Thời sự Chính trị

Nhiều cơ chế đột phá từ Đà Nẵng được Quốc hội mở rộng áp dụng

B.Vân

(NLĐO) - Theo ông Nguyễn Văn Quảng, Chánh án TAND Tối cao, nhiều cơ chế, chính sách đột phá từ Đà Nẵng đã được Quốc hội mở rộng áp dụng trên cả nước.

Ngày 19-12, Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng tổ chức tiếp xúc cử tri nhằm báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Thay mặt Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Quảng, Chánh án TAND Tối cao cho biết, Kỳ họp thứ 10 có khối lượng công việc rất lớn, thời gian làm việc thực tế kéo dài hơn 40 ngày.

Quốc hội đã thông qua 5 luật và 8 nghị quyết có nội dung quy phạm pháp luật, trong đó các nghị quyết, kết luận mang tính quy phạm chiếm khoảng 30% tổng số văn bản của cả nhiệm kỳ, tạo nền tảng pháp lý quan trọng cho phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm an sinh xã hội.

Nhiều cơ chế đột phá từ Đà Nẵng được Quốc hội áp dụng trên toàn quốc - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Chánh án TAND Tối cao, phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri tại TP Đà Nẵng

Theo ông Nguyễn Văn Quảng, nhiều cơ chế, chính sách đột phá, đặc thù xuất phát từ thực tiễn địa phương, trong đó có Đà Nẵng, đã được Quốc hội xem xét, thông qua hoặc cho phép mở rộng áp dụng trên phạm vi cả nước, như mô hình chính quyền đô thị, khu thương mại tự do và cơ chế tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn tại kéo dài theo Nghị quyết số 170. 

Bên cạnh công tác lập pháp, Quốc hội tiếp tục tăng cường giám sát, gắn với việc tiếp thu và theo dõi giải quyết kiến nghị của cử tri. Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng cam kết tiếp thu đầy đủ, trung thực ý kiến cử tri, phân loại rõ thẩm quyền địa phương và Trung ương để chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, đồng thời giám sát việc trả lời nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của nhân dân.

Nhiều cơ chế đột phá từ Đà Nẵng được Quốc hội áp dụng trên toàn quốc - Ảnh 2.

Ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, trả lời ý kiến cử tri

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri bày tỏ lo ngại về tác động của mưa lũ và việc vận hành các hồ, đập thủy điện. Cử tri Kiều Viết Thư (phường Cẩm Lệ) phản ánh tình trạng xả lũ thời gian qua gây thiệt hại lớn cho vùng hạ du, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân; đề nghị kiểm tra, làm rõ quy trình vận hành, xả lũ của các hồ chứa và công khai thông tin để người dân giám sát. Liên quan đến dân sinh, cử tri cũng kiến nghị sớm có giải pháp ổn định thị trường vàng, hạn chế tác động lan tỏa đến giá cả các mặt hàng thiết yếu.

Cử tri Phong Phú Hiệp (phường An Khê) cho rằng các đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10 đến đầu tháng 12 đã gây ngập nặng tại nhiều địa phương miền Trung, trong đó có Đà Nẵng. Việc thủy điện xả lũ trong bối cảnh mưa lớn khiến người dân không kịp ứng phó, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản; sau lũ tiếp tục xuất hiện nhiều điểm sạt lở nguy hiểm tại khu vực miền núi và trên các tuyến giao thông huyết mạch. 

Cử tri đề xuất Chính phủ quy hoạch đầu tư trồng rừng quy mô lớn, ưu tiên rừng phòng hộ đầu nguồn; ban hành quy định chặt chẽ về vận hành hồ chứa, xử lý nghiêm vi phạm, tăng cường chế tài đối với hành vi phá rừng và gắn trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra sai phạm.

Nhiều cơ chế đột phá từ Đà Nẵng được Quốc hội áp dụng trên toàn quốc - Ảnh 3.

Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng tổ chức tiếp xúc cử tri các phường Hoà Xuân, Cẩm Lệ, An Khê

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển có tính bản lề, đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 11%, đòi hỏi sự bứt phá mạnh mẽ về cơ chế, nguồn lực và hạ tầng. 

Thành phố xác định các dự án động lực và cơ chế đặc thù là yếu tố then chốt, trong đó có triển khai Trung tâm tài chính quốc tế theo Nghị quyết 129, xây dựng Khu thương mại tự do và đầu tư hạ tầng giao thông kết nối. Đồng thời, Đà Nẵng đẩy mạnh huy động nguồn lực ngoài ngân sách, khuyến khích xã hội hóa đầu tư, gắn phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội và cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Theo ông Trần Chí Cường, thành phố đang rà soát toàn diện các tồn tại để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển 2026–2030, trong đó năm 2026 được xác định là thời điểm khởi đầu cho việc triển khai mạnh mẽ các hoạt động đầu tư phát triển kinh tế theo chiều sâu.

