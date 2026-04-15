Một công ty trúng đấu giá hệ thống hubway ở Sầm Sơn hơn 70 tỉ đồng

Ngày 15-4, tin từ UBND phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết trong sáng cùng ngày, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Sầm Sơn phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Thành An tổ chức đấu giá thành công quyền khai thác hệ thống 14 hubway ở bãi biển Sầm Sơn.

Phiên đấu giá hệ thống hubway ở Sầm Sơn diễn ra công khai sáng nay 15-4

Theo ông Đặng Anh Đức, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, đô thị phường Sầm Sơn, có 2 đơn vị tham gia đấu thầu, giá khởi điểm là 51,2 tỉ đồng. Kết quả, Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thuận An Foods đã trúng thầu với giá 70,168 tỉ đồng, cao hơn 5 tỉ so với công ty còn lại.

Đáng chú ý, giá trúng thầu này cao hơn giá khởi điểm gần 20 tỉ đồng (giá khởi điểm 51,2 tỉ đồng) cho 5 năm khai thác hệ thống hubway dọc bờ biển Sầm Sơn.

Theo quy định, mức giá trúng đấu giá chưa bao gồm các chi phí nhà đầu tư phải tự thực hiện, bao gồm: Kinh phí sửa chữa, cải tạo không gian ven biển; chi phí đảm bảo an ninh, trật tự khu vực bờ biển; kinh phí duy trì vệ sinh môi trường bãi biển. Toàn bộ các khoản chi này sẽ do doanh nghiệp trúng đấu giá tự đảm bảo và không được hoàn trả hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính.

Theo UBND phường Sầm Sơn, sau khi trúng thầu, nhà đầu tư sẽ tiến hành sửa chữa, cải tạo hệ thống hubway ngay trong quý II/2026, hoàn thành giai đoạn 1 trước mùa cao điểm hè, các hạng mục cần làm là hạ tầng xanh và các dịch vụ du lịch.

Hệ thống hubway dọc đường Hồ Xuân Hương đã được Công Ty TNHH xuất nhập khẩu Thuận An Foods trúng đấu giá hơn 70 tỉ đồng



"Việc đấu giá thành công không chỉ mang về nguồn thu lớn cho ngân sách phường mà còn mở ra cơ hội hợp tác đầu tư bền vững, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Sầm Sơn thành đô thị du lịch biển kiểu mẫu"- ông Đức chia sẻ.

Trước đó, UBND phường Sầm Sơn đã ban hành quyết định phê duyệt phương án quản lý và khai thác tài sản công đối với không gian ven biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương, là hệ thống hubway của Tập đoàn FLC xây dựng theo hình thức BOT từ năm 2015-2016.

Về phương án đấu giá, theo quyết định, giá khởi điểm cho 14 hubway là 51,2 tỉ đồng, với thời hạn 5 năm.

Việc đấu giá không chỉ giúp khắc phục tình trạng nhếch nhác hiện tại mà còn tạo động lực mạnh mẽ để nâng tầm không gian ven biển. Các hubway sau khi được nhà đầu tư mới tiếp quản sẽ được sửa chữa, cải tạo hiện đại hơn, kết hợp dịch vụ ăn uống, giải trí chất lượng cao, góp phần đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách.

Công bố kết quả đơn vị trúng đấu giá

Dự án không gian du lịch ven biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương là dự án BOT (xây dựng, vận hành, chuyển giao) được Tập đoàn FLC bỏ tiền đầu tư, vận hành nhằm chỉnh trang không gian ven biển, bộ mặt TP Sầm Sơn, có tổng mức đầu tư khoảng 200 tỉ đồng. Tuy nhiên, dự án chỉ mới đầu tư được khoảng 100 tỉ đồng thì dừng lại, khi mới hoàn thành 14/14 hubway, 14/17 công trình tắm tráng trong nhà và 12/18 công trình tắm tráng ngoài trời và một khu vui chơi giải trí. Đến tháng 7-2022, Tập đoàn FLC đã tự nguyện bàn giao lại toàn bộ hạng mục đã đầu tư cho chính quyền địa phương. Sau khi tiếp nhận, việc giao cho các tổ chức quản lý tạm thời chưa đạt hiệu quả, nhiều công trình xuống cấp nghiêm trọng, nhiều hạng mục hoen gỉ, gãy đổ... gây mất mỹ quan.



