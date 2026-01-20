Một công ty UAV tại TPHCM đặt mục tiêu trở thành kỳ lân công nghệ

Ngày 20-1, Công ty CP Gremsy, doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất thiết bị ổn định hình ảnh trên không (gimbal và payload) cho máy bay không người lái (UAV), trụ sở tại TPHCM, chính thức ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) với KPMG – đơn vị tư vấn và kiểm toán hàng đầu thế giới.

Trọng tâm của sự hợp tác này là chuẩn hóa hệ thống quản trị tài chính và kế toán theo tiêu chuẩn quốc tế (IFRS).

Buổi ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) giữa Gremsy và KPMG

Theo Gremsy, sự kiện này đánh dấu bước ngoặt chiến lược trong việc nâng tầm quản trị doanh nghiệp, đặc biệt là tối ưu hóa cấu trúc vốn, nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở thành kỳ lân công nghệ phần cứng đầu tiên của Việt Nam trong lĩnh vực hàng không vũ trụ vào năm 2030.

Bà Nguyễn Thị Tâm, Chuyên viên tài chính cấp cao của Gremsy, cho hay để hiện thực hóa giấc mơ kỳ lân công nghệ, doanh nghiệp không chỉ cần những sản phẩm dẫn đầu thị trường mà còn cần một hệ điều hành doanh nghiệp đạt chuẩn toàn cầu.

"Việc hợp tác với KPMG giúp Gremsy bồi đắp nội lực về tài chính, con người và công nghệ. Đây là nền móng vững chắc giúp chúng tôi không chỉ vượt qua những biến động của thị trường mà còn tự tin cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ quốc tế trong lĩnh vực hàng không vũ trụ"- bà Tâm chia sẻ.

Thiết bị cho UAV do Gremsy sản xuất trưng bày tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 hồi tháng 11-2025

Trước đó, tháng 11-2025, Gremsy đã khởi công xây dựng nhà máy Gremsy tại Khu Công nghệ Cao TP HCM (SHTP). Dự án có diện tích hơn 25.700 m2 với tổng vốn đầu tư ban đầu 550 tỉ đồng.

Dự án sẽ gồm các khu vực như tòa nhà sản xuất được trang bị dây chuyền công nghệ cao cho quy trình chế tạo sản phẩm cốt lõi; trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) dành riêng cho 100 chuyên gia phát triển công nghệ lõi; tòa nhà sáng tạo (Innovation Hub) khuyến khích sự cộng tác đa bên cho các phát minh mới...