SOOBIN và hành trình lan tỏa nghệ thuật xẩm đến thế hệ trẻ

"Xẩm đến trường" - Hành trình lan tỏa văn hóa truyền thống đến thế hệ trẻ

Trung Tâm Xúc Tiến Quảng Bá Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Việt Nam (VICH) đã trao tặng một cây đàn bầu cổ cho SOOBIN, như biểu trưng cho sự trân trọng và hợp tác trong hành trình gìn giữ, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống đến cộng đồng.

SOOBIN và công ty quản lý SS Label chính thức tổ chức thành công chặng đầu tiên của dự án cộng đồng "Xẩm đến trường" tại Hội trường Ngụy Như Kon Tum - công trình được mệnh danh là hội trường văn hóa nghệ thuật với tuổi đời gần một thế kỷ, nơi không gian di sản gặp gỡ hơi thở đương đại, tạo nên sự giao thoa văn hóa đặc biệt, thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên đến tham dự.

Điểm dừng chân đầu tiên của dự án là Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà Nội, với sự đồng hành chuyên môn của Trung Tâm Xúc Tiến Quảng Bá Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Việt Nam - đơn vị đồng tổ chức đóng vai trò kết nối nghệ nhân và lan tỏa giá trị di sản truyền thống.

SOOBIN tại buổi giao lưu

Dự án cộng đồng "Xẩm đến trường" được khởi xướng với mục tiêu đưa nghệ thuật Xẩm đến gần hơn với thế hệ trẻ, đặc biệt trong môi trường học đường. Ngay tại chặng đầu tiên, chương trình đã nhận được sự quan tâm và hưởng ứng tích cực từ đông đảo sinh viên, giới chuyên môn và các đại biểu, cho thấy sức sống của văn hóa truyền thống khi được tiếp cận bằng những hình thức phù hợp với nhịp sống đương đại.

Trong khuôn khổ sự kiện, sinh viên không chỉ được lắng nghe các nghệ nhân chia sẻ về lịch sử, giá trị và tinh thần của nghệ thuật Xẩm, mà còn trực tiếp thưởng thức những tiết mục biểu diễn giàu cảm xúc. Từ những ngày đầu làm quen với đàn bầu đến khi bước vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, SOOBIN luôn giữ gìn và trân trọng những giá trị văn hóa đã góp phần hình thành nên bản sắc cá nhân. SOOBIN chọn câu nói của Nhà nghiên cứu văn hóa Trịnh Bách như kim chỉ nam xuyên suốt hành trình "Xẩm đến trường": "Giá trị của văn hóa là sự tiếp nối thế hệ".

Văn hóa - dấu mốc không thể thiếu trong hành trình nghệ thuật của SOOBIN

Xẩm đến trường của SOOBIN là một hoạt động ý nghĩa

Trong suốt 3 đêm concert cá nhân, SOOBIN luôn dành một không gian đặc biệt cho các tiết mục mang đậm màu sắc văn hóa, như một lời tri ân dành cho những giá trị gốc rễ đã nuôi dưỡng con người và hành trình âm nhạc của anh. Không đặt văn hóa ở vị trí hoài niệm, SOOBIN lựa chọn cách kể lại những chất liệu truyền thống bằng ngôn ngữ đương đại, để khán giả trẻ có thể cảm nhận, đồng hành và kết nối. Tính đến hiện tại, kho nhạc mang màu sắc văn hóa của SOOBIN ghi dấu với những bài hát như "Trống cơm", "Mục hạ vô nhân", "Ngồi tựa mạn thuyền", tất cả đều cho thấy nỗ lực bền bỉ trong việc làm mới di sản mà vẫn giữ trọn tinh thần nguyên bản.

SOOBIN chia sẻ: "Thông qua dự án Xẩm đến trường, SOOBIN muốn gửi gắm rằng văn hoá Việt Nam không hề xa xôi hay khó tiếp cận. Nếu chúng ta dành thời gian lắng nghe và tìm hiểu sẽ thấy trong đó có rất nhiều điều đẹp đẽ, thú vị và đáng tự hào. SOOBIN mong các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên ở đây hôm nay, hãy mở lòng với những giá trị truyền thống. Chúng ta càng hiểu về văn hoá của mình, chúng ta càng mạnh mẽ hơn trong việc xác định bản sắc và hướng đi của bản thân".

SOOBIN và hành trình âm nhạc thú vị

Với "Xẩm đến trường", SOOBIN cho thấy hình ảnh một nghệ sĩ trẻ dám đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại nhưng vẫn giữ trọn tinh thần truyền thống. Đây không chỉ là một dự án nghệ thuật, mà còn là hành trình mang đậm tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào văn hóa của một nghệ sĩ trẻ đối với những giá trị cội nguồn.

Sau chặng đầu tiên tại Hà Nội, dự án cộng đồng "Xẩm đến trường" dự kiến sẽ tiếp tục đến với 2 điểm trường tại miền Trung và miền Nam, hứa hẹn mở ra một hành trình lan tỏa văn hóa đầy cảm hứng và bền bỉ.