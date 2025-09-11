Một cựu giám đốc trung tâm lãnh án 18 tháng tù vì lập quỹ trái phép

Ngày 11-9, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, TAND khu vực 1, tỉnh Cà Mau tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Việt (55 tuổi) 18 tháng tù; bị cáo Đinh Thị Cẩm Nhung (39 tuổi) 1 năm tù treo về tội "Lập quỹ trái phép".

Các bị cáo tại phiên xét xử

Bị cáo Việt là cựu Giám đốc Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Cà Mau, còn bị cáo Nhung là cựu kế toán của trung tâm.

Theo cáo trạng, từ năm 2013 đến năm 2022, bị cáo Việt chỉ đạo Nhung lập "quỹ đời sống" trái quy định, tự ý để ngoài sổ kế toán toàn bộ số tiền nhận từ tiền khen thưởng tập thể; tiền các công ty, cơ sở kinh doanh cho tặng; tiền bán giấy vụn, phế liệu (là nguồn thu ngân sách nhà nước) hơn 455 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này được sử dụng để chi cho các hoạt động của đơn vị.

Bị cáo Việt đã tự quyết định chi, không đưa vào sổ kế toán theo dõi, quản lý, không hạch toán kế toán và không báo cáo tài chính. Việc làm trên đã gây thiệt hại tài sản cho tài sản nhà nước hơn 455 triệu đồng.



