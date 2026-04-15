Một bên chân đã mất, hãy giữ em lại với cuộc đời!

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc Cuộc sống nhân ái

Một bên chân đã mất, hãy giữ em lại với cuộc đời!

Bài và ảnh: Hà Nguyễn

Mang hội chứng Down và bị ung thư xương phải cưa một chân, sự sống của em Trúc Giang đang lụi dần khi gia đình hoàn toàn khánh kiệt

Vừa cất tiếng khóc chào đời đã mang trong mình hội chứng Down bẩm sinh, tuổi thơ của em Nguyễn Lê Trúc Giang (sinh năm 2012, xã Ba Sao, tỉnh Đồng Tháp) chịu nhiều thiệt thòi và gian truân hơn bao đứa trẻ bình thường khác. Những tưởng tình thương của gia đình sẽ bù đắp phần nào bất hạnh, thì đến tháng 7-2020, số phận lại giáng thêm xuống cô bé tội nghiệp ấy "bản án tử" từ căn bệnh ung thư xương (Sarcoma) quái ác.

Trước đây, vợ chồng anh Nguyễn Thanh Phong Em (sinh năm 1987) mưu sinh bằng nghề thợ hồ. Nhớ lại ngày trước, dù mang khiếm khuyết bẩm sinh, Giang vẫn được ba mẹ tằn tiện cho đến trường học hòa nhập cùng bè bạn. Khi ấy, vợ chồng anh an tâm đi làm. Dẫu mồ hôi rơi vất vả, tổ ấm nhỏ vẫn luôn rộn vang tiếng cười, cuộc sống tuy nghèo khó nhưng đủ đắp đổi qua ngày. Thế rồi bão giông ập đến. Để giành giật sự sống cho con, anh chị đành cắn răng nhìn em phẫu thuật cắt bỏ một bên cẳng chân để ngăn khối u di căn.

Từ đó, Bệnh viện Ung Bướu TP HCM trở thành "ngôi nhà thứ hai" của em. Những mũi thuốc đặc trị đắt đỏ nằm ngoài danh mục bảo hiểm y tế đã vắt kiệt sức lực của em và khả năng chịu đựng mỏng manh của gia đình. Thương con, vợ chồng anh đành bỏ việc, lên thuê căn phòng trọ chật hẹp tại phường Tăng Nhơn Phú, TP HCM để túc trực bên con trong bệnh viện.

Một bên chân đã mất, hãy giữ em lại với cuộc đời! - Ảnh 1.

Em Nguyễn Lê Trúc Giang đang điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu TP HCM

Giữa lúc kiệt quệ lo viện phí, anh chị lại gánh thêm khoản thuốc men 3-4 triệu đồng mỗi tháng cho ông bà nội ngoài 70 tuổi mắc bệnh tim mạch. Cái nghèo bủa vây khiến bữa cơm hằng ngày cũng trở nên xa xỉ. Vậy mà họ vẫn chắt bóp từng đồng với hy vọng lớn lao: giữ cho cậu con trai học lớp 4 không phải bỏ học.

Trong lá đơn đẫm nước mắt gửi Báo Người Lao Động và chính quyền địa phương, người cha nghẹn ngào: "Là người trụ cột, tôi luôn nỗ lực lo cho cha mẹ già, lo con trai đi học và chạy chữa cho con gái. Nhưng bệnh của Giang cần dùng nhiều thuốc đặc trị, chi phí quá lớn. Chỗ nào vay mượn được tôi đều đã gõ cửa. Giờ đây gia đình lâm vào cảnh vô cùng khó khăn, không còn khả năng lo viện phí nữa. Tôi thiết tha mong một phép mầu".

Trúc Giang đã vĩnh viễn mất đi một bên chân, xin đừng để em phải bỏ cuộc vì cái nghèo. Mọi đóng góp xin gửi về số tài khoản: 117000004884, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Đơn vị tiếp nhận: Báo Người Lao Động. Nội dung "Giúp em Nguyễn Lê Trúc Giang".

Gia đình Giang đang rất cần những vòng tay nhân ái dang rộng, sẻ chia từ cộng đồng để thắp lại hy vọng sống cho em. 

Tin liên quan

Một bệnh nhân suy kiệt, bất hạnh cần giúp đỡ

Một bệnh nhân suy kiệt, bất hạnh cần giúp đỡ

Dù mới 33 tuổi, anh Hồ Thọ (ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM) đã phải đối mặt chuỗi ngày sống lay lắt trong bệnh tật, khó khăn và bất hạnh.

Bé trai suýt mù 2 mắt, được Báo Người Lao Động giúp đỡ giờ ra sao?

(NLĐO) – Từng xuất hiện trên Báo Người Lao Động năm 2020 với nguy cơ mất thị lực cả 2 mắt, bé Lê Đỗ Chí Thiện nay đã khỏe mạnh, học khá giỏi

VIDEO: Trở lại thăm cậu bé một mình nuôi cha bệnh hiểm nghèo ở Đồng Tháp

(NLĐO) – Mẹ bỏ đi từ lúc lên 3 tuổi. Sáu năm qua, cậu bé Nguyễn Thanh Bình ở Đồng Tháp một mình nuôi cha bị bệnh hiểm nghèo

tỉnh Đồng Tháp Bệnh viện Ung Bướu TP HCM giúp đỡ Cuộc sống nhân ái Nguyễn Lê Trúc Giang
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo