bá Lĩnh, Giám đốc Công ty CP xây dựng công trình Hoàng Thông.

Theo điều tra, năm 2016, BQL dự án huyện Nam Giang do ông Hoàng làm giám đốc đã ký hợp đồng với Công ty Hoàng Thông để thi công dự án đường Trung tâm hành chính huyện Nam Giang cũ. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, Công ty Hoàng Thông đã tạm ứng số tiền trên 12 tỉ đồng nhưng không sử dụng để thi công dự án như cam kết, mà chiếm đoạt sử dụng mục đích cá nhân.

* Trước đó, tháng 8-2022, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam (nay là Công an TP Đà Nẵng) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Thái Minh Hoàng và ông Nguyễn Đình Tấn (SN 1959) - Giám đốc Công ty CP tư vấn giám sát Bách Khoa - để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng".

2 bị can trên bị bắt tạm giam vì có sai phạm liên quan đến dự án đường giao thông nối xã Zuôih (huyện Nam Giang) với xã Lăng (huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ).


