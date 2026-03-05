HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

TPHCM họp doanh nghiệp xăng dầu, gas, điện ứng phó biến động từ Trung Đông

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) - Chiều 5-3, Sở Công Thương TPHCM tổ chức cuộc họp với các doanh nghiệp xăng dầu, gas... trên địa bàn trong bối cảnh chiến sự Trung Đông leo thang

Tại cuộc họp, đại diện Petrolimex Sài Gòn cho biết sản lượng tiêu thụ xăng dầu từ tháng 3-2026 tăng khoảng 15% so với mức bình quân các tháng trước. Doanh nghiệp (DN) khẳng định nguồn dự trữ hiện vẫn bảo đảm theo tiến độ bán hàng. 

Tăng giờ lưu thông cho xe bồn
Để ổn định thị trường, Petrolimex Sài Gòn đang áp dụng mức thù lao cho các đại lý và cửa hàng khoảng 400-500 đồng/lít xăng dầu, trong khi nhiều DN khác đã hạ xuống dưới 100 đồng/lít.

DN này kiến nghị cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định kinh doanh của các thương nhân phân phối khác, yêu cầu nghiêm túc cung ứng hàng ra thị trường, tránh dồn áp lực lên các hệ thống lớn.

Ngoài ra, DN cũng đề xuất TP HCM tạo điều kiện cho xe bồn vận chuyển xăng dầu được lưu thông trong giờ cao điểm nhằm tăng vòng quay hàng hóa từ kho về cửa hàng, hạn chế nguy cơ đứt gãy nguồn cung cục bộ trong bối cảnh nhu cầu tăng cao.

TP HCM họp doanh nghiệp xăng dầu ứng phó biến động Trung Đông 2026 - Ảnh 2.

Một doanh nghiệp gas đầu mối đề xuất chiết 8 kg trong bình 12 kg để phân bổ nguồn hàng

Ở lĩnh vực khí hóa lỏng, đại diện Công ty CP Kinh doanh Khí Miền Nam (PV Gas South) cho biết DN đang gặp khó khăn về nguồn cung nhập khẩu, chiếm khoảng 50% sản lượng kinh doanh.

Do đó, DN đề xuất phương án tạm thời là chiết bình gas gia đình từ loại 12 kg xuống còn 8 kg nhằm phân bổ nguồn hàng cho nhiều hộ gia đình hơn trong giai đoạn khó khăn ngắn hạn. Theo DN, bình quân một bình gas 12 kg hiện nay các hộ gia đình sử dụng khoảng 3 tháng mới hết.

Công ty cam kết sẽ công bố rõ ràng khối lượng gas thực tế (8 kg) và điều chỉnh giá bán tương ứng với trọng lượng.

TP HCM họp doanh nghiệp xăng dầu ứng phó biến động Trung Đông 2026 - Ảnh 3.

Quang cảnh cuộc họp chiều 5-3

Nỗ lực bảo đảm chuỗi cung ứng

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương TPHCM, cho rằng về mặt xử lý tình huống, giải pháp chiết 2/3 bình gas này có thể thực hiện và đề nghị DN làm việc với các cơ quan chuyên môn để đăng ký theo quy định.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Bùi Tá Hoàng Vũ ghi nhận tinh thần chủ động của các DN xăng dầu, khí và điện trong việc đảm bảo nguồn cung và bình ổn thị trường giữa bối cảnh Trung Đông chiếm từ 20-30% sản lượng xăng dầu, khí.

Ông đề nghị các DN chủ động tìm kiếm nguồn cung thay thế nhằm bù đắp cho các đối tác đang nằm trong khu vực xung đột.

Sở Công Thương TPHCM cam kết giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến điện, khí và xăng dầu một cách nhanh chóng, linh hoạt. Những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp, báo cáo lên cấp có thẩm quyền xem xét.

Sở cũng sẽ phối hợp với Sở Xây dựng để xem xét phương án cho xe bồn vận chuyển xăng dầu được lưu thông trong giờ cao điểm khi cần thiết nhằm bảo đảm nguồn cung.

Trong bối cảnh nguồn năng lượng truyền thống có thể biến động, TPHCM cũng khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo. Giám đốc Sở Công Thương cho biết với mô hình tự dùng, không hòa lưới, người dân có thể chủ động lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái phục vụ nhu cầu sinh hoạt mà không cần thực hiện các thủ tục đăng ký phức tạp.

Theo ông, với chi phí pin lưu trữ và thiết bị hiện nay, việc lắp đặt điện mặt trời để thay thế một phần điện lưới trong hộ gia đình là hoàn toàn khả thi.

