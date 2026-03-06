Một công ty treo biển hết xăng, thua lỗ muốn ngừng kinh doanh

Theo đó, Sở Công Thương TP Hà Nội nhận được văn bản ngày 3-3 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Indel về việc đề nghị hướng dẫn quy định trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.



Sáng nay 6-3, cửa hàng xăng dầu Indel Hà Đông vẫn treo biển hết xăng

Các nội dung như: Trước những biến động về kinh tế, địa chính trị tại khu vực Trung Đông trong những ngày qua, thị trường xăng dầu Việt Nam đang xuất hiện các dấu hiệu chịu ảnh hưởng về nguồn cung và giá xăng dầu.

Dẫn tới, nhiều đơn vị đầu mối, phân phối xăng dầu không đủ nguồn cung, phải chia nhỏ nguồn đến các đối tác để duy trì hoạt động bán lẻ. Bên cạnh đó, mức chiết khấu xăng dầu từ các thương nhân đầu mối chỉ ở mức 50 đồng/lít xăng, dầu hoặc có thời điểm chiết khấu về 0 đồng, doanh nghiệp bán lẻ hiện đang chịu lỗ từ 400-500 đồng/lít xăng, dầu.

"Trường hợp tình hình này tiếp tục trong một đến hai tuần tới sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến dòng tài chính của doanh nghiệp bán lẻ và không còn khả năng tiếp tục hoạt động kinh doanh. Công ty đề nghị và xin ý kiến về việc được tạm ngừng kinh doanh tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên toàn hệ thống của Công ty trong thời gian tới nếu nguồn cung và chiết khấu xăng đầu không được cải thiện" - Công ty Indel đề nghị.

Chưa có quy định về việc kinh doanh lỗ thì có được dừng bán xăng dầu?

Về đề nghị của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Indel, Sở Công Thương TP Hà Nội trong báo cáo gửi Bộ Công Thương đã nêu căn cứ quy định tại Nghị định số 83 năm 2014 và Nghị định số 95 năm 2021 quy định về Quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh xăng dầu đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu, trong đó có nội dung: "Chỉ ngừng bán hàng sau khi được Sở Công Thương chấp thuận bằng văn bản, trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng (cháy nổ, lũ lụt hoặc đã nỗ lực áp dụng các biện pháp khắc phục nhưng không thể duy trì việc bán hàng)", tuy nhiên chưa có quy định về việc khi chiết khấu không đủ bù đắp chi phí, doanh nghiệp kinh doanh lỗ thì có được dừng bán hàng hay không.

Mặt khác, tại Nghị định 99/2020/NĐ-CP ngày 26-8-2020 về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí: "Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: Giảm thời gian bán hàng so với thời gian niêm yết hoặc so với thời gian bán hàng trước đó mà không có lý do chính đáng hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định; Không bán hàng, ngừng bán hàng khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định; Giảm lượng hàng bán ra so với thời gian trước đó mà không có lý do chính đáng hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định".

Để giải quyết khó khăn vướng mắc phát sinh trong thực tế hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu theo kiến nghị nêu trên của doanh nghiệp, Sở Công Thương TP Hà Nội đề nghị Bộ Công Thương quan tâm, có văn bản chỉ đạo để Sở Công Thương có căn cứ hướng dẫn doanh nghiệp và thực hiện công tác quản lý nhà nước trên địa bàn trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

Tối ngày 5-3, sau kỳ điều hành giá, cửa hàng xăng dầu tại số 164 Quang Trung, Hà Đông (Hà Nội) treo biển thông báo hết xăng. Cửa hàng xăng dầu này thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Indel (INDEL CORP).

Đến sáng ngày 6-3, cửa hàng xăng dầu trên vẫn treo biển hết xăng, nhiều người đến đổ nhiên liệu phải quay đầu.

Được biết, trong sáng ngày 6-3, cán bộ ở Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội đã đến kiểm tra, nắm bắt tình hình và sẽ có báo cáo về vụ việc này.