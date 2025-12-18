HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

"Phù thủy" WOKEUP chính thức bước ra ánh sáng

Thùy Trang

(NLĐO) - WOKEUP "chơi lớn", mời cả Andree Right Hand, Phương Ly, RHYDER và GREY D vào vũ trụ âm nhạc "4 giờ sáng".

"Phù thủy" WOKEUP lộ diện

"Phù thủy" WOKEUP chính thức bước ra ánh sáng - Ảnh 1.

WOKEUP (bìa trái) là producer tên tuổi mà ai làm nghề cũng nghe tên biết mặt

Đánh dấu bước chuyển mình từ người đứng sau các bản hit tỉ view sang vai trò nghệ sĩ trình diễn, WOKEUP chính thức mang đến cho người hâm mộ sản phẩm debut (đầu tay) đầy độc đáo, WOKEUPAT4AM.

Dự án được xem là cột mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp của nam producer khi anh bước ra ánh sáng với tư cách nghệ sĩ độc lập cùng một sản phẩm được đầu tư công phu về cả phần nghe lẫn phần nhìn.

WOKEUP (tên thật Nguyễn Hoàng Phúc) là một trong những nhà sản xuất âm nhạc tài năng nhất của thế hệ Gen Z. Anh nổi tiếng với phong cách thời trang hiện đại cùng tư duy âm nhạc đột phá.

Tên tuổi của WOKEUP gắn liền với thành công của Rap Việt Mùa 3 (đội Andree Right Hand) và các bản hit đình đám hợp tác cùng tlinh, Wrxdie hay AMEE, MCK, Low G. Anh được giới chuyên môn và khán giả ưu ái gọi là "phù thủy âm nhạc" thế hệ mới, góp phần định hình xu hướng âm nhạc hiện đại tại Việt Nam.

"Phù thủy" WOKEUP chính thức bước ra ánh sáng - Ảnh 2.

WOKEUP là một producer được săn đón và nể phục

Dự án WOKEUPAT4AM được xem là tuyên ngôn nghệ thuật mạnh mẽ nhất của nam producer từ trước đến nay. Tên gọi của EP được lấy cảm hứng từ nghệ danh đầu tiên của anh với hàm ý về sự thức tỉnh và nguồn năng lượng sáng tạo dồi dào vào lúc 4 giờ sáng. Và thay vì chỉ đóng vai trò phù phép cho các ca khúc thì lần này WOKEUP chính thức bước ra ánh sáng để làm chủ hoàn toàn thế giới âm nhạc của chính.

Đây là nơi anh tự tin kể câu chuyện của riêng mình thông qua một sản phẩm được đầu tư toàn diện từ phần nghe đến phần nhìn. Thông qua dự án này, WOKEUP muốn giới thiệu đến khán giả một thế giới âm nhạc mang đậm dấu ấn cá nhân vừa trẻ trung năng lượng, vừa đa dạng đầy sắc màu.

Âm nhạc của "phù thủy" WOKEUP

"Phù thủy" WOKEUP chính thức bước ra ánh sáng - Ảnh 3.

WOKEUP và dàn khách mời trong sản phẩm đánh dấu sự lộ diện của anh

Không đơn thuần là tập hợp các bài hát rời rạc mà WOKEUPAT4AM được biên tập kỹ lưỡng để tạo nên một hành trình cảm xúc xuyên suốt. EP bao gồm 4 ca khúc chính đại diện cho 4 màu sắc âm nhạc khác nhau xen kẽ với 3 bản Interlude đóng vai trò dẫn dắt người nghe đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Điểm đặc biệt của dự án WOKEUPAT4AM khi nhìn qua tracklist chính là dàn khách mời hùng hậu. Họ không chỉ là những đồng nghiệp trong âm nhạc mà còn là những người bạn thân thiết ngoài đời của WOKEUP. Chính sự thấu hiểu và gắn kết này đã giúp các nghệ sĩ như Andree Right Hand, Phương Ly, ORANGE hay GREY D... thoải mái thể hiện cá tính để cùng WOKEUP tạo nên những bản phối vừa lạ tai vừa đầy cảm xúc.

"Phù thủy" WOKEUP chính thức bước ra ánh sáng - Ảnh 4.

Cuối cùng, WOKEUP cũng chịu lộ diện

Bên cạnh phần âm nhạc thì WOKEUP còn chiêu đãi khán giả một Performance Video được đầu tư kỹ lưỡng giúp nối liền trải nghiệm âm thanh và hình ảnh qua từng bài hát. Chia sẻ về tâm huyết dành cho đứa con tinh thần này thì nam producer bộc bạch: "Việc đưa màu sắc của những người anh em thân thiết vào thế giới âm nhạc cá nhân giúp mình tạo ra sự giao thoa vừa thú vị lại vừa thân thuộc.

Mình không gọi quá trình sản xuất này là động lực mà đó thực sự là sự tận hưởng. Đây là lúc mình được đắm mình hoàn toàn vào không gian nghệ thuật của bản thân. EP này chính là bức tranh hoàn chỉnh nhất để WOKEUP gửi gắm đến khán giả một màu sắc âm nhạc rất 4AM".

WOKEUP producer WOKEUP phù thủy WOKEUP WOKEUP lộ diện
