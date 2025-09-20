HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Một cựu chủ tịch ngân hàng bị truy nã

PV

(NLĐO)- Cơ quan điều tra Bộ Công an đã truy nã, đồng thời kêu gọi bị can Nguyễn Thế Bình (cựu chủ tịch Hội đồng quản trị Agribank) ra đầu thú.

Ngày 20-9, thông tin từ Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang điều tra vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh 6 và một số đơn vị liên quan.

Một cựu chủ tịch ngân hàng bị truy nã- Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Thế Bình. Ảnh: Bộ Công an

Trong quá trình điều tra vụ án, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã ngày 13-9-2025 đối với ông Nguyễn Thế Bình (cựu chủ tịch HĐQT Agribank) về tội danh trên.

Trước khi bị khởi tố, ông Bình sinh sống tại Chung cư 91 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thạnh Mỹ Tây, TP HCM.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu yêu cầu bị can Nguyễn Thế Bình ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Hết thời hạn điều tra vụ án mà bị can Nguyễn Thế Bình không ra đầu thú sẽ bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cho hay, nếu phát hiện bị can Nguyễn Thế Bình đang ở đâu, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất và thông báo ngay cho cục để phối hợp tiếp nhận.

Tin liên quan

Hotgirl Ly "meo" bị Công an TP HCM truy nã, là ai?

Hotgirl Ly "meo" bị Công an TP HCM truy nã, là ai?

(NLĐO) - Hotgirl Ly "Meo", người đang bị Công an TP HCM truy nã do liên quan đến đường dây ma tuý lớn từ nước ngoài về TP HCM tiêu thụ

Truy nã đặc biệt nhân viên ngân hàng lừa đảo 22 tỉ đồng

(NLĐO) - Với chiêu “đáo hạn ngân hàng”, Lê Ngọc Trung chiếm đoạt hơn 22 tỉ đồng rồi bỏ trốn, hiện bị Công an tỉnh Lâm Đồng phát lệnh truy nã đặc biệt

Công an Đà Nẵng bắt giữ một đối tượng nữ trốn truy nã liên quan ma túy

(NLĐO) – Trốn truy nã, Lê Ngọc Như đến Đà Nẵng sinh sống chưa được bao lâu thì bị công an bắt

